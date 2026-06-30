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Модный переворот-2026: как бабушкины тапочки превратились из домашней обуви в главный тренд лета

Здоровье » Красота

Лето-2026 сделало хитом "бабушкины тапочки" (ciabatte della nonna): вместо неудобных шпилек в моду вошли комфорт и винтаж. Тренд отражает переход к "медленной моде": всё больше людей выбирают удобную обувь с ретро-эстетикой для повседневных и деловых образов.

Обувь
Фото: freepik
Обувь

Анатомия комфорта и ортопедический шик

Главное преимущество новой трендовой обуви заключается в её функциональности. Отсутствие сдавливающих ремешков, устойчивая основа и анатомически правильная стелька делают такие тапочки незаменимыми для длительных прогулок.

Если раньше белые кроссовки считались единственным вариантом для комфортного передвижения по городу, то теперь у них появился серьезный конкурент в лице мягких мюлей и закрытых сабо.

"Сегодняшняя мода ориентирована на телесный комфорт. Обувь перестала быть инструментом пытки, превратившись в естественное продолжение стопы, что особенно важно при активном ритме жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Производители активно внедряют в производство "бабушкиных тапочек" современные технологии, сохраняя при этом традиционный внешний вид. Использование натуральной кожи, пробки и текстиля позволяет коже "дышать", минимизируя риски перегрева стопы в жаркую погоду.

Правила сочетания: игра на контрастах

Стилисты рекомендуют избегать буквального прочтения ретро-образа, чтобы не выглядеть слишком по-домашнему.

Оптимальный вариант — использование контрастов. Тяжеловесную или нарочито простую обувь стоит комбинировать с легкими, воздушными тканями. Например, с юбками в стиле бохо-шик или летящими шифоновыми платьями.

Предмет одежды Рекомендуемый эффект
Льняные брюки Расслабленный скандинавский минимализм
Шорты-бермуды Сдержанный городской кэжуал
Джинсы клеш Акцент на ретро-эстетику 70-х

Для создания более строгого офисного образа "бабушкины тапочки" можно носить с удлиненными жакетами и структурированными сумками. Такое сочетание снижает градус официальности, сохраняя при этом профессиональный вид. Важно следить, чтобы модная обувь лето 2026 гармонировала с общими пропорциями фигуры.

Влияние десятилетий на современный гардероб

Индустрия моды часто обращается к прошлому в поисках вдохновения. Текущий интерес к винтажным формам обусловлен не только ностальгией, но и цикличным возвращением стиля 90-х, который сейчас переживает очередную волну популярности.

Характерные черты той эпохи — минимализм и внимание к форме — идеально легли в основу концепции ciabatte della nonna.

"Мы наблюдаем смещение акцентов: если раньше обувь должна была подчеркивать статус, то сейчас она демонстрирует осознанность и умение ценить аутентичность выше лоска", — объяснила в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Разнообразие отделки позволяет подобрать пару под любой запрос: от лаконичных кожаных вариантов до моделей, декорированных вышивкой или металлическими элементами. Это делает "бабушкины тапочки" универсальным инструментом для самовыражения в рамках городского стиля.

Забота о стопах в период открытой обуви

Несмотря на удобство открытых моделей, летний период требует особого внимания к здоровью ног. Постоянный контакт кожи с пылью и перепады влажности могут привести к огрубению эпидермиса. Чтобы открытая обувь смотрелась эстетично, необходимо соблюдать базовые правила ухода, включая безопасный пилинг и регулярное увлажнение.

"Летом кожа стоп быстрее теряет влагу и склонна к образованию микротрещин. Использование качественной обуви с ортопедической поддержкой — лишь половина дела; важен системный уход", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Выбор в пользу натуральных материалов в стельке помогает избежать скольжения ноги внутри обуви, что предотвращает появление мозолей и натоптышей. Это критически важно при выборе моделей на плоском ходу без задника.

Помимо мягких тапочек, дизайнеры предлагают обратить внимание на архитектурные формы и необычные фактуры. В моду возвращается квадратный мыс, который отлично дополняет эстетику "бабушкиного" стиля. Также актуальны будут модели с эффектом металлического блеска, перекочевавшего из вечерней моды в дневную.

Таким образом, обувной гардероб 2026 года становится максимально инклюзивным. В нем находится место и для ультрасовременных решений, и для проверенной временем классики, переосмысленной через призму комфорта и экологичности.

Ответы на популярные вопросы о "бабушкиных тапочках"

Считаются ли "бабушкины тапочки" уместными в офисе?

Да, при условии выбора моделей из качественной кожи в нейтральных оттенках и правильном сочетании с деловым костюмом или юбкой миди.

Нужен ли особый уход за ортопедической стелькой в такой обуви?

Рекомендуется регулярно очищать стельку антибактериальными средствами и давать обуви "отдыхать" не менее 24 часов между носками для полного просыхания материалов.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, fashion-блогер Яна Климова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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