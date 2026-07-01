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10 ошибок летнего ухода за ногтями, которые приводят к ломкости и пожелтению летом

Здоровье » Красота

Летний сезон требует особого ухода: жара, УФ, морская соль и хлорированная вода обезвоживают ногтевую пластину, вызывая микротрещины. Одних салонных процедур недостаточно — нужен системный уход. Защита от солнца, увлажнение и правильные инструменты, сохраняют структуру кератина.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Глубокое увлажнение и защита от UV-лучей

Под воздействием высоких температур ногтевая пластина и кутикула теряют природные липиды в несколько раз быстрее, чем зимой. Ежедневное применение средств с пантенолом и натуральными маслами (жожоба, макадамия) становится обязательным этапом.

Качественный корейский метод ухода акцентирует внимание на том, что увлажнение должно быть регулярным, а не эпизодическим, чтобы предотвратить ороговение тканей.

"Солнечный свет разрушает кератин, из-за чего ногти желтеют и становятся хрупкими. Рекомендуется использовать защитные кремы с SPF-фильтрами не только для кожи рук, но и наносить их непосредственно на ногтевые пластины, если на них нет плотного декоративного покрытия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Особое внимание стоит уделить выбору базы. Качественное покрытие защищает от агрессивных пигментов и выгорания. В этом сезоне актуальны денежные тренды июля, которые предполагают использование чистых, благородных оттенков, одновременно работающих на укрепление структуры ногтя.

Водные процедуры и профилактика повреждений

Контакт с морской солью или хлором в бассейне действует на ногти как агрессивный растворитель. После каждого купания необходимо промывать руки и стопы пресной водой. Оставшиеся частицы соли вытягивают остатки влаги, превращая поверхность ногтя в подобие наждачной бумаги. После очистки важно сразу нанести плотный слой защитного масла.

Регулярность процедур летом должна составлять в среднем один раз в 10-14 дней. Пыль и частицы грунта забиваются под свободный край, создавая среду для размножения бактерий. При выборе дизайна стоит учитывать, что правильно подобранный педикюр способен не только скрыть эстетические дефекты, но и визуально омолодить кожу стоп.

"Важно давать ногтям физиологический отдых. Перерыв в 48 часов между нанесением гель-лака позволяет чешуйкам пластины восстановить естественный защитный слой, что предотвращает пожелтение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Стоит избегать тесной обуви из синтетики. В жару давление на пальцы усиливается из-за естественных отеков, что часто приводит к травматизации матрикса и врастанию. Дышащие материалы и свободная колодка — залог здоровья всей стопы.

Инструментарий и нутрициологическая поддержка

Металлические пилки в летний период должны быть полностью исключены. Повышенная ломкость требует деликатного обращения, которое могут обеспечить только стеклянные или керамические инструменты. Движения должны быть строго однонаправленными, чтобы избежать микроскопических сколов, провоцирующих расслоение.

Элемент питания Источник / Продукты
Кальций и витамин D Творог, зелень, морская рыба
Омега-3 жирные кислоты Орехи, авокадо, семена льна
Витамины группы B Цельные злаки, яйца, бобовые

Для тех, кто предпочитает сложный дизайн, лето 2026 года предлагает массу вариантов: от ногтей-ракушек с 3D-эффектом до классической кофейной гаммы, которая универсально смотрится на загорелой коже. Главное — помнить, что любая эстетика начинается с внутреннего баланса микроэлементов.

"Синий цвет и его глубокие оттенки в сочетании со стемпингом создают эффектный морской маникюр, однако под плотный пигмент всегда нужно наносить лечебную базу, чтобы ногтевая пластина не окрасилась", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе

Нужно ли летом полностью отказываться от гель-лака?

Не обязательно. Однако важно делать паузы на несколько дней между процедурами и выбирать "дышащие" покрытия, чтобы избежать пересушивания пластины под лампой.

Как быстро реанимировать ногти после отпуска на море?

Помогут интенсивные ванночки с маслами и переход на лечебные лаки с высоким содержанием кальция и витаминов на 2-3 недели.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, нейл-эксперт Инна Серова, мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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