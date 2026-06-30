Внутренние часы дали опасный сбой: почему привычные методы борьбы с бессонницей не работают

Бессонница после чрезмерно активного дня и затяжное расстройство сна имеют принципиально разные механизмы возникновения. Если обычная усталость способствует глубокому сну благодаря накоплению аденозина, то переутомление вызывает обратный эффект. Врач-психиатр Елена Колесниченко объясняет это процессом гиперактивации: симпатическая нервная система переходит в режим боевой готовности, повышая уровень кортизола и артериальное давление.
При острой усталости мозг работает по принципу "перегруженного процессора", когда физическое изнеможение сопровождается невозможностью расслабиться. Согласно международным классификациям ICSD-3-TR и DSM-5-TR, кратковременные эпизоды бессонницы на фоне перелетов или дедлайнов считаются естественной реакцией психики. Однако у 10% людей такие сбои перерастают в хроническую форму, требующую медицинского вмешательства.
Ключевым отличием патологии является сохранение симптомов не менее трех раз в неделю на протяжении трех месяцев и дольше. Как сообщается на сайте aif.ru со ссылкой на Елену Колесниченко, при хронической инсомнии человек испытывает тяжелую усталость, но при этом теряет способность заснуть даже коротким днем.
Для борьбы с эпизодическим нарушением сна врачи рекомендуют создавать "буферную зону" перед отбоем: исключать гаджеты, использовать дыхательные упражнения и соблюдать строгий график. Если же плохое самочувствие начинает влиять на рабочую продуктивность и концентрацию внимания, стоит проверить состояние здоровья мозга у специалистов.
Важно помнить, что усталость и сонливость — это не одно и то же. Пациенты с расстройством сна часто жалуются на отсутствие жизненных сил, сохраняя при этом патологическую бодрость, которая не дает организму уйти в фазу восстановления. В таких случаях терапия направлена не на подавление симптомов, а на перенастройку внутренних биологических ритмов.
Усталость — это истощение внутренних ресурсов и сил, при котором заснуть бывает трудно из-за возбуждения. Сонливость — это непосредственная готовность организма провалиться в сон в любой подходящей ситуации.
Обратиться к специалисту следует, если проблемы с засыпанием или ранние пробуждения повторяются чаще трех раз в неделю и длятся более месяца, мешая нормальной жизни.
Препараты дают временный эффект, облегчая засыпание, но они не устраняют глубинные психологические и физиологические причины расстройства, поэтому не являются основным методом лечения.
Это биологический механизм накопления специфических веществ в мозге в течение дня. Чем дольше и активнее человек бодрствует, тем сильнее это давление и тем легче наступает глубокая фаза сна.
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