Ваша голова становится тяжелее в 5 раз: как гаджеты вынуждают позвоночник работать на износ

Ваша голова весит около пяти килограммов. Пока вы держите устройство на уровне глаз, шейный отдел позвоночника работает в штатном режиме. Стоит наклонить голову всего на 15 градусов — нагрузка удваивается. Мышцы вынуждены удерживать уже 12 килограммов, превращаясь из опоры в натянутую струну.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Компьютерная шея

Физика деформации: почему смартфон давит на шею

Положение корпуса определяет вектор давления. Угол наклона в 30 градусов увеличивает нагрузку до 18 килограммов. "Поза крючка" с наклоном в 45 градусов заставляет мышцы шеи компенсировать 22 килограмма веса. Максимальный наклон в 60 градусов — это 27 килограммов статической нагрузки. Позвоночник проектировался для вертикальной опоры, а не для работы краном, постоянно удерживающим избыточный вес.

"Нагрузка на шейный отдел при неправильной осанке превращается в хронический спазм. Мышцы перенапрягаются, меняя естественные изгибы позвоночного столба, что ведет к ранней дегенерации тканей", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Угол наклона Эквивалентный вес (кг) 0 градусов 5 кг 30 градусов 18 кг 60 градусов 27 кг

Сосудистая угроза и кровоснабжение мозга

Через шею проходят магистральные артерии, питающие головной мозг. Сжатые мышцы и деформированные позвонки сдавливают сосудистое русло. Нарушение микроциркуляции — прямой путь к головным болям напряжения и когнитивному дефициту. Организм не прощает игнорирования физиологических норм. Постоянное пережатие сосудов сопоставимо с ускорением старения мозга, где нервные клетки страдают от гипоксии.

"Магистральные сосуды не рассчитаны на постоянное сдавление при наклоне головы. Это приводит к венозному застою и ишемическим реакциям, которые маскируются под обычную усталость", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Скелет под прицелом: от остеохондроза до операции

Межпозвоночные диски — это амортизаторы. Постоянная нагрузка стирает их структуру. Развивается остеохондроз, а далее протрузии и грыжи. Хирургическое вмешательство становится неизбежным, когда консервативная терапия перестает купировать болевой синдром. Аналогичным образом силовые тренировки помогают мышцам держать корсет, но при "текстовой шее" они лишь фиксируют патологическое положение.

"Пациенты приходят с выраженным болевым синдромом уже на стадии необратимых изменений структур позвоночника. Коррекция требует длительной реабилитации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о "текстовой шее"

Можно ли исправить положение с помощью специального воротника?

Нет. Ношение воротника без назначения врача приводит к атрофии мышц шеи, которые перестают держать голову самостоятельно.

Помогает ли гимнастика?

Специальные упражнения снимают мышечное напряжение, но они бесполезны, если вы проводите с согнутой шеей по 8 часов в сутки.

Как понять, что шея уже страдает?

Основные симптомы: тянущая боль в затылке, ограничение амплитуды движения головы и регулярные головные боли в конце дня.

Нужно ли делать рентген?

Диагностика проводится по показаниям врача. Рентгенография или МРТ помогут оценить степень дегенерации суставов.

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