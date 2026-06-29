Зубы могут начать расти в третий раз — первые результаты уже заставили говорить о прорыве

Японские ученые вплотную приблизились к решению проблемы потери зубов, завершив первую фазу клинических испытаний уникального препарата TRG-035. Разработка специалистов из Осаки и Киото нацелена на активацию естественных резервов организма: лекарство блокирует специфический белок, мешающий росту зубных зачатков, которые в норме остаются в "спящем" состоянии. Это открытие может навсегда изменить стоматологию, сделав протезирование и имплантацию пережитками прошлого.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приеме у стоматолога

Как работает механизм "третьей смены" зубов

В основе технологии лежит воздействие на ген USAG-1. Этот ген отвечает за выработку белка, который останавливает развитие зубов после того, как у человека сформировался постоянный прикус. Однако ученые выяснили, что у людей сохраняется потенциал для формирования дополнительных единиц, скрытый в зачаточных тканях. Блокировка этого "стоп-сигнала" позволяет организму запустить процесс регенерации.

"Идея использовать спящие зачатки зубов выглядит многообещающе, так как это не искусственное выращивание органа в лаборатории, а стимуляция собственных ресурсов. Тем не менее, важно понимать, как препарат влияет на другие ткани организма, ведь белки редко отвечают только за одну функцию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ранее препарат прошел успешную проверку на животных. У мышей и хорьков, которым вводили средство, вырастали полноценные новые зубы, ничем не отличающиеся от природных. Учитывая общность биологических механизмов, эксперты рассчитывают на аналогичный эффект и у человека. Интересно, что состояние полости рта напрямую связано с общим здоровьем организма. Например, проблемы с деснами могут провоцировать скачки артериального давления из-за изменения микрофлоры.

Результаты первых тестов на людях

Испытания, начавшиеся в сентябре 2024 года на базе больницы Киотского университета, были направлены прежде всего на проверку безопасности препарата. В группе добровольцев из 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет исследователи отслеживали побочные эффекты и общую переносимость терапии. У каждого участника отсутствовал как минимум один коренной зуб, что делало их подходящими кандидатами для оценки потенциальной стимуляции роста.

"Для стоматологии это настоящий прорыв. Если удастся доказать эффективность, мы отойдем от установки титановых штифтов в пользу биологической регенерации. Но пока мы ждем данных о том, насколько правильно сформируется структура нового зуба — эмаль, дентин и пульпа", — отметил в беседе с Pravda.Ru стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Параллельно с разработкой инновационных лекарств, врачи напоминают, что на состояние зубов и кожи влияет даже повседневный рацион. Так, некоторые специи, например, куркума для омоложения, обладают выраженным противовоспалительным эффектом, который полезен и для слизистой рта. Однако без системного подхода и соблюдения режима питания любые медицинские новшества будут менее эффективны.

Будущее препарата: спасение для детей с анодонтией

Следующий этап исследований станет более социально значимым. Врачи планируют протестировать TRG-035 на детях в возрасте от двух до семи лет. Речь идет о маленьких пациентах с врожденной анодонтией — редким состоянием, при котором у человека с рождения частично или полностью отсутствуют зубы. Для таких детей препарат может стать единственным шансом на полноценную жизнь без необходимости пожизненного ношения съемных протезов.

"Безопасность применения подобных стимуляторов у детей — вопрос первостепенной важности. В период активного роста организма любое вмешательство в генетические механизмы должно быть выверено до миллиметра, чтобы не спровоцировать гипердонтию или другие аномалии развития", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о росте новых зубов

Когда препарат станет доступен в аптеках?

В настоящее время лекарство находится на стадии клинических испытаний. Если все этапы пройдут успешно, препарат может выйти на рынок к 2030 году. Пока говорить о массовой продаже преждевременно.

Может ли препарат заменить обычную чистку зубов?

Нет, средство предназначено для выращивания новых зубов, а не для защиты существующих. Гигиена остается ключевым фактором, так как кариес и болезни десен могут повредить даже вновь выросший зуб.

Есть ли у технологии противопоказания?

На данный момент противопоказания изучаются. Ученые проверяют, не вызывает ли блокировка белка USAG-1 нежелательные изменения в костной ткани или внутренних органах.

Поможет ли это при полной потере зубов у пожилых людей?

Теоретически да, если в челюстной кости сохранились спящие зачатки. Однако для пожилых пациентов эффективность может быть ниже из-за возрастного замедления процессов регенерации и атрофии тканей.

Читайте также