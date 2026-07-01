Не ждите, пока станет поздно: что обязаны знать родственники пожилых людей о рисках сильной жары

Летняя жара — не только повод для отдыха, но и серьезное испытание для организма после 60 лет. С возрастом хуже работает терморегуляция, а сердце и сосуды тяжелее переносят перегрев. Поэтому близким важно контролировать режим и микроклимат, ведь перегрев может стать реальной угрозой здоровью.
Старение модифицирует физиологию. Кровеносная система в жару должна работать как радиатор автомобиля, выбрасывая лишнее тепло наружу. Но у пожилых людей этот механизм буксует.
Сосуды не расширяются вовремя, потовые железы "ленятся", а обезвоживание наступает стремительно и часто незаметно. Организм просто не успевает сигнализировать о жажде так ярко, как в молодости.
"Сердечно-сосудистая система в зной работает на пределе. Кровь густеет, риск тромбозов и скачков давления взлетает. Важно понимать, что терморегуляция у пожилых людей сильно инерционна: они уже перегрелись, но все еще могут кутаться в кофты по привычке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Пожилые часто игнорируют недомогание, списывая его на "возраст" или "просто погоду". Однако заторможенность или резкая слабость — это не капризы, а признаки начинающегося теплового удара.
Специфика возраста такова, что кожа может оставаться сухой и горячей даже при критическом перегреве — потоотделение просто отключается из-за дефицита ресурса.
|Симптом
|Что это значит на самом деле
|Спутанность сознания
|Отек мозга или критическая гипоксия
|Отсутствие пота
|Полное истощение ресурсов терморегуляции
|Тошнота/рвота
|Интоксикация продуктами распада и сбой ЦНС
Если вы заметили невнятную речь или дезориентированность, не ждите утра. Ошибка в оценке состояния может привести к необратимому неврологическому дефициту. Срочно переведите человека в тень, расстегните одежду и обеспечьте обдув.
"При первых признаках теплового удара — заторможенности или рвоте — вызывайте бригаду. Самолечение здесь недопустимо, часто требуется инфузионная терапия под контролем специалистов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Многие препараты для гипертоников — диуретики и бета-блокаторы — в жару превращаются в провокаторов. Они ускоряют вывод жидкости и мешают сосудам адекватно реагировать на солнце. При этом недопустимо самовольно менять схему приема лекарств. Любая корректировка доз — только через терапевта.
Жара также может маскировать дефицитные состояния. Например, нехватка витаминов группы B, которая часто встречается у пожилых из-за особенностей диеты, может выдавать себя за обычную летнюю усталость. В то время как дефицит B12 разрушает нервные волокна, усугубляя дезориентацию в зной.
Питание должно быть легким, но плотным по нутриентам. Жирное мясо заменяйте рыбой или правильно приготовленными яйцами, которые поддерживают мышечную массу. Диетологи реабилитировали этот продукт: современные данные показывают, что умеренное потребление яиц полезно для здоровья сосудов и мозга у людей старше 60 лет.
"Жара — повод пересмотреть меню. Минимум соли, максимум овощей и чистой воды. Следите за микробиомом: состояние кишечника напрямую влияет на психоэмоциональный фон, что критично в стрессовый период", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Для поддержания ментального здоровья в такие периоды ученые рекомендуют обращать внимание на пробиотики. Они помогают организму справляться с депрессивными состояниями, которые могут обостряться во время социальной изоляции в запертых и душных квартирах.
Ориентируйтесь на 2-2,5 литра, если нет строгих ограничений от кардиолога (при сердечной недостаточности). Пить нужно часто и мелкими глотками, не дожидаясь чувства жажды.
Вентилятор эффективен, только если температура в комнате ниже 35 градусов. Если жарче — он просто гоняет горячий воздух, ускоряя перегрев. Лучше использовать влажные простыни на окнах и прохладные ванночки для ног.
Строго до 10:00 или после 18:00. Прогулки в пик солнечной активности (с 11 до 16) должны быть полностью исключены.
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