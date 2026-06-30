Ошибка номер один при нанесении крема для век, из-за которой появляются отёки и тяжесть

Кожа вокруг глаз тоньше и почти без жира, поэтому косметика часто вызывает побочные эффекты. Избыток и неправильное распределение вызывают отёки. Ошибки в технике снижают эффект даже дорогих средств. Важно дозировать и соблюдать технику — это снижает "тяжёлые веки" и отёчность.

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Тайминг: почему нельзя мазать веки перед сном

Основная ошибка большинства — использование средств для век непосредственно перед тем, как лечь в кровать. Компоненты, призванные удерживать влагу, в горизонтальном положении тела провоцируют застой лимфы. Чтобы уход за лицом приносил пользу, состав должен полностью впитаться до начала сна. Оптимальный интервал составляет не менее полутора-двух часов.

"Активные вещества должны интегрироваться в эпидермис, пока мышцы лица ещё сохраняют мимическую активность. Это способствует правильному распределению состава и предотвращает возникновение мешков под глазами утром", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Особое внимание стоит уделить плотным питательным текстурам. Если летний уход за кожей допускает использование легких гелей, то насыщенные зимние кремы требуют еще более длительного времени для абсорбции. Забывая об этом правиле, можно столкнуться с раздражением слизистой из-за миграции продукта.

Правило одной капли: сколько крема нужно векам

В отличие от кожи рук или тела, где обильное увлажнение приветствуется, область вокруг глаз требует аскетизма. Избыток крема создает на поверхности воздухонепроницаемую пленку, которая перегружает тонкие ткани. Достаточный объем для обоих глаз — порция размером со спичечную головку.

Признак Последствие передозировки Внешний вид Отеки и припухлости нижнего века Ощущения Чувство тяжести, жжение в глазах Текстура Скатывание косметики и закупорка пор

Если после нанесения чувствуется липкость спустя 15 минут, значит, продукта было слишком много. Остатки следует аккуратно промокнуть сухой салфеткой, не растягивая кожу. Правильная последовательность нанесения косметики подразумевает, что средство для глаз идет одним из первых после очищения.

Анатомический подход: куда направлять движения

Распределять средство вплотную к ресничному контуру опасно: компоненты легко попадают на конъюнктиву. Продукт наносят строго по орбитальной кости — это твердый край глазницы, который легко прощупывается под бровью и над скулой. За счет естественной диффузии и микроциркуляции состав сам распределится на нужные участки.

"Работайте безымянным пальцем, так как у него самый легкий нажим. Двигайтесь от внутреннего уголка к внешнему по верхней косточке и обратно по нижней. Это минимизирует риск травмирования капилляров", — объяснил дерматокосметолог Илья Руднев.

Важно помнить, что даже лучшая защита от солнца для лица не всегда подходит для век, если производитель не указал иное. Для этой зоны лучше использовать специализированные средства с офтальмологическим контролем, которые не вызывают слезотечения при случайном контакте.

Противоотечные составы: на что смотреть в аптеке

Если склонность к мешкам под глазами сохраняется при соблюдении всех правил, проблему нужно решать через состав. Ищите в формулах кофеин, который отлично тонизирует сосуды, или эсцин — вытяжку из конского каштана. Эти компоненты стимулируют вывод лишней жидкости из межклеточного пространства.

"Витамин K является отличным инструментом для борьбы с темными кругами и легкой отечностью, так как он укрепляет стенки мелких сосудов. Регулярное использование таких средств укрепляет защитный барьер", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Помимо активов, важно и общее очищение пор в этой зоне. Остатки декоративной косметики могут блокировать работу лимфатических сосудов, поэтому двухэтапное демакияжное очищение является обязательной базой перед нанесением лечебных или уходовых сывороток.

Ответы на популярные вопросы о зоне вокруг глаз

Можно ли использовать обычный увлажняющий крем вместо специального для глаз?

Большинство кремов для лица слишком тяжелы для век и содержат отдушки или кислоты в концентрациях, которые могут вызвать ожог тонкой кожи. Специализированные средства проходят строгий контроль безопасности для слизистой.

Нужно ли хранить крем для век в холодильнике?

Низкая температура помогает быстрее снять утренний отек за счет сужения сосудов. Однако если в составе есть масла или воски, постоянный холод может изменить структуру продукта, поэтому читайте инструкцию на упаковке.

Как быстро ждать эффекта от крема?

Увлажнение заметно сразу, но работа с морщинами или сосудистой сеткой требует системности. Обновление клеток эпидермиса занимает около 28 дней, поэтому оценивать результат стоит через месяц ежедневного применения.

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