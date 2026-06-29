Организм подает сигналы заранее: осмотр глазного дна выявит критические сбои в сосудах

Обычная проверка зрения в кабинете офтальмолога способна выявить опасные патологии раньше, чем появятся первые внешние симптомы. Сетчатка глаза предоставляет врачам уникальную возможность без хирургического вмешательства оценить состояние капилляров, которые служат индикаторами здоровья всей кровеносной системы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаза

О том, как распознать серьезные заболевания организма в ходе осмотра, интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Казбан. Специалист уточнил, что сетчатка выступает единственной зоной, где медики наблюдают за сосудистым руслом напрямую.

При развитии сахарного диабета на ранних этапах офтальмологи обнаруживают специфические маркеры: точечные кровоизлияния, отек тканей, микроаневризмы и жесткие экссудаты. В свою очередь, артериальная гипертензия проявляется сужением артериол, сосудистыми спазмами и перекрестами, что в совокупности указывает на повышенный риск осложнений при скачках сахара. Изменения в глазном дне часто становятся зеркалом процессов, происходящих в сосудах всего тела.

"Состояние сосудов сетчатки действительно является фундаментальным индикатором гипертонии и диабета, так как глазное дно — это единственный доступный неинвазивный "экран" для оценки состояния микроциркуляции человека", - отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важность регулярного контроля

Многие сосудистые патологии протекают бессимптомно: человек сохраняет остроту зрения, не подозревая о скрытых угрозах. Казбан рекомендует посещать кабинет окулиста хотя бы раз в два года, даже при отсутствии жалоб на здоровье. Пациентам, уже имеющим диагноз "сахарный диабет" или гипертонию, необходимо проходить тщательное обследование не реже раза в год, а людям старше 40 лет следует особенно внимательно следить за состоянием глаз из-за возрастной предрасположенности к повреждению артерий и глаукоме.

Своевременная диагностика позволяет купировать опасный процесс до того, как он нанесет непоправимый ущерб зрению или спровоцирует критический удар по внутренним органам. Стоит помнить, что здоровье глаз тесно связано с качеством питания и образом жизни, влияющими на эластичность сосудистых стенок. В частности, контроль рациона помогает избегать патологических отеков, высоких показателей сахара и снижает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему.

Ответы на популярные вопросы о здоровье глаз

Почему врачи смотрят глазное дно при диабете?

Сетчатка глаза содержит большое количество мелких сосудов, которые первыми реагируют на хронический избыток глюкозы в крови, что позволяет выявить болезнь на начальной стадии.

Как часто нужно проверять зрение после 40 лет?

В этом возрасте возрастает риск возрастных изменений и сосудистых патологий, поэтому визит к специалисту раз в год является обязательной профилактической мерой.

Может ли гипертония привести к потере зрения?

Да, высокое артериальное давление провоцирует спазмы артериол и кровоизлияния, что в запущенных случаях ведет к серьезным нарушениям зрительной функции.

Всегда ли заметны симптомы болезней глаз?

К сожалению, многие опасные процессы долго не вызывают дискомфорта, поэтому регулярная диагностика — единственный способ обнаружить проблему вовремя.

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