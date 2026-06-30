Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саммит в Анкаре может вскрыть трещину внутри НАТО: Европа узнает, сколько стоит план против России
Красоты Карелии станут дешевле для своих: власти готовят новый список льготных мест
Юпитер хранил эту тайну дольше, чем существует человечество: теперь ученые подобрались к разгадке
Экономия времени, денег и нервов: как обновить стены за один световой день
Миллиардные игроки сборной Германии с двумя паспортами проиграли патриотам из Парагвая
Цена растёт быстрее площади: в Казани квадратный метр подобрался к психологической отметке
Миллионы выброшены на ветер: провал долгожданного блокбастера в прокате шокировал руководство студии
Под ногами нефти нет, зато текут миллиарды: Россия решила разбудить силу своих рек
Уголовное дело в Туле: директор обвиняется в невыплате заработной платы 12 работникам

Всего три ингредиента из аптечки и кухни: маска, которая помогает восстановить ломкие ногти за две недели

Здоровье » Красота

Ломкость и расслоение ногтей часто возникают из-за бытовых факторов и дефицита микроэлементов. Восстановить ногтевую пластину можно без дорогих процедур: йод, масла и кислоты укрепляют структуру, питают матрикс и помогают вернуть ногтям прочность уже за две недели.

Натуральные ногти
Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain
Натуральные ногти

Золотой состав: почему это работает

Основой народного рецепта является аптечный йод. Обладая высокой проникающей способностью, он воздействует непосредственно на структуру пластины. Системное воздействие на зону роста помогает восполнить дефицит микроэлементов, который часто становится причиной расслоения.

"Йод выступает мощным антисептиком и стимулятором процессов регенерации кератина. В сочетании с липидной базой он перестает пересушивать поверхность и начинает работать как строительный элемент для ногтевой пластины", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Оливковое масло в данном составе отвечает за эластичность. Если ноготь становится слишком жестким и сухим, здоровье ногтей оказывается под угрозой: они ломаются при любой механической нагрузке. Лимонный сок, в свою очередь, работает как мягкий кислотный пилинг, осветляя желтизну и выравнивая тон.

Инструкция по использованию домашней маски

Для приготовления смеси необходимо соблюдать пропорции: 1 чайная ложка оливкового масла, аналогичное количество свежего лимонного сока и 3 капли 5% раствора йода. Такая концентрация безопасна для домашнего применения. Компоненты смешиваются в керамической или стеклянной посуде непосредственно перед нанесением.

Ингредиент Основная задача
Йод (3 капли) Укрепление связей внутри кератина
Оливковое масло (1 ч. л.) Глубокое питание и эластичность
Лимонный сок (1 ч. л.) Тонизирование и борьба с пигментацией

Наносить состав рекомендуется втирающими движениями в ногти и кутикулу перед сном. Это позволяет маслу полностью впитаться, а йоду — зафиксироваться в структуре. Профессиональный маникюр требует базы в виде здоровых рук, поэтому такой ритуал станет отличным подспорьем между визитами в салон.

Меры предосторожности и противопоказания

Несмотря на натуральность состава, существуют четкие ограничения. Категорически запрещено использовать смесь при наличии заусенцев, трещин или воспалений кожи вокруг ногтей. Йод может вызвать сильное раздражение при попадании в открытую рану. Также перед курсом обязателен тест на аллергическую реакцию.

"Важно помнить, что даже самый полезный уход требует меры. Чрезмерное использование йода может сделать ногти хрупкими, поэтому курс не должен превышать 14 дней. Делайте перерывы, чтобы дать пластине восстановиться естественным путем", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Для тех, кто предпочитает натуральный педикюр и маникюр без лака, такие маски обязательны. Чистые ногти требуют безупречного состояния пластины, так как любые неровности и дефекты бросаются в глаза без декоративного покрытия.

Профилактика: как сохранить результат

После завершения интенсивного курса стоит перейти на поддерживающий режим. Достаточно 1-2 процедур в неделю для закрепления эффекта. На состояние конечностей влияет и то, как подобрана форма ногтей: острые углы чаще приводят к сколам, провоцируя дальнейшее расслоение.

"Многие гонятся за новинками дизайна, такими как объемный 3D маникюр, забывая о фундаменте. Только плотная, насыщенная витаминами ногтевая пластина способна выдержать тяжелые декоративные элементы", — подчеркивает в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Правильный домашний уход позволяет существенно продлить время между коррекциями и избежать истончения ногтей при использовании гель-лаков. Чем качественнее напитан матрикс, тем быстрее идет обновление здоровой ткани.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ногтей

Как быстро появится первый результат от маски с йодом?

Первичное укрепление и улучшение цвета заметны уже через 5-7 ежедневных применений. К концу второй недели пластина становится плотнее на ощупь.

Можно ли наносить маску поверх гель-лака?

В этом нет смысла. Состав не проникнет через полимерное покрытие к структуре ногтя. В таком случае маску можно наносить только на зону кутикулы и боковые валики для питания корня ногтя (матрикса).

Будут ли ногти желтыми от йода?

При соблюдении пропорций (3 капли на 2 чайные ложки базы) желтизна практически не проявляется, а лимонный сок в рецепте дополнительно нейтрализует красящий пигмент.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, дерматокосметолог Илья Руднев, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Мир. Новости мира
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.