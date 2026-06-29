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Тихая угроза ватных палочек: что на самом деле происходит с ухом при чистке

Здоровье

Снижение слуха и странное эхо собственного голоса часто списывают на переутомление. На деле же звук в ухе, напоминающий шум в трубе, сигнализирует о банальном физическом препятствии — серной пробке. Это не просто излишек секрета, а плотный заслон, который при попытке дилетантской чистки превращается в глухую стену.

Ватные палочки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ватные палочки

Как работает механизм самоочищения

Серкрет, вырабатываемый железами, — это естественный барьер. Он ловит пыль и бактерии, не давая им добраться до нежной барабанной перепонки. В норме ухо очищается само. Когда человек жует или говорит, движения челюсти мягко выталкивают старую серу наружу. Если этот процесс идет без сбоев, лишнее вмешательство вообще не требуется.

Проблема возникает, когда естественный ход нарушается из-за анатомии или внешнего воздействия. Узкий проход или слишком вязкий секрет создают условия для застоя. Если вовремя не заметить изменения, сера уплотняется. Для многих это становится поводом применить радикальный вариант домашнего решения, который в 90% случаев только усугубляет затор.

"Попытки вычистить ухо ватной палочкой напоминают работу шомполом. Вместо того чтобы извлечь серу, человек просто трамбует её глубже, прижимая к перепонке. В итоге мягкая масса превращается в твердый кляп, который мешает не только слышать, но и нормально вентилировать полость уха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Почему привычные методы только вредят

Ватная палочка — главный враг лор-врача. Из-за её формы захватить плотную массу невозможно. В сухом остатке мы получаем поцарапанную кожу слухового прохода и риск занести инфекцию. Использование перекиси водорода без контроля специалиста — ещё одна опасная ошибка. Жидкость заставляет пробку разбухать. Если она уже перекрывала проход наполовину, то после химической атаки она увеличится в объеме и полностью заблокирует звук.

Тот самый секрет кроется в том, что сера крайне гигроскопична. После душа или бассейна она впитывает воду как губка. Именно поэтому заложенность часто наступает внезапно после водных процедур. В такие моменты велик риск поддаться панике и начать "копать" глубже, что на практике приводит к воспалениям и даже травмам перепонки.

Метод самолечения Реальные последствия
Ватные палочки Утрамбовка серы, риск перфорации перепонки
Перекись водорода Разбухание пробки, химическое раздражение кожи
Фитосвечи Ожоги, попадание воска в слуховой канал

Если смотреть на вещи проще, любая попытка залезть в ухо предметом длиннее мизинца — это лотерея. Врачи часто фиксируют случаи наружного отита, который начался именно с невинной гигиенической процедуры. Это лишнее напряжение для организма, которого легко избежать, если оставить уши в покое.

"При зуде в ушах многие грешат на серу, хотя это может быть признаком грибкового поражения или дерматита. Дилетантские манипуляции палочками превращают микротрещины в ворота для серьезной инфекции. Врачебный контроль необходим хотя бы для того, чтобы отличить обычный засор от воспалительного процесса", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Безопасный путь к восстановлению слуха

В кабинете врача процедура занимает не более десяти минут. Специалист использует либо промывание теплым раствором под правильным углом, либо микроинструменты, если пробка слишком плотная. Это единственный способ вернуть слух без боли и риска осложнений. С подобными манипуляциями правильное решение всегда за профессионалом.

После удаления пробки кожа в ушном канале может быть временно чувствительной. Стоит с этим быть аккуратнее — не переохлаждаться и избегать прямой струи воды в ухо в первые сутки. Чтобы проблема не возвращалась, достаточно мыть только ушную раковину снаружи, не пытаясь проникнуть внутрь канала. Это проверенная техника, сохраняющая здоровье.

"Раз в полгода стоит просто показываться врачу, особенно если вы пользуетесь наушниками-вкладышами или слуховыми аппаратами. Эти устройства блокируют естественную вентиляцию и механически мешают сере выходить наружу", — подчеркнул врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно чистить уши?

Глубокая чистка ушного канала не нужна вовсе. Ухо очищается само. Достаточно во время умывания протирать пальцем видимую часть ушной раковины и зону за козелком.

Можно ли использовать капли для размягчения пробок?

Существуют специальные церуменолитики, которые растворяют серу. Однако применять их можно только в том случае, если вы уверены в целостности барабанной перепонки. Без осмотра отоскопом это подтвердить невозможно.

Почему ухо закладывает именно после бассейна?

Вода попадает в пространство между пробкой и кожей, заставляя серу расширяться. В результате щель, через которую проходил звук, схлопывается.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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