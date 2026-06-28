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Этот странный способ заменить помаду оказался гениальным: губы выглядят естественно весь день

Здоровье » Красота

Жительницы Филиппин годами используют papel de hapon — тонкую бумагу, отдающую пигмент коже. Техника появилась в школах, где косметика была запрещена: так создавали естественный румянец. Сегодня этот способ используют для мягкого, стойкого и натурального эффекта на губах.

Девушка осматривает косметику и сортирует средства в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Девушка осматривает косметику и сортирует средства в ванной комнате

Технология переноса цвета через бумагу

Метод предельно прост: лист тонкой целлюлозы слегка увлажняют водой и плотно прижимают к поверхности кожи. За счет капиллярного эффекта пигмент проникает в верхние слои эпидермиса, создавая ровное и невесомое покрытие. В отличие от плотных текстур, которые часто подчеркивают шелушения, бумага распределяет цвет диффузно, имитируя приток крови к тканям.

"Такой способ позволяет избежать эффекта "слоеного пирога" на лице. Это особенно актуально, когда нужно создать свежий вид и изменить взгляд без перегрузки образа лишними деталями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Если использовать уже готовую цветную бумагу типа тишью, дополнительная косметика не требуется — краситель из волокон перейдет на губы сам. Если же бумага белая, на неё предварительно наносят штрихи карандаша или помады, которые затем "отпечатывают" на коже. Этот прием позволяет добиться чистого цвета без жирного блеска.

Выбор материалов: чем заменить оригинал

Для реализации техники не обязательно искать аутентичные товары из Манилы. Подойдут любые виды тонкой оберточной бумаги, которые можно найти в магазинах для хобби или на маркетплейсах.

Главное требование — отсутствие воскового или ламинированного слоя. Материал должен быть гигроскопичным, чтобы эффективно впитывать и отдавать влагу вместе с пигментом.

Тип бумаги Особенности использования
Папиросная (тишью) Самая тонкая, дает самый деликатный оттенок.
Рисовая бумага Плотно прилегает, хорошо передает яркие пигменты.
Калька (без пропитки) Держит форму, подходит для работы с карандашами.

Важно следить за качеством красителя в самой бумаге. Если используется декоративная упаковка, лучше предварительно нанести на неё свою проверенную косметику. Такой метод поможет избежать контакта кожи с техническими пигментами, сохранив при этом эстетический эффект голливудских звезд, которыми восхищалась еще Мэрилин Монро в свое время.

Преимущества перед традиционной помадой

Основной плюс заключается в феноменальной стойкости. Поскольку на поверхности губ не остается масел и восков, цвету не на чем "уплыть". Он не отпечатывается на бокалах, не размазывается при касании и выдерживает даже высокую влажность. Для усиления эффекта можно использовать шиммер в макияже, нанося его точечно поверх высохшего бумажного тинта.

"Техника позволяет контролировать интенсивность цвета. Вы сами решаете, будет ли это легкий намек на оттенок или насыщенный тон. Это гораздо удобнее, чем пытаться растушевать плотную помаду", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кроме того, метод бумажного переноса значительно экономит расход косметики. Небольшого штриха на бумаге достаточно для создания полноценного покрытия. Это актуально не только для губ, но и для коррекции зоны вокруг глаз, когда нужно деликатно подчеркнуть голубые глаза контрастным теплым подтоном.

Стойкость и вопросы ухода за кожей

Несмотря на очевидные плюсы, использование бумаги требует подготовки. Сухая кожа может впитать пигмент неравномерно, что приведет к появлению пятен.

Поэтому за полчаса до процедуры рекомендуется нанести увлажняющий бальзам, а затем удалить его излишки салфеткой. Чистая целлюлоза не забивает поры и не вызывает аллергии, если не содержит агрессивных химических отдушек.

"Важно понимать, что бумага сама по себе не обладает уходовыми свойствами. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте материалы с натуральными красителями или используйте бумагу только как посредник для своей косметики", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Подобный комплексный подход помогает поддерживать здоровье тканей в любом возрасте. Ведь правильные привычки, как и уход за бровями, влияют на внешний вид значительно сильнее, чем простое использование декоративных средств.

Ответы на популярные вопросы о бумажном макияже

Можно ли использовать обычную цветную бумагу для принтера?

Нет, такая бумага слишком плотная и содержит много клеящих веществ. Она не сможет отдать пигмент коже и может вызвать раздражение из-за жесткости волокон.

Как долго держится такой цвет?

В среднем от 6 до 10 часов. Пигмент постепенно тускнеет, но не скатывается и не образует четкой границы при стирании.

Не вредно ли это для кожи?

Если использовать качественную папиросную бумагу или тишью для творчества, риск минимален. Главное — убедиться, что у вас нет аллергии на красители, используемые в производстве бумаги.

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Экспертная проверка: визажист Анастасия Коршунова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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