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Мозг выходит из режима тревоги: один прием с дыханием помогает иначе смотреть на сложные решения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Контроль над собственным дыханием способен радикально менять механизмы принятия решений, делая человека более склонным к оправданному риску ради получения выгоды. Исследователи из Немецкого института питания человека и клиники Шарите доказали, что обычное удлинение фазы выдоха перестраивает работу мозга, повышая его чувствительность к вознаграждению. Этот физиологический "взлом" системы управления поведением позволяет обходить защитные барьеры осторожности, которые часто продиктованы стрессом или физической усталостью.

Девушка делает вдох во время медитации
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка делает вдох во время медитации

Биология выбора: как выдох управляет риском

Традиционно считалось, что выбор стратегии поведения — это чисто когнитивный процесс, происходящий в "стерильных" условиях коры больших полушарий. Однако эксперимент профессора Соён К. Пак показал, что наше тело постоянно шлет мозгу сигналы, которые корректируют итоговое решение. Учащенное дыхание, характерное для стресса, заставляет нас замыкаться в оборонительной позиции. В таком состоянии человек склонен выбирать максимально безопасные, но малоэффективные варианты, чтобы избежать потенциальных потерь.

"Длинный, спокойный выдох активирует парасимпатическую нервную систему, сигнализируя мозгу о безопасности обстановки. Это снижает уровень фоновой тревоги, который часто мешает адекватно оценивать выгоду в сложных ситуациях", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

В ходе тестов добровольцы использовали технику дыхания с соотношением вдоха к выдоху 2:8. Оказалось, что такая задержка не просто успокаивает пульс, но и делает человека более восприимчивым к позитивному исходу. Участники эксперимента смелее шли на финансовый или ситуативный риск, когда их сердечный ритм становился более вариабельным благодаря правильному дыханию.

С помощью функциональной МРТ ученые зафиксировали всплеск активности в вентромедиальной префронтальной коре и предклинье — зонах, отвечающих за оценку значимости стимулов. Физиологический сдвиг, вызванный медленным дыханием, напрямую "подпитывает" эти области, усиливая предвкушение успеха. При этом чувствительность к возможным негативным последствиям (страх проигрыша) остается на прежнем уровне, что создает идеальный баланс для принятия решительных шагов.

"Подобные техники могут быть крайне полезны для людей с тревожными расстройствами, у которых биологическая система оценки рисков 'перекошена' в сторону вечного ожидания катастрофы. Дыхание становится легальным физиологическим регулятором психики", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Это открытие подтверждает современные нейровисцеральные модели: наши когнитивные функции не отделены от состояния внутренних органов. Изменения в работе мозга и биоритмах тесно переплетены с тем, как мы дышим и как быстро бьется наше сердце.

Практическое применение: от диеты до терапии

Исследователи планируют расширить область применения методики. Одной из ключевых задач станет изучение влияния дыхания на пищевое поведение. Поскольку выбор рациона часто превращается в борьбу между мгновенным вознаграждением и долгосрочным здоровьем, осознанный контроль за телом может помочь людям с лишним весом делать выбор в пользу правильных продуктов без мучительного чувства самоограничения. Это особенно актуально, когда высокий уровень кортизола диктует организму запасать жир и искать калорийную поддержку.

"Контролируемое дыхание перед приемом пищи помогает снизить импульсивность. Когда мы спокойны, мы лучше чувствуем сигналы насыщения и реже поддаемся желанию съесть 'запрещенный' продукт на фоне эмоционального упадка", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Также техника медленного выдоха может стать опорой в условиях, когда внешние факторы, например летний зной и духота, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, провоцируя раздражительность и поспешные выводы.

Параметр Влияние удлиненного выдоха
Пульс и сердцебиение Замедление и рост вариабельности ритма
Активность мозга Усиление отклика в центрах вознаграждения
Тип принимаемых решений Готовность к осознанному риску
Психологический эффект Снижение фоновой тревожности и импульсивности

Ответы на популярные вопросы о дыхательных практиках

Как именно нужно дышать, чтобы изменить состояние?

Необходимо использовать формулу 2:8. Если ваш вдох длится 2 секунды, то выдох должен растянуться на 8 секунд. Это создает необходимый физиологический сдвиг для перенастройки нервной системы.

Поможет ли это при принятии финансовых решений?

Да, исследование показало, что именно в задачах, связанных с риском и вознаграждением, такая практика дает наиболее заметный результат, помогая не упускать выгодные возможности из-за страха.

Может ли это помочь при борьбе с лишним весом?

Ученые предполагают, что контроль дыхания помогает лучше осознавать пищевой выбор, снижая тягу к еде как способу заглушить стресс, что способствует нормализации веса.

Есть ли противопоказания у метода медленного выдоха?

Метод считается безопасным и нефармакологическим, однако при наличии серьезных патологий дыхательной системы (например, тяжелой астмы в стадии обострения) любые дыхательные эксперименты должны быть осторожными.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-психиатр Мария Литвинова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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