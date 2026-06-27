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Человеческое тело оказалось намного сложнее, чем думали: регенерация может быть вовсе не утрачена

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Ученые из Техасского университета A&M совершили прорыв в регенеративной медицине, обнаружив у млекопитающих "спящую" способность восстанавливать утраченные фрагменты тела. В ходе эксперимента исследователям удалось заставить обычные клетки раневой ткани сформировать новые кости, суставы и связки после ампутации. 

Хрящевой имплантат
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрящевой имплантат

Тайна бластемы: как обмануть природный фиброз

В естественных условиях организм человека и других млекопитающих реагирует на серьезную травму фиброзом. Клетки-фибробласты спешно вырабатывают коллаген, чтобы "залатать" рану рубцом. Это защитный механизм, предотвращающий инфекции, но он блокирует любую возможность восстановления утраченной структуры. У амфибий же на месте раны образуется бластема — скопление неспециализированных клеток, которые работают как биологический 3D-принтер, воссоздавая плоть и кости с нуля.

"Главное открытие здесь в том, что нам не нужно вводить в организм внешние стволовые клетки. Техасские ученые доказали: фибробласты, которые обычно строят шрамы, сохраняют потенциал превращения в бластему. Это меняет стратегию всей восстановительной медицины", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследование показало, что клетки-фибробласты стоят на своего рода биологическом перепутье. При правильном химическом сигнале они перестают формировать рубец и начинают вести себя как клетки эмбриона, готовые строить новые ткани. Такой подход особенно важен для долголетия, ведь своевременная диагностика здоровья и поддержание регенеративного ресурса организма после 50 лет становятся критически важными задачами.

Двухэтапный протокол: белки вместо стволовых клеток

Технология регенерации, описанная в Nature Communications, подразумевает последовательное применение двух ключевых факторов роста. Сначала ученые использовали белок FGF2 (фактор роста фибробластов 2), который заставил ткани в месте ампутации сформировать ту самую заветную бластему. Через несколько дней в игру вступил второй компонент — BMP2 (костный морфогенетический белок 2), который передал клеткам четкую команду: "строить кость и связки".

Результаты поразили: на месте культи сформировалась регенерированная кисть с костными элементами, сухожилием и функционирующим синовиальным суставом. Хотя анатомия не была идентична оригиналу на 100%, сам факт появления новых структур у млекопитающего без сложных генных манипуляций признан научной сенсацией.

"Мы видим, что костная ткань и суставы могут восстанавливаться под воздействием специфических факторов роста. Похожая биохимическая логика работает и при защите организма от метаболических сбоев — например, когда регулярные нагрузки помогают снизить риск диабета за счет улучшения состояния мышечной и соединительной ткани", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Древние гены и потенциал человеческого тела

Параллельные исследования 2024 года подтверждают: механизмы регенерации универсальны для природы. Гены SoxC и mmpReg, отвечающие за формирование бластемы у простейших червей, находят свои аналоги у лягушек и даже человека. Это означает, что эволюция не удалила "чертежи" конечностей из нашей ДНК, а просто наложила на них вето в пользу быстрого заживления ран (рубцевания), которое было важнее для выживания диких млекопитающих.

Процесс Результат воздействия
Нормальное заживление Фиброз, образование плотного рубца из коллагена
Воздействие FGF2 Формирование бластемы (массы недифференцированных клеток)
Воздействие BMP2 Дифференцировка клеток в кости, суставы и связки
Итог эксперимента Восстановление сложной анатомической структуры без стволовых клеток

От лабораторных мышей к клинической практике

Прелесть нового метода в том, что используемые белки уже знакомы медицине. BMP2 официально одобрен для использования в хирургии и ортопедии. Это может существенно сократить путь технологии до больничных палат. Основная цель врачей сейчас — не превращение людей в "людей-икс", а помощь пациентам с ампутациями и тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата, где даже частичное восстановление функции тканей станет спасением.

"Возможность перепрограммировать собственные клетки организма открывает невероятные перспективы. Если мы научимся управлять процессом заживления, избегая грубого рубцевания, это поможет не только в травматологии, но и в лечении внутренних органов, например, при циррозе печени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о регенерации

Означает ли это, что люди скоро смогут отращивать пальцы?

Исследование доказывает принципиальную возможность такого процесса у млекопитающих. Однако до полноценного восстановления человеческих конечностей потребуются годы дополнительных тестов для уточнения точной геометрии и функциональности новых тканей.

Нужно ли для этого вмешательство в генетический код?

Нет, метод основан на химическом воздействии белков-факторов роста на уже существующие в ране клетки, что делает технологию потенциально более безопасной, чем генная терапия.

Почему организм сам не запускает этот процесс?

В ходе эволюции млекопитающие выбрали стратегию быстрого "закупоривания" ран рубцами, чтобы избежать потери крови и заражения. Регенерация — процесс долгий и энергетически затратный, который был "отключен" за ненадобностью.

Есть ли риск побочных эффектов при стимуляции роста клеток?

Любая стимуляция клеточного деления требует строгого контроля, чтобы избежать неконтролируемого роста тканей. Именно поэтому ученые настаивают на последовательном, а не одновременном применении факторов FGF2 и BMP2.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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