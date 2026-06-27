Опасная еда из магазина: два часа в тепле сделают обед смертельным ядом

Летняя жара превращает продукты в питательную среду для бактерий. Мясо, морепродукты и молочные товары в тепле становятся инкубаторами патогенов. Одно промедление — и безобидный обед заканчивается тяжелым отравлением.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

Правило двух часов

Жара ускоряет размножение микроорганизмов. Бактерии агрессивны и не прощают халатности. Продукт, простоявший час в тепле, становится сомнительным. Если прошло два часа — то подлежит утилизации. Принесли покупку из магазина — немедленно убирайте в холодильник. Никаких исключений и отложенных действий.

"Бактерии развиваются в тепле, при наличии влаги и нутриентов. Важно соблюдать цепочку охлаждения от прилавка до домашнего холодильника", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Типы бактерий и группы риска

Микрофлора делится на предпочтения. "Сахаролитики" активно атакуют кондитерские изделия. Заварной крем для них — идеальный полигон. Протеолитики — "любители белка" — захватывают мясо и рыбу. Особенно опасны сырокопченые продукты и фарш.

Тип патогена Группа продуктов Сахаролитики Пирожные с кремом, торты, изделия с сахаром Протеолитики Сырое и рубленое мясо, вяленые деликатесы

Жирные молочные продукты привлекают свой класс микроорганизмов. Если творог или сметана меняют консистенцию, выделяют влагу — выбрасывайте. Пытаться "реанимировать" такой товар опасно.

"Кисломолочные продукты летом требуют строгого контроля. Любые изменения текстуры или внешнего вида — явный признак опасного бактериального заражения", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как действовать при отравлении

При отравлении критичны диета и регидратация. Молочные продукты исключаются полностью до восстановления стула. Поражение тонкого кишечника нарушает выработку лактазы — фермента для расщепления лактозы. Игнорирование этого правила усугубляет симптомы, предупреждает врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Восполнение баланса солей важнее, чем объем выпитой жидкости. Кипяченая вода или минералка не восполняют потерю электролитов. Необходимы аптечные щелочные растворы с нужной осмолярностью для восстановления ионов натрия, калия и хлора. Состояние микробиома также зависит от того, насколько вовремя вы начнете поддерживать кишечник правильными продуктами.

"Массивная потеря жидкости при диарее требует специфичных изотонических растворов, а не просто воды. Ионный дисбаланс — главная угроза при кишечных инфекциях", — констатировал врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питания

Можно ли прокипятить подозрительный творог?

Нет. Термическая обработка не уничтожит токсины, которые бактерии уже успели накопить в продукте.

Почему после отравления нельзя даже кефир?

Кишечник временно не перерабатывает молочный сахар, что вызывает брожение и усиление диареи.

Есть ли смысл пить простую воду при рвоте?

Она не восстанавливает электролиты, а большой объем провоцирует новый приступ рвоты. Используйте специализированные аптечные регидранты.

Какие продукты "безопаснее" всего в жару?

Продукты с высокой кислотностью или термически обработанные непосредственно перед употреблением. Чем меньше продукт хранится, тем ниже риск.

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