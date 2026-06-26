Один неверный шаг — и ногти испорчены: вся правда о полировке зубной пастой дома

Домашняя полировка ногтей зубной пастой стала популярной благодаря доступности и быстрому эффекту: она придаёт пластине блеск и гладкость без специальных инструментов. Но абразивные компоненты могут повредить ноготь, поэтому важно использовать этот способ правильно, чтобы сохранить здоровье ногтей и кожи рук.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain Натуральные ногти

Принцип работы состава на ногтях

Секрет эффективности зубной пасты заключается в её составе. Большинство отбеливающих средств содержат диоксид кремния или карбонат кальция — мелкие абразивные частицы. При механическом воздействии они работают как мягкий пилинг, удаляя микроскопические неровности и остатки пигмента. В результате форма ногтей становится более четкой, а поверхность начинает лучше отражать свет.

Такой блеск выглядит естественно и помогает рукам выглядеть ухоженно даже без декоративного покрытия. Это актуально, когда нужно быстро привести себя в порядок. Если же вы планируете сложный дизайн, например, синий маникюр с магнитными эффектами, гладкая база обеспечит идеальное распределение пигмента.

"Важно выбирать классическую белую пасту без цветных полосок и крупных гранул. Красители в составе могут въесться в микротрещины пластины, оставив пятна, которые будет трудно удалить", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Пошаговая техника домашней полировки

Процедура начинается с гигиенического этапа: необходимо полностью очистить руки и удалить старое покрытие. На сухие ногти наносится капля пасты размером с горошину. Для полировки лучше всего подходит мягкая безворсовая ткань или ватный диск. Движения должны быть круговыми и легкими, без сильного давления на корень ногтя.

Этап процедуры Действие Подготовка Очищение, обезжиривание, сушка Шлифовка Круговые движения тканью с пастой (по 20 сек) Завершение Смывание водой, увлажнение кутикулы

После завершения цикла обработки остатки средства смываются теплой водой. На финальном этапе крайне важно использовать питательное масло. Оно запечатывает чешуйки кератина, предотвращая потерю влаги. Это база, которая помогает сохранить эффект максимально долго.

Ожидаемые результаты и ограничения метода

Эффект от использования пасты сопоставим с легким бафом. Поверхность становится ровной, что позволяет даже темным оттенкам, таким как маникюр мокко, ложиться без полос и пузырьков. Визуально руки молодеют, а ногти выглядят здоровыми и "фарфоровыми".

"Метод дает лишь косметический лоск. Если ногти слоятся или имеют глубокие борозды, паста не решит проблему ломкости, так как она не содержит необходимых для восстановления минералов и восков", — отметила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Почему паста не заменит профессиональный уход

Существует заблуждение, что такой метод идентичен японскому маникюру. В салонной технике используются специальные пасты на основе пчелиного воска и диатомовой глины, которые втираются замшевым бафом.

Они создают защитный барьер, тогда как зубная паста — это просто поверхностная полировка, которая при частом повторении может истончить ноготь.

Если вы стремитесь к созданию сложного образа, например, планируете ногти-ракушки с 3D-декором, состояние базы критично. Пересушенная пастой пластина хуже удерживает декоративные элементы и гель-лак.

Частота процедур и правила безопасности

Главное правило — умеренность. Абразивное воздействие допустимо не чаще одного раза в две недели. Чрезмерное усердие приведет к повышению чувствительности кончиков пальцев: они начнут реагировать на горячую воду и бытовую химию. Если пластина была повреждена после снятия искусственного материала, от любых видов шлифовки нужно отказаться до полного обновления рогового слоя.

"Домашний уход должен быть бережным. Если после процедуры вы чувствуете жжение или видите покраснение кутикулы, значит, абразив слишком агрессивен для вашей кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о полировке ногтей

Можно ли использовать прозрачную гелевую пасту?

Нет, в гелевых пастах обычно отсутствуют необходимые абразивные частицы для шлифовки. Они не дадут нужного блеска.

Поможет ли паста отбелить ногти после яркого лака?

Да, благодаря диоксиду кремния паста эффективно удаляет поверхностную желтизну и въевшийся пигмент от агрессивных красителей.

Обязательно ли использовать масло после процедуры?

Да. Абразив обнажает слои кератина, и без защитного масляного слоя ноготь станет хрупким уже через несколько дней.

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