Внутренние часы дали опасный сбой: почему привычные методы борьбы с бессонницей не работают

Бессонница после чрезмерно активного дня и затяжное расстройство сна имеют принципиально разные механизмы возникновения. Если обычная усталость способствует глубокому сну благодаря накоплению аденозина, то переутомление вызывает обратный эффект. Врач-психиатр Елена Колесниченко объясняет это процессом гиперактивации: симпатическая нервная система переходит в режим боевой готовности, повышая уровень кортизола и артериальное давление.

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Грань между стрессом и диагнозом

При острой усталости мозг работает по принципу "перегруженного процессора", когда физическое изнеможение сопровождается невозможностью расслабиться. Согласно международным классификациям ICSD-3-TR и DSM-5-TR, кратковременные эпизоды бессонницы на фоне перелетов или дедлайнов считаются естественной реакцией психики. Однако у 10% людей такие сбои перерастают в хроническую форму, требующую медицинского вмешательства.

Ключевым отличием патологии является сохранение симптомов не менее трех раз в неделю на протяжении трех месяцев и дольше. Как сообщается на сайте aif.ru со ссылкой на Елену Колесниченко, при хронической инсомнии человек испытывает тяжелую усталость, но при этом теряет способность заснуть даже коротким днем.

"При хронической бессоннице мозг находится в состоянии постоянной боевой готовности, что мешает нормальному восстановлению даже при идеальных внешних условиях. Важно не заниматься самолечением аптечными седативными средствами, которые лишь маскируют проблему, а обращаться за когнитивно-поведенческой терапией, признанной во всем мире золотым стандартом лечения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын

Методы самопомощи и профессиональная поддержка

Для борьбы с эпизодическим нарушением сна врачи рекомендуют создавать "буферную зону" перед отбоем: исключать гаджеты, использовать дыхательные упражнения и соблюдать строгий график. Если же плохое самочувствие начинает влиять на рабочую продуктивность и концентрацию внимания, стоит проверить состояние здоровья мозга у специалистов.

Важно помнить, что усталость и сонливость — это не одно и то же. Пациенты с расстройством сна часто жалуются на отсутствие жизненных сил, сохраняя при этом патологическую бодрость, которая не дает организму уйти в фазу восстановления. В таких случаях терапия направлена не на подавление симптомов, а на перенастройку внутренних биологических ритмов.

Ответы на популярные вопросы о бессоннице

Чем отличается усталость от сонливости?

Усталость — это истощение внутренних ресурсов и сил, при котором заснуть бывает трудно из-за возбуждения. Сонливость — это непосредственная готовность организма провалиться в сон в любой подходящей ситуации.

Когда пора идти к врачу из-за плохого сна?

Обратиться к специалисту следует, если проблемы с засыпанием или ранние пробуждения повторяются чаще трех раз в неделю и длятся более месяца, мешая нормальной жизни.

Помогают ли снотворные при хронической инсомнии?

Препараты дают временный эффект, облегчая засыпание, но они не устраняют глубинные психологические и физиологические причины расстройства, поэтому не являются основным методом лечения.

Что такое "давление сна"?

Это биологический механизм накопления специфических веществ в мозге в течение дня. Чем дольше и активнее человек бодрствует, тем сильнее это давление и тем легче наступает глубокая фаза сна.

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