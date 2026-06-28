Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панама: судовладельцы платят до 4 млн долларов сверх тарифа за проход без очереди
Такси в Калининграде могут исчезнуть: попытка властей вмешаться в работу таксопарков сулит коллапс
Белая масса больше не обманет глаз: в Архангельске внедрили цифровую слежку за движением льда
Дряблость и отеки в прошлом: прицельный метод активации глубоких мышц вернет ногам легкость
Финал путешествия в 4 миллиарда лет: вспышка в ночном небе ознаменовала гибель древнего объекта
5 лет кормила смородину народными средствами, пока не осознала: я просто удобряла грибок
Mercedes eActros достиг показателей Tesla Semi по энергопотреблению в ходе тестов
Кировская область подсчитывает убытки: водная стихия внезапно вскрыла слабые места логистики
Спасти диван из лап хищника? Миссия выполнима: как приучить кошку к когтеточке за три дня

Тело починит себя само: в Краснодаре нашли способ вырастить живую ткань на месте разрыва

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Представьте, что ваш нерв — это сложный оптоволоконный кабель. Если его перерубить, сигнал гаснет, мышцы замирают, а конечности превращаются в бесполезный груз. Раньше врачам приходилось либо шить "встык", надеясь на чудо, либо брать кусок нерва из другого места, ломая то, что еще работает. Ученые из Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) решили этот вопрос иначе: они создали "умную магистраль", которая заставляет биологические провода срастаться заново.

Девушка осматривает рану на руке
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Девушка осматривает рану на руке

Биоинженерия против травм: как работает матрикс

Разработка представляет собой тканеинженерный матрикс, который визуально и структурно копирует оболочку натурального нервного волокна. Это не просто "заплатка", а высокотехнологичный каркас. Он служит направляющей дорожкой для растущих клеток. В отличие от жестких протезов, кубанский имплант сделан из биосовместимых материалов. Организм не видит в нем врага, не включает режим отторжения и не заливает место травмы рубцовой тканью, которая обычно блокирует любые сигналы мозга.

"Основная проблема восстановления нервов — это хаотичный рост волокон. Без направляющего каркаса они путаются, образуя болезненные узлы, так называемые невромы. Созданный матрикс выступает в роли тоннеля, который буквально за руку ведет нервные окончания навстречу друг другу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проект получил поддержку Российского научного фонда. Разработчики утверждают, что биоимплант эффективен при самых тяжелых повреждениях: от последствий страшных ДТП до неудачных хирургических вмешательств. Если обычные трансплантаты — это донорские органы, которые могут не прижиться, то матрикс КубГМУ стимулирует внутренние резервы тела, заставляя систему чинить саму себя. Это похоже на то, как если бы вы не искали запчасти на свалке, а включили механизмы омоложения организма на клеточном уровне.

Точность вместо хаоса: результаты испытаний

Традиционная терапия часто полагается на химическую подпитку нейронами, но без структуры это не работает. Новый подход обеспечивает ювелирную точность восстановления связей. Сейчас разработка проходит стадию клинических испытаний. Предварительные данные показывают: пациенты начинают чувствовать пальцы и двигать ими значительно быстрее, чем при классических методах лечения. Это особенно критично, когда речь идет о ранней диагностике деменции или других когнитивных нарушениях, где время играет против врача.

Метод лечения Результат и риски
Стандартный трансплантат Риск отторжения, потеря чувствительности в зоне донорства.
Матрикс КубГМУ Биосовместимость, стимуляция естественной регенерации.

"В биологических системах любая чужеродная вставка — это риск воспаления. Здесь же мы видим использование компонентов, которые мимикрируют под естественную среду, что критически важно для электрофизиологии нерва", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ученые надеются, что их метод станет золотым стандартом медицины. Пока нейросети пытаются имитировать разум, кубанские специалисты научились имитировать саму плоть. Это не просто инновация, а шанс для тысяч людей вернуться к полноценной жизни без костылей и фантомных болей. Возможно, в будущем такие технологии помогут даже при системных сбоях мозга, аналогичных тем, что изучают разработчики нейросетевых моделей для считывания психоэмоционального состояния.

"С точки зрения физики процесса, нерв — это электрическая цепь. Любой разрыв создает сопротивление. Матрикс восстанавливает непрерывность среды, что позволяет восстановить импульс без потерь", — констатировал в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении нервов

Может ли имплант вызвать аллергию или отторжение?

Матрикс создан из биосовместимых компонентов, которые максимально приближены к структуре человеческих тканей, что сводит риск иммунного ответа к минимуму.

Сколько времени занимает процесс регенерации с такой "вставкой"?

Клинические испытания показывают ускорение темпов восстановления функций по сравнению с классическими методами, однако точные сроки зависят от масштаба травмы.

Заменяет ли матрикс поврежденный нерв навсегда?

Нет, он служит временным каркасом, который со временем замещается собственными клетками организма, выполнив роль архитектурной основы.

Поможет ли эта технология при параличе?

Разработка направлена на периферическую нервную систему. Для лечения спинного мозга требуются дополнительные исследования, но база для этого уже создана.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, учитель физики Александр Козлов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Красота
Морщины становятся менее заметными: натуральное средство, которое работает лучше многих кремов
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Москва
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Этот курорт Египта ломает все стереотипы: каналы, яхты и отдых без толп туристов
Власти России предоставят госсубсидии на глубокую переработку древесины в регионах Сибири
Иллюзия глубокой поддержки: пушистые друзья внезапно отказали людям в экстренной помощи
Мозги из крови и жира не уникальны: новая теория в США лишила человечество статуса исключительности
Газпромнефть в Кузбассе отключила терминалы самообслуживания для контроля остатков бензина
"Жив, здоров, бью врага": как фронтовой треугольник помогал обходить цензуру и дефицит
Тихая бойня в курятнике: как ошибка в строительстве открывает доступ диким зверям к вашим несушкам
Ольга Морозова объяснила необходимость очистки Магадана от визуального мусора
Железногорск: ФАС начала проверку АЗС из-за аномального разброса цен на бензин АИ-95
Офисные муки подошли к концу: этот способ спасает кисти от необратимых изменений в связках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.