10 ошибок летнего ухода за ногтями, которые приводят к ломкости и пожелтению летом

Летний сезон требует особого ухода: жара, УФ, морская соль и хлорированная вода обезвоживают ногтевую пластину, вызывая микротрещины. Одних салонных процедур недостаточно — нужен системный уход. Защита от солнца, увлажнение и правильные инструменты, сохраняют структуру кератина.
Под воздействием высоких температур ногтевая пластина и кутикула теряют природные липиды в несколько раз быстрее, чем зимой. Ежедневное применение средств с пантенолом и натуральными маслами (жожоба, макадамия) становится обязательным этапом.
Качественный корейский метод ухода акцентирует внимание на том, что увлажнение должно быть регулярным, а не эпизодическим, чтобы предотвратить ороговение тканей.
"Солнечный свет разрушает кератин, из-за чего ногти желтеют и становятся хрупкими. Рекомендуется использовать защитные кремы с SPF-фильтрами не только для кожи рук, но и наносить их непосредственно на ногтевые пластины, если на них нет плотного декоративного покрытия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Особое внимание стоит уделить выбору базы. Качественное покрытие защищает от агрессивных пигментов и выгорания. В этом сезоне актуальны денежные тренды июля, которые предполагают использование чистых, благородных оттенков, одновременно работающих на укрепление структуры ногтя.
Контакт с морской солью или хлором в бассейне действует на ногти как агрессивный растворитель. После каждого купания необходимо промывать руки и стопы пресной водой. Оставшиеся частицы соли вытягивают остатки влаги, превращая поверхность ногтя в подобие наждачной бумаги. После очистки важно сразу нанести плотный слой защитного масла.
Регулярность процедур летом должна составлять в среднем один раз в 10-14 дней. Пыль и частицы грунта забиваются под свободный край, создавая среду для размножения бактерий. При выборе дизайна стоит учитывать, что правильно подобранный педикюр способен не только скрыть эстетические дефекты, но и визуально омолодить кожу стоп.
"Важно давать ногтям физиологический отдых. Перерыв в 48 часов между нанесением гель-лака позволяет чешуйкам пластины восстановить естественный защитный слой, что предотвращает пожелтение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.
Стоит избегать тесной обуви из синтетики. В жару давление на пальцы усиливается из-за естественных отеков, что часто приводит к травматизации матрикса и врастанию. Дышащие материалы и свободная колодка — залог здоровья всей стопы.
Металлические пилки в летний период должны быть полностью исключены. Повышенная ломкость требует деликатного обращения, которое могут обеспечить только стеклянные или керамические инструменты. Движения должны быть строго однонаправленными, чтобы избежать микроскопических сколов, провоцирующих расслоение.
|Элемент питания
|Источник / Продукты
|Кальций и витамин D
|Творог, зелень, морская рыба
|Омега-3 жирные кислоты
|Орехи, авокадо, семена льна
|Витамины группы B
|Цельные злаки, яйца, бобовые
Для тех, кто предпочитает сложный дизайн, лето 2026 года предлагает массу вариантов: от ногтей-ракушек с 3D-эффектом до классической кофейной гаммы, которая универсально смотрится на загорелой коже. Главное — помнить, что любая эстетика начинается с внутреннего баланса микроэлементов.
"Синий цвет и его глубокие оттенки в сочетании со стемпингом создают эффектный морской маникюр, однако под плотный пигмент всегда нужно наносить лечебную базу, чтобы ногтевая пластина не окрасилась", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.
Не обязательно. Однако важно делать паузы на несколько дней между процедурами и выбирать "дышащие" покрытия, чтобы избежать пересушивания пластины под лампой.
Помогут интенсивные ванночки с маслами и переход на лечебные лаки с высоким содержанием кальция и витаминов на 2-3 недели.
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