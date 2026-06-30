Один витамин может спасти ясность ума: память может сдавать из-за незаметной ошибки в питании

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Здоровье

Дефицит витамина B12 провоцирует разрушение защитных оболочек нервных волокон и может имитировать симптомы тяжелых когнитивных расстройств, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, почему нехватка кобаламинов особенно опасна для пожилых людей и как питание влияет на сохранность интеллекта.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Согласно данным, опубликованным в журнале Frontiers in Nutrition, исследователи из Больницы Чи Мэй в Китае установили прямую связь между низким уровнем витамина B12 и повышенным риском развития инсульта и нейродегенеративных заболеваний. Согласно данным, опубликованным в журнале Frontiers in Nutrition.

По словам Соломатиной, с возрастом процесс усвоения витамина B12 из пищи существенно затрудняется. Основной причиной становятся атрофические изменения слизистой желудка и снижение кислотности, что препятствует полноценному расщеплению животных белков. Поскольку этот нутриент отсутствует в растительной пище, отказ от мяса, рыбы и печени в старшем возрасте создает критические риски для нервной системы. Специалисты часто фиксируют случаи, когда ошибки в питании в пожилом возрасте запускают механизмы разрушения тканей мозга.

"Нервные клетки практически не восстанавливаются, поэтому нарушение дыхания, например при инсульте, может привести к нарушениям со стороны нервной системы и умственной деятельности. Кроме того, B12 необходим для формирования миелиновой оболочки — это как изолента в проводах, она защищает нервные волокна и обеспечивает передачу нервного импульса", — пояснила специалист.

Разрушение этой естественной "изоляции" приводит к когнитивному диссонансу: человек начинает путать реальность с образами из телевизора или не может сфокусироваться на теме разговора. Кроме того, B12 критически важен для синтеза фолиевой кислоты и нормального кроветворения. Без него клетки мозга начинают испытывать кислородное голодание и дефицит глюкозы. Часто пациенты жалуются на упадок сил, не подозревая, что хроническая усталость разрушает здоровье именно на биохимическом уровне.

"B12 необходим для нормального усвоения белков, жиров и углеводов. Его дефицит часто возникает у пожилых людей из-за недостатка продуктов животного происхождения в рационе или нарушения всасывания, например, при атрофических гастритах с пониженной кислотностью. Плохое переваривание белков приводит к тому, что они не усваиваются и вызывают реакцию иммунной системы, запуская вялотекущий воспалительный процесс, который повреждает слизистые и органы ЖКТ. Это, в свою очередь, ухудшает их работу и усиливает дефицит витаминов группы B — кобаламинов", — отметила она.

Диетолог подчеркнула, что деменция бывает не только дегенеративной, но и сосудистой. Последняя часто развивается на фоне атеросклероза, когда избыток быстрых углеводов повреждает эндотелий сосудов, открывая путь холестериновым бляшкам. В такой ситуации нейроны "задыхаются" и погибают.

"Питание играет огромную роль в профилактике атеросклероза и сосудистой деменции. Важно ограничивать насыщенные жиры и трансжиры и получать достаточно антиоксидантов, которые гасят хроническое воспаление, повреждающее сосуды. Избыток сахара повреждает сосуды, туда устремляется холестерин, образуются бляшки, нарушается кровоснабжение мозга — нейроны гибнут. Даже при генетической предрасположенности питание может повлиять на то, проявится ли болезнь", — добавила Соломатина.

Врачи предупреждают, что иногда привычные ритуалы ведут к разрушению нейронов, если они сочетаются с несбалансированным рационом. Для поддержания эластичности сосудов и защиты мозга эксперты рекомендуют обращать внимание на пользу омега-3 для сердца. При этом важно помнить, что биохимическая картина бывает сложной: иногда обманчивый уровень В12 в крови скрывает реальный клеточный голод.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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