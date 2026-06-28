Спасаемся от жары правильно: на сколько градусов ставить кондиционер, чтобы не простыть

Когда за окном плавится асфальт, желание превратить квартиру в филиал Арктики становится непреодолимым. Пульт кондиционера замирает на отметке 16 или 18 градусов, а через пару дней горло отзывается резкой болью. Проблема кроется не в самой технике, а в неумении выстроить безопасную дистанцию между ледяным потоком и разогретым телом. Резкий перепад температур бьет по защитным барьерам организма быстрее, чем успевает наступить долгожданная прохлада.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Девушка включает кондиционер пультом

Безопасный градус: как не переохладить слизистую

Кондиционер не вырабатывает вирусы, он меняет физические свойства воздуха. Сухая и экстремально холодная среда моментально высушивает слизистые оболочки носоглотки. В результате местный иммунитет перестает работать, открывая дорогу любым патогенам. Чтобы сохранить здоровье, разница между температурой на улице и в помещении должна составлять не более семи градусов. Если термометр снаружи показывает тридцать, в комнате стоит выставить двадцать три или двадцать пять градусов.

"Организм испытывает колоссальный стресс при скачках температуры более десяти градусов. Постоянная беготня из жары в холод и обратно изматывает адаптационные механизмы, что часто заканчивается фарингитом или ринитом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Особое внимание стоит уделить направлению воздушного потока. Прямое попадание струи на шею, поясницу или грудь — это прямой путь к миозиту или невралгии. Современные сплит-системы позволяют направлять воздух вдоль потолка. Холодные массы будут плавно опускаться вниз, создавая равномерную прохладу без риска локального переохлаждения. Грамотный вариант настройки избавит от необходимости кутаться в плед посреди лета.

Климат-контроль в движении

В замкнутом пространстве автомобиля искушение направить ледяной обдув прямо в лицо максимально велико. Однако именно так чаще всего зарабатывают отиты и гаймориты. Оптимальный процесс охлаждения салона должен быть постепенным. Сначала стоит проветрить машину, открыв окна, и только потом включать систему, плавно снижая температуру. Использование рассеянного режима обдува в ноги и на лобовое стекло помогает избежать резких температурных ударов по сосудам лица.

"Люди часто забывают, что резкое охлаждение провоцирует спазм сосудов. Для тех, кто имеет хронические проблемы с носоглоткой, это моментальный триггер для обострения старых болячек", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Гигиена устройства и скрытые риски

Тот самый секрет долгой работы без вреда для здоровья кроется в чистоте фильтров. Внутри внутреннего блока скапливается влага, которая в сочетании с пылью становится идеальным инкубатором для грибков и бактерий. Если при включении чувствуется неприятный запах, систему нужно немедленно чистить. Забитые фильтры не только хуже охлаждают, но и выбрасывают в воздух коктейль из аллергенов, вызывая кашель и слезотечение. Регулярное обслуживание — это не прихоть мастеров, а базовая деталь эксплуатации.

Действие Результат для здоровья Разница температур до 7 градусов Сохранение естественного барьера слизистых Направление потока в потолок Защита от миозита и застойных явлений Чистка фильтров раз в сезон Отсутствие грибков и легионелл в воздухе

С этим стоит быть аккуратнее: даже при идеальной настройке кондиционера важно не забывать про естественное проветривание. Техника лишь охлаждает воздух, но не обновляет его состав. Избыток углекислого газа вызывает головную боль, которую часто ошибочно списывают на простуду. Своевременное решение проблемы с духотой должно быть комплексным.

"Не пытайтесь охладить помещение до состояния морозилки за пять минут. Постепенная адаптация организма к прохладе позволяет избежать сосудистых катастроф, особенно у пожилых людей и людей с сердечными патологиями", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о настройке кондиционера

Можно ли оставлять кондиционер включенным на всю ночь?

Да, но при условии использования ночного режима (Sleep), когда устройство плавно повышает температуру к утру. Важно, чтобы поток не был направлен на спящего.

Помогает ли функция ионизации не разболеться?

Доказательств прямого влияния ионизации на снижение риска простудных заболеваний нет. Основным фактором остается отсутствие резкого перепада температур и чистота фильтров.

Нужно ли закрывать все окна при работающем приборе?

Для энергоэффективности — да, но периодически нужно выключать прибор и проветривать помещение, чтобы восстановить уровень кислорода.

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