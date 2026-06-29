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Мозг оказался способен на невозможное — привычное представление о многозадачности рухнуло

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мозг человека способен физически адаптироваться к выполнению нескольких дел одновременно, переводя привычные действия в фоновый режим. Исследователи из Джорджтаунского университета доказали, что длительная практика буквально "перепрошивает" нейронные связи, освобождая когнитивные ресурсы для решения новых задач. Это открытие опровергает старую теорию о том, что многозадачность — это лишь быстрая чехарда внимания, и подтверждает: мы можем научить свой разум работать параллельно без потери качества.

Реакции в мозге
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Реакции в мозге

Как практика меняет нейронные связи

Почему опытный водитель может спокойно поддерживать беседу, в то время как новичок вцепляется в руль и боится лишний раз моргнуть? Ученые выяснили, что секрет кроется в переносе навыка из одной области мозга в другую. В начале обучения любая задача требует участия префронтальной коры — "центра управления", который отвечает за осознанные решения.

"На старте обучения мозг работает на максимальных оборотах, задействуя области, ответственные за концентрацию. Но по мере автоматизма нагрузка на эти зоны падает, что позволяет человеку не отвлекаться на механические действия", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Исследование показало: после 30 000 повторений мозг участников перестал обрабатывать информацию в лобных долях. Вместо этого за задачу стала отвечать височная кора, связанная с памятью и распознаванием объектов. Это похоже на то, как медицинские технологии будущего стремятся запустить скрытые резервы организма — мозг просто оптимизирует свои вычислительные мощности.

Разгрузка префронтальной коры: секрет мастерства

Когда навык переходит в височную долю, он начинает "обходить" так называемое узкое горлышко мозга. Префронтальная кора не предназначена для параллельной работы, но если её освободить от рутины, открывается простор для новых действий. Именно поэтому опытный радиолог мгновенно считывает патологию на снимке, не тратя время на мучительный анализ каждой детали.

"Такой механизм автоматизма критически важен в условиях стресса. Когда базовые алгоритмы поведения доведены до совершенства, у человека остается ресурс, чтобы справляться с эмоциональным напряжением и принимать взвешенные решения в сложной обстановке", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Лонгитюдный характер исследования позволил ученым увидеть трансформацию в динамике. Сканирование выявило формирование совершенно новых зон активности, которые ранее не реагировали на специфические категории объектов. Это доказывает невероятную пластичность нервной системы даже во взрослом возрасте.

Доказательства настоящей многозадачности

Эксперимент подтвердил: люди способны делать два дела одновременно, если одно из них полностью автоматизировано. Участники, "разгрузившие" свою префронтальную кору, справлялись со второй задачей значительно лучше. Это меняет парадигму обучения и понимания привычек. Заученное поведение становится настолько глубоким, что буквально ускользает от рационального контроля.

"Нужно понимать, что автоматизм может быть коварен. Например, если состояние полости рта и микрофлора влияют на давление, то и нейронные привычки могут диктовать физиологические реакции, которыми трудно управлять сознательно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Статус навыка Область мозга и эффект
Новый навык Префронтальная кора: требует 100% концентрации, многозадачность невозможна
Автоматизм Височная доля: сознательные усилия минимальны, ресурсы мозга свободны
Привычка Подсознательные цепи: поведение трудно контролировать волевым усилием

Ответы на популярные вопросы о работе мозга

Можно ли научиться многозадачности в любом возрасте?

Да, исследование подтвердило пластичность мозга взрослых людей. Главным условием является длительная и интенсивная практика — в эксперименте участники выполняли более 30 тысяч повторений.

Почему вредные привычки так трудно искоренить?

Заученные действия переходят в области мозга, которые слабо связаны с центром принятия осознанных решений. Простыми размышлениями о вреде привычки её не победить, так как она работает на уровне "автопилота".

Любую ли задачу можно сделать фоновой?

Нет, задачи должны задействовать независимые нейронные цепи. Например, идти и жевать жвачку легко, но писать сообщение за рулем опасно, так как обе задачи конкурируют за одни и те же визуальные и когнитивные каналы.

Как это открытие поможет медицине?

Понимание механизмов переноса навыков из одной зоны мозга в другую поможет в реабилитации пациентов после инсультов и травм, создавая новые пути для восстановления утраченных функций.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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