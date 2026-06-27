Тревожный сигнал или норма? Вся правда о том, почему некоторые люди не видят сны

Многие привыкли считать утро временем для обсуждения ночных сюжетов, но для части людей пробуждение знаменует лишь чистый лист памяти. Отсутствие воспоминаний о снах часто вызывает напрасную тревогу, хотя за этим стоит не исчезновение образов, а особенности работы мозга и нервной системы. Разобраться в причинах безмолвных ночей помогает понимание того, как именно наше тело переходит в режим восстановления.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит в кровати

Биологический экран: почему память стирает сюжеты

Сны — это не случайное кино, а результат активности мозга в фазе быстрого движения глаз. Этот процесс повторяется за ночь несколько раз, но зафиксировать его в сознании удается не каждому. На практике видно, что способность помнить увиденное напрямую зависит от того, насколько резко или плавно человек выходит из состояния отдыха. Если пробуждение происходит в момент глубокой фазы, картинка просто не успевает закрепиться в сознании.

"Каждый человек видит сны, это физиологическая аксиома. Мы погружаемся в сновидения во время REM-фазы примерно 4—6 раз за ночь. Если утром в голове пусто, это не значит, что мозг спал вхолостую — он просто не перевел данные в долгосрочное хранилище", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Тот самый секрет кроется в уровне дофамина и общем состоянии нервной системы. Сильный стресс часто блокирует механизмы запоминания, превращая ночь в черную дыру. С точки зрения медицины, это защитный механизм — перегруженная психика отсекает лишние раздражители. Подобный вариант развития событий часто встречается у людей, работающих на износ.

Причина отсутствия снов Характер влияния Глубокий крепкий сон Мозг быстро переключается на бодрствование, стирая следы быстрой фазы Общее утомление Снижается уровень дофамина, отвечающего за яркость и фиксацию образов Возрастные изменения Продолжительность фазы быстрого сна сокращается естественным путем

Когда пустота становится сигналом для проверки здоровья

В глаза бросается тот факт, что игнорировать изменения в качестве отдыха нельзя. Если раньше сны были регулярными и яркими, а потом внезапно пропали на фоне повышенной тревожности, стоит присмотреться к своему состоянию. Это может быть признаком депрессивного расстройства или истощения ресурсов. Любая деталь, меняющая привычный режим организма, требует внимания.

"В клинической практике мы часто видим, что отсутствие снов сопровождает периоды эмоционального выгорания. Психика словно экономит энергию, не тратя ее на визуализацию внутренних конфликтов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

С другой стороны, резкое исчезновение сновидений бывает связано с приемом некоторых лекарственных препаратов. Многие антидепрессанты и средства от давления подавляют фазу быстрого сна. Это не поломка, а временное решение, которое корректируется вместе с лечащим врачом. Главное — заметить связь между началом терапии и переменами в ночном отдыхе.

"Иногда отсутствие воспоминаний о снах указывает на апноэ — кратковременные остановки дыхания. Человек постоянно подпрыгивает в сознание, не успевая войти в глубокую фазу, где рождаются образы. Это серьезная ошибка считать такой сон просто крепким", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Если смотреть на вещи проще, то в большинстве случаев отсутствие снов — лишь признак того, что вы засыпаете вовремя и спите глубоко. Ночные кошмары или прерывистые видения гораздо чаще становятся поводом для беспокойства, чем спокойное забытье. Плохое самочувствие после сна и чувство разбитости — вот те маячки, которые действительно указывают на некачественный процесс восстановления.

Ответы на популярные вопросы о сновидениях

Правда ли, что сны видят только творческие люди

Нет, это миф. Сны видят абсолютно все, у кого функционирует кора головного мозга. Разница лишь в степени вовлеченности воображения и привычке запоминать детали при пробуждении.

Может ли отсутствие снов привести к психическим расстройствам

Само по себе отсутствие памяти о снах безвредно. Опасно полное отсутствие фазы быстрого сна, но в домашних условиях человек не может лишиться ее полностью без тяжелых заболеваний нервной системы.

Как начать запоминать свои сны

Самый простой метод — держать блокнот у кровати и записывать любые обрывки мыслей в первые тридцать секунд после открытия глаз. Важно не вскакивать резко с постели по звонку будильника.

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