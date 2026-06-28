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Тандем из овощей и жвачки регулирует давление? Странный эксперимент в Лондоне заставил задуматься

Здоровье

Свекла или шпинат на обед — стандартная рекомендация для снижения артериального давления. Однако роль полости рта в этом биологическом процессе долгое время оставалась за кадром. Исследователи из Королевского колледжа Лондона доказали: то, что вы делаете сразу после еды, меняет биохимию организма.

Женщина с жевательной резинкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с жевательной резинкой

Бактерии против давления

Овощи накапливают нитраты из почвы. Сам по себе нитрат инертен. Чтобы он стал полезным для сосудов нитритом, нужны помощники — бактерии, обитающие в слюне человека. Нитрит расслабляет стенки сосудов, улучшая кровоток. Ученые решили проверить, можно ли форсировать этот процесс, изменив среду в ротовой полости.

"Мы пытаемся понять механизм, с помощью которого микрофлора рта влияет на системное кровообращение. Это фундаментальный вопрос для кардиологии, так как превращение нитратов в нитриты напрямую связано с регуляцией давления", — предположил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Что показал эксперимент

Добровольцы принимали порцию свекольного сока, а затем жевали резинку с сахаром или без него. Результаты оказались однозначными. Сахар повышает кислотность слюны, создавая среду, в которой бактерии активнее перерабатывают нитраты.

Параметр Результат с сахаром
Уровень pH слюны Снижение на 1,4
Концентрация нитритов Рост на 25-45%
Артериальное давление Снижение на 3,5 мм рт. ст.

Кислотность слюны как инструмент

Ранее исследования связывали снижение кислотности с блокировкой этого нужного превращения. Теперь стало ясно: противоположный механизм, закисление, работает как катализатор. Однако длительность эффекта ограничена парой часов, что делает метод интересным с физиологической точки зрения, но не как долгосрочную стратегию терапии.

"Сахар в жевательной резинке действительно стимулирует микробную активность, но цена такого решения для эмали зубов слишком высока. Врач никогда не посоветует метод, который решает одну проблему, создавая другую, будь то кариес или риск эрозии эмали", — предупредила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Почему сладкая жвачка — не лекарство

Авторы подчеркивают: это открытие не призыв к употреблению сахара. Регулярная стимуляция выработки нитритов таким способом чревата проблемами с обменом веществ и стоматологическими заболеваниями. Профилактика гипертонии требует системного подхода, а не случайных манипуляций со сладостями.

"Важно разделять лабораторный эффект и клиническую рекомендацию. Изменение pH слюны — интересный биохимический рычаг, но мы должны искать способы достижения такого результата без использования сахара, чтобы не провоцировать инсулинорезистентность", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии жвачки на давление

Заменяет ли жевательная резинка лекарства от гипертонии?

Нет, эффект кратковременный и незначительный. Он не может служить альтернативой полноценной антигипертензивной терапии.

Почему жвачка без сахара не дает такого эффекта?

Она не меняет кислотность слюны в нужную сторону, поэтому биохимическое преобразование нитратов в нитриты протекает в обычном режиме.

Может ли обычный сахарный десерт заменить жвачку?

Теоретически да, но жевательная резинка остается во рту дольше, обеспечивая более затяжной контакт с бактериями.

Насколько опасно частое использование этого метода?

Частый контакт зубов с сахаром разрушает эмаль и повышает риски развития кариеса, что перевешивает кратковременную пользу для сосудов.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, стоматолог-терапевт Елена Воронина, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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