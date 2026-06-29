Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
40 минут на сковороде — и абрикосовый пирог с карамельной корочкой покорит всех
Приморский край: капитальный ремонт охватил 16 школ и 14 детских садов
Магаданская область: на озере Щучьем началось создание базы отдыха с защитой от медведей
Эти цветы любят тесноту: ошибка с большим горшком лишает их бутонов и губит корни навсегда
Они заплатят за Курск: Путин оценил продвижение российских войск к Сумам, Краматорску и Славянску
На Камчатке всё пошло не по плану: критические ошибки заблокировали создание важного пути
Стань владельцем истории: в Тобольске на торги выставили 11 объектов культурного наследия
Мечты о дешевых квартирах рухнули: рынок вторичного жилья изменит правила торга к 2027 году
Не выбрасывайте старый тюль: всего один пузырек из аптеки вернет ткани идеальную белизну

Красная помада снова в моде: 5 приемов, которые сделают губы объемнее без уколов красоты

Здоровье » Красота

В 2026 году красная помада стала частью повседневного образа благодаря современным формулам и лёгким текстурам. Насыщенный красный с малиновым подтоном, натуральным финишем и деликатным блеском выглядит уместно как днём, так и вечером, сочетая выразительность и комфорт.

Красна помада
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Красна помада

Особенности современных кремовых текстур

Современная индустрия красоты отказывается от плотных, иссушающих матовых покрытий в пользу пластичных материалов. Кремовая основа позволяет варьировать плотность цвета от полупрозрачного тинта до глубокого классического оттенка.

Наличие в составе ухаживающих компонентов и отдушек с нотами вишни и ванили превращает использование помады в полноценный ритуал ухода за собой.

"Важно понимать, что цвет губ должен гармонировать с общим состоянием кожи. Для того чтобы яркий пигмент не подчеркивал недостатки, предварительно стоит использовать увлажняющие сыворотки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

При выборе красного оттенка профессионалы рекомендуют обращать внимание на подтон. Малиновые и холодные нюансы визуально делают зубы белее, в то время как теплые рыжеватые тона могут подчеркнуть желтизну эмали. Универсальные средства 2026 года стремятся к балансу этих характеристик, создавая эффект "второй кожи" на губах.

Пять техник нанесения для любого случая

Расширение функционала одного продукта позволяет создавать разные образы без покупки дополнительных средств. Для дневного выхода оптимален "эффект зацелованных губ", когда помада распределяется подушечками пальцев от центра к краям. Это создает мягкий, естественный градиент, который не требует постоянной коррекции в течение дня.

Техника Ожидаемый эффект
Blurred lips Мягкий контур и иллюзия естественного объема
Омбре с глянцем Вечерний акцент с эффектом влажного сияния

Более сложная техника — Blurred lips — подразумевает использование карандаша тон-в-тон с последующей растушевкой границ кистью. Такой прием избавляет образ от излишней строгости, делая его более расслабленным. При этом макияж остается стойким, что критически важно в летний период, когда даже брови могут "поплыть" от жары.

"Отказ от четких линий на губах — это глобальный тренд. Матовый контур официально признан антитрендом, уступая место технике мягкого фокуса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Секреты визуального объема и стойкости

Для создания 3D-эффекта визажисты применяют метод омбре: по контуру и в уголках используется более темный карандаш, а центр заполняется ярко-красной помадой.

Завершающим штрихом может стать прозрачный блеск для губ или специальное масло, создающее зеркальный финиш. Это не только добавляет объема, но и делает текстуру губ более гладкой.

Вариант нанесения помады в качестве тинта (вбивающими движениями) идеально подходит любителям корейского стиля. В этом случае красный пигмент выглядит максимально прозрачно, лишь слегка усиливая природный цвет губ. Такой метод отлично сочетается с использованием шиммера в макияже, если наносить его точечно на выступающие части лица для создания деликатного сияния.

Красный акцент при минимальном макияже

Концепция "голого" лица в сочетании с активными губами остается одной из самых востребованных в 2026 году. Для создания такого имиджа достаточно выровнять тон кожи, добавить немного румян в тон помаде и аккуратно оформить ресницы. Весь фокус внимания смещается на губы, что позволяет выглядеть элегантно без наслоения декоративной косметики.

"Главная ошибка — перегружать лицо одновременно яркими губами и сложным макияжем глаз. Современная эстетика — это чистота линий и один главный акцент", — отметила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Если решение использовать чистый красный цвет кажется преждевременным, эксперты рекомендуют начинать с продуктов, позволяющих наслаивать цвет.

Постепенный переход от полупрозрачного финиша к более плотному поможет привыкнуть к собственной яркости и найти идеальную текстуру 2026 года, не требующую бесконечных правок перед зеркалом.

Ответы на популярные вопросы о красной помаде

Как сделать так, чтобы помада не размазывалась без карандаша?

Используйте технику тинта или предварительно припудрите губы через тонкую салфетку. Кремовые помады с хорошей пигментацией отлично держатся, если наносить их тонким слоем и "вбивать" в кожу.

Подходит ли красный цвет для тонких губ?

Да, особенно в технике омбре или при использовании глянцевых финишей. Светлые блики в центре губ визуально расширяют их границы, создавая необходимый объем.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, визажист Анастасия Коршунова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Вишня доспеет вся до последней ягоды: дедовский лайфхак для защиты сада от пернатых налетчиков
Последние материалы
Тыква больше не будет гарниром: этот десерт исчезает со стола быстрее любого торта
Леса Югры стали зоной отчуждения: жесткие запреты ограничили даже быт в частном секторе
В Красноярском крае прокуратура добилась выплат для учительницы, упавшей на разбитом асфальте школы
От ротавируса до космических цен: чем может закончиться отпуск в Краснодарском крае
Деньги закатают в асфальт: Петербург потратит 29 миллиардов рублей на дороги
40-минутное кардио без прыжков: как ускорить метаболизм и похудеть без зала дома
Города буквально плывут: аномальный зной в Европе обрушил жизненно важные системы
Мяса стало заметно больше: Челябинская область резко нарастила производство
Названы главные виновники плохого настроения россиян: они бьют по нервам чаще болезней
Фуры больше не тянут прежние тарифы: скоро это почувствует каждый покупатель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.