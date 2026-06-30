Не просто дефицит: ищем истинную причину выпадения волос с помощью 7 тестов

Когда прическа заметно редеет, а расческа за одно движение собирает целую прядь, покупка дорогих шампуней становится пустой тратой времени. Волосы чутко реагируют на внутренние сбои, будь то дефицит железа или проблемы с щитовидной железой, еще до появления других симптомов. Часто именно поредение пробора или истончение волосяного стержня подсказывает, что организму не хватает ресурсов для поддержания нормального жизненного цикла фолликулов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выпадение волос

Фундамент здоровья: биохимия и общий анализ

Первым делом проверяется общий анализ крови, который показывает наличие воспалений или анемии. Хронический недостаток кислорода из-за низкого гемоглобина заставляет организм экономить на второстепенных задачах, к которым он относит и рост волос. Биохимия дополняет картину: показатели белка важны, так как волос почти целиком состоит из кератина. Если в рационе мало строительного материала, луковицы просто "засыпают".

"Часто пациенты приходят с жалобами на ломкость, не подозревая, что их организм находится в глубоком дефиците белка или железа. Без коррекции питания и восполнения базы любые сыворотки будут работать только как временный вариант прикрытия проблемы", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

В список обязательных проверок входят АЛТ, АСТ и билирубин. Состояние печени напрямую влияет на усвоение витаминов и токсическую нагрузку на организм. Если фильтры работают со сбоями, это отражается на внешности моментально.

Щитовидная железа и скрытые дефициты

Щитовидная железа — главный дирижер обмена веществ. Даже небольшое отклонение в уровне ТТГ может остановить рост волос или изменить их структуру, сделав их сухими и пористыми. Коварство в том, что человек может не чувствовать усталости или сонливости, а вот волосы начнут сыпаться первыми. Проверка ТТГ, свободного Т4 и антител к ТПО помогает исключить аутоиммунные процессы.

Тот самый секрет кроется в уровне ферритина. Многие смотрят только на гемоглобин, но именно ферритин показывает реальные запасы железа в "депо". Для здоровья волос этот показатель должен быть значительно выше нижней границы нормы. Параллельно стоит проверить уровень витамина D и витаминов группы B, особенно B12 и фолиевой кислоты, которые отвечают за деление клеток в волосяной луковице.

Показатель Что ищем Ферритин Скрытый дефицит железа ТТГ Нарушение работы щитовидной железы Витамин D Регуляция фаз роста волос Общий белок Наличие строительного ресурса

С возрастом или после сильных стрессов организм может терять способность удерживать полезные вещества. Важно регулярно наблюдать за состоянием кожи головы. Любой дискомфорт, будь то перхоть или болезненность корней, требует внимания специалиста.

"Причиной резкого поредения шевелюры у женщин часто становится гормональная перестройка. Важно вовремя заметить этот процесс и не пытаться лечиться народными методами, которые могут только усугубить ситуацию", — отметила врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Когда виноваты гормоны

Если волосы редеют в области пробора или становятся тоньше по всей голове, врач может заподозрить андрогенную алопецию. В этом случае важна проверка половых гормонов: тестостерона, ДГЭА-S, пролактина. Для женщин критично сдавать эти материал исследования строго в определенные дни цикла, обычно на 3—5 день, иначе результат будет недостоверным.

Стресс также вносит свой вклад через кортизол. Длительное напряжение спазмирует сосуды головы, из-за чего луковицы перестают получать питание. В такой ситуации даже самая качественная лечебная маска окажется бесполезной, так как проблема сидит слишком глубоко под кожей.

"Не стоит забывать, что волосы — это зеркало общего состояния. Если анализы показывают норму, а проблемы остаются, нужно менять привычный ритуал ухода и исключать агрессивное внешнее воздействие, например, переохлаждение зимой", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о выпадении волос

Поможет ли прием витаминов без анализов?

Бесконтрольный прием добавок опасен. Переизбыток некоторых элементов, например, витамина А или селена, сам по себе может спровоцировать выпадение. Сначала — диагностика, потом — лечение.

Как холод влияет на густоту прически?

Мороз вызывает спазм капилляров. Питание фолликулов нарушается, и через пару месяцев после прогулок без шапки начинается "листопад". Ношение головного убора — это базовая защита сосудов.

Может ли диета быть причиной облысения?

Любые жесткие ограничения, особенно дефицит жиров и белков, бьют по волосам. Для их здоровья необходимы жирные кислоты и аминокислоты, которые являются фундаментом для клеток.

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