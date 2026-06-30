Всего три ингредиента из аптечки и кухни: маска, которая помогает восстановить ломкие ногти за две недели

Ломкость и расслоение ногтей часто возникают из-за бытовых факторов и дефицита микроэлементов. Восстановить ногтевую пластину можно без дорогих процедур: йод, масла и кислоты укрепляют структуру, питают матрикс и помогают вернуть ногтям прочность уже за две недели.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain Натуральные ногти

Золотой состав: почему это работает

Основой народного рецепта является аптечный йод. Обладая высокой проникающей способностью, он воздействует непосредственно на структуру пластины. Системное воздействие на зону роста помогает восполнить дефицит микроэлементов, который часто становится причиной расслоения.

"Йод выступает мощным антисептиком и стимулятором процессов регенерации кератина. В сочетании с липидной базой он перестает пересушивать поверхность и начинает работать как строительный элемент для ногтевой пластины", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Оливковое масло в данном составе отвечает за эластичность. Если ноготь становится слишком жестким и сухим, здоровье ногтей оказывается под угрозой: они ломаются при любой механической нагрузке. Лимонный сок, в свою очередь, работает как мягкий кислотный пилинг, осветляя желтизну и выравнивая тон.

Инструкция по использованию домашней маски

Для приготовления смеси необходимо соблюдать пропорции: 1 чайная ложка оливкового масла, аналогичное количество свежего лимонного сока и 3 капли 5% раствора йода. Такая концентрация безопасна для домашнего применения. Компоненты смешиваются в керамической или стеклянной посуде непосредственно перед нанесением.

Ингредиент Основная задача Йод (3 капли) Укрепление связей внутри кератина Оливковое масло (1 ч. л.) Глубокое питание и эластичность Лимонный сок (1 ч. л.) Тонизирование и борьба с пигментацией

Наносить состав рекомендуется втирающими движениями в ногти и кутикулу перед сном. Это позволяет маслу полностью впитаться, а йоду — зафиксироваться в структуре. Профессиональный маникюр требует базы в виде здоровых рук, поэтому такой ритуал станет отличным подспорьем между визитами в салон.

Меры предосторожности и противопоказания

Несмотря на натуральность состава, существуют четкие ограничения. Категорически запрещено использовать смесь при наличии заусенцев, трещин или воспалений кожи вокруг ногтей. Йод может вызвать сильное раздражение при попадании в открытую рану. Также перед курсом обязателен тест на аллергическую реакцию.

"Важно помнить, что даже самый полезный уход требует меры. Чрезмерное использование йода может сделать ногти хрупкими, поэтому курс не должен превышать 14 дней. Делайте перерывы, чтобы дать пластине восстановиться естественным путем", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Для тех, кто предпочитает натуральный педикюр и маникюр без лака, такие маски обязательны. Чистые ногти требуют безупречного состояния пластины, так как любые неровности и дефекты бросаются в глаза без декоративного покрытия.

Профилактика: как сохранить результат

После завершения интенсивного курса стоит перейти на поддерживающий режим. Достаточно 1-2 процедур в неделю для закрепления эффекта. На состояние конечностей влияет и то, как подобрана форма ногтей: острые углы чаще приводят к сколам, провоцируя дальнейшее расслоение.

"Многие гонятся за новинками дизайна, такими как объемный 3D маникюр, забывая о фундаменте. Только плотная, насыщенная витаминами ногтевая пластина способна выдержать тяжелые декоративные элементы", — подчеркивает в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Правильный домашний уход позволяет существенно продлить время между коррекциями и избежать истончения ногтей при использовании гель-лаков. Чем качественнее напитан матрикс, тем быстрее идет обновление здоровой ткани.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Как быстро появится первый результат от маски с йодом?

Первичное укрепление и улучшение цвета заметны уже через 5-7 ежедневных применений. К концу второй недели пластина становится плотнее на ощупь.

Можно ли наносить маску поверх гель-лака?

В этом нет смысла. Состав не проникнет через полимерное покрытие к структуре ногтя. В таком случае маску можно наносить только на зону кутикулы и боковые валики для питания корня ногтя (матрикса).

Будут ли ногти желтыми от йода?

При соблюдении пропорций (3 капли на 2 чайные ложки базы) желтизна практически не проявляется, а лимонный сок в рецепте дополнительно нейтрализует красящий пигмент.

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