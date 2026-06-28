Летний гид по загару: как подготовить кожу, выбрать SPF и не превратиться в вареного рака

Многие воспринимают смуглый оттенок кожи как признак удачного отпуска, забывая, что для организма это экстренная мера самообороны. Шоколадный цвет появляется, когда клетки эпидермиса начинают активно вырабатывать меланин, пытаясь создать барьер против агрессивного ультрафиолета. Однако безграмотное нахождение под прямыми лучами превращает отдых в лотерею, где на кону стоит состояние кожных покровов и общее самочувствие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жара

Золотые правила нахождения на пляже

Стремление получить все и сразу в первый же день отпуска — главная причина проблем. Кожа не умеет перестраиваться мгновенно. Начинать стоит с десяти минут, постепенно добавляя время. Даже если кажется, что солнце греет мягко, риск получить повреждение сохраняется. Оптимально находиться на открытом воздухе до 11:00 или после 16:00, когда интенсивность излучения снижается.

"Важно понимать, что загар ложится ровнее, если использовать зонт. Прямые лучи слишком агрессивны, а в тени деликатное воздействие позволяет избежать пятен. После воды обязательно нужно использовать полотенце. Капли работают как маленькие линзы, которые буквально прожигают поверхность", — рассказала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Постепенность — это не просто прихоть, а способ приучить ткани к нагрузке. Если пренебрегать этим правилом, вместо золотистого оттенка можно получить болезненную красноту и шелушение. Организму требуется время, чтобы запустить восстановительный процесс и закрепить результат.

Как подготовить тело к солнцу

Чтобы цвет лег ровно и держался долго, поверхность тела должна быть гладкой. За пару дней до выхода на пляж стоит провести мягкое отшелушивание. Это уберет ороговевшие частицы, которые мешают равномерному распределению пигмента. Использовать жесткие скрабы непосредственно перед выходом на солнце нельзя — это лишает эпидермис естественной защиты.

"Хорошее увлажнение — это половина успеха. За несколько дней до активных солнечных ванн стоит пересмотреть рацион и добавить больше воды. Сухая кожа быстрее теряет эластичность, что ведет к появлению мелких морщин после отдыха. Использование мягких масел помогает создать необходимый барьер", — объяснила специально для Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Тот самый секрет долговечного оттенка кроется в питании. Продукты с высоким содержанием каротина, такие как морковь или персики, помогают пигменту проявляться ярче. Это естественный способ поддержать клетки изнутри, не прибегая к сомнительным химическим добавкам. Своевременный чек-ап организма также поможет убедиться, что пребывание под солнцем не спровоцирует скрытые недомогания.

Выбор защиты по типу кожи

Игнорировать солнцезащитные средства — значит сознательно вредить себе. Каждому типу внешности требуется свой уровень SPF. Чем светлее тон, тем выше должен быть индекс на упаковке. Средство нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, особенно после купания, даже если на флаконе указана водостойкость.

Фототип (внешность) Рекомендованный SPF Очень светлая, рыжие волосы 50+ (максимальная защита) Светло-коричневая, русые волосы 30–50 Смуглая, темные волосы 20–30

Важно обращать внимание на состав крема. Качественный продукт содержит не только фильтры, но и антиоксиданты, которые подавляют окислительный стресс. Это помогает сохранить упругость тканей и предотвратить преждевременное увядание. Правильный выбор косметики — это не трата, а грамотное решение для долгосрочного здоровья.

"Если после пляжа появилось жжение, нужно немедленно прекратить солнечные процедуры. Коже требуется покой и обильное увлажнение средствами с пантенолом. Любые народные методы вроде сметаны только создают пленку и мешают тканям дышать, усугубляя ситуацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

После возвращения домой полезно принять прохладный душ и нанести успокаивающий лосьон. Это успокоит раздраженные участки и поможет закрепить цвет. Любая деталь ухода в этот период имеет значение для восстановления липидного барьера.

Ответы на популярные вопросы о загаре

Помогает ли хлопковая одежда полностью закрыться от ультрафиолета?

Нет, тонкий хлопок пропускает часть лучей. Она лишь снижает нагрузку, но не заменяет косметические средства защиты на открытых участках.

Нужно ли использовать SPF в пасмурную погоду?

Да, облака задерживают тепло, но пропускают до 80% ультрафиолетового излучения. Обгореть можно даже при отсутствии прямого солнца.

Можно ли загореть в воде?

Вода отражает лучи и одновременно пропускает их на глубину до одного метра. Риск ожога во время плавания даже выше из-за охлаждающего эффекта воды, который маскирует первые признаки перегрева.

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