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Не ждите, пока станет поздно: что обязаны знать родственники пожилых людей о рисках сильной жары

Здоровье

Летняя жара — не только повод для отдыха, но и серьезное испытание для организма после 60 лет. С возрастом хуже работает терморегуляция, а сердце и сосуды тяжелее переносят перегрев. Поэтому близким важно контролировать режим и микроклимат, ведь перегрев может стать реальной угрозой здоровью.

Летняя прогулка в парке
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Летняя прогулка в парке

Биологический износ: почему зной убивает

Старение модифицирует физиологию. Кровеносная система в жару должна работать как радиатор автомобиля, выбрасывая лишнее тепло наружу. Но у пожилых людей этот механизм буксует.

Сосуды не расширяются вовремя, потовые железы "ленятся", а обезвоживание наступает стремительно и часто незаметно. Организм просто не успевает сигнализировать о жажде так ярко, как в молодости.

"Сердечно-сосудистая система в зной работает на пределе. Кровь густеет, риск тромбозов и скачков давления взлетает. Важно понимать, что терморегуляция у пожилых людей сильно инерционна: они уже перегрелись, но все еще могут кутаться в кофты по привычке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Маркеры катастрофы: как распознать перегрев

Пожилые часто игнорируют недомогание, списывая его на "возраст" или "просто погоду". Однако заторможенность или резкая слабость — это не капризы, а признаки начинающегося теплового удара.

Специфика возраста такова, что кожа может оставаться сухой и горячей даже при критическом перегреве — потоотделение просто отключается из-за дефицита ресурса.

Симптом Что это значит на самом деле
Спутанность сознания Отек мозга или критическая гипоксия
Отсутствие пота Полное истощение ресурсов терморегуляции
Тошнота/рвота Интоксикация продуктами распада и сбой ЦНС

Если вы заметили невнятную речь или дезориентированность, не ждите утра. Ошибка в оценке состояния может привести к необратимому неврологическому дефициту. Срочно переведите человека в тень, расстегните одежду и обеспечьте обдув.

"При первых признаках теплового удара — заторможенности или рвоте — вызывайте бригаду. Самолечение здесь недопустимо, часто требуется инфузионная терапия под контролем специалистов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Аптечка под ударом: лекарства и солнце

Многие препараты для гипертоников — диуретики и бета-блокаторы — в жару превращаются в провокаторов. Они ускоряют вывод жидкости и мешают сосудам адекватно реагировать на солнце. При этом недопустимо самовольно менять схему приема лекарств. Любая корректировка доз — только через терапевта.

Жара также может маскировать дефицитные состояния. Например, нехватка витаминов группы B, которая часто встречается у пожилых из-за особенностей диеты, может выдавать себя за обычную летнюю усталость. В то время как дефицит B12 разрушает нервные волокна, усугубляя дезориентацию в зной.

Рацион спасения: что есть и пить

Питание должно быть легким, но плотным по нутриентам. Жирное мясо заменяйте рыбой или правильно приготовленными яйцами, которые поддерживают мышечную массу. Диетологи реабилитировали этот продукт: современные данные показывают, что умеренное потребление яиц полезно для здоровья сосудов и мозга у людей старше 60 лет.

"Жара — повод пересмотреть меню. Минимум соли, максимум овощей и чистой воды. Следите за микробиомом: состояние кишечника напрямую влияет на психоэмоциональный фон, что критично в стрессовый период", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для поддержания ментального здоровья в такие периоды ученые рекомендуют обращать внимание на пробиотики. Они помогают организму справляться с депрессивными состояниями, которые могут обостряться во время социальной изоляции в запертых и душных квартирах.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в жару

Сколько воды нужно пить пожилому человеку?

Ориентируйтесь на 2-2,5 литра, если нет строгих ограничений от кардиолога (при сердечной недостаточности). Пить нужно часто и мелкими глотками, не дожидаясь чувства жажды.

Можно ли использовать вентилятор, если нет кондиционера?

Вентилятор эффективен, только если температура в комнате ниже 35 градусов. Если жарче — он просто гоняет горячий воздух, ускоряя перегрев. Лучше использовать влажные простыни на окнах и прохладные ванночки для ног.

В какое время безопаснее всего выходить на улицу?

Строго до 10:00 или после 18:00. Прогулки в пик солнечной активности (с 11 до 16) должны быть полностью исключены.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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