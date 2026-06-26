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Опасный обман в анализах: почему сахар 5,5 в крови больше не считают нормой

Здоровье

Получение результатов анализа крови на сахар часто оборачивается недоумением. Цифра 5,7 или 5,9 ммоль/л в бланке лаборатории заставляет одних врачей говорить о норме, а других — бить тревогу. Причина кроется в постепенном пересмотре старых стандартов, которые десятилетиями считались незыблемыми. Сегодня медики все чаще обращают внимание на тонкую грань между здоровьем и состоянием, которое может привести к серьезным сбоям в организме.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Откуда взялся порог в 5,5 ммоль/л

Привычный показатель 5,5 ммоль/л закрепился в медицине в прошлом веке. Его вывели на основе статистики здоровых людей, используя капиллярную кровь — ту самую, что берут из пальца. Однако прогресс внес свои коррективы. В современных лабораториях чаще исследуют венозную плазму, где концентрация глюкозы объективно выше. Для крови из вены нормальным считается диапазон до 6,1 ммоль/л, что часто вызывает лишнее беспокойство у пациентов, привыкших к старым ориентирам из поликлиник.

"Важно понимать разницу в способе забора материала. Кровь из пальца и кровь из вены — это разные системы координат. Если в первом случае 5,6 уже настораживает, то для венозной плазмы это абсолютно спокойный показатель", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

На итоговую цифру влияет не только способ забора, но и состояние организма в конкретный момент. Стресс, недостаток сна или плотный ужин накануне могут временно поднять уровень глюкозы. Это естественный процесс, который не всегда означает патологию, но требует повторной проверки для исключения ошибки.

Международный взгляд на границы риска

Мировое медицинское сообщество давно ведет дискуссию о снижении планки "тревоги". Американские специалисты еще в начале столетия сузили рамки нормы до 5,5 ммоль/л для всех типов анализов. Все, что выше — от 5,6 до 6,9 ммоль/л — они классифицируют как предиабет. Это состояние, при котором ткани организма начинают хуже реагировать на инсулин, но болезнь еще не наступила в полную силу.

Тип анализа Верхняя граница нормы (ммоль/л)
Капиллярная кровь (из пальца) 5,5
Венозная плазма 6,1

Российские стандарты во многом солидарны с ВОЗ и сохраняют более широкие границы для венозной крови. Однако при выявлении цифр в районе 6,0 ммоль/л врачи все чаще назначают дополнительные тесты. Главная задача здесь — вовремя заметить пограничное состояние, которое легко корректируется питанием и активностью без приема лекарств.

"Цифры на бумаге — это лишь повод заглянуть глубже. Мы никогда не ставим диагноз по одному замеру натощак. Организм — сложная машина, и уровень сахара в ней постоянно колеблется, как давление в шинах при езде по разным дорогам", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Почему одного анализа недостаточно

Тот самый секрет точной диагностики заключается в комплексном подходе. Глюкоза натощак показывает лишь мгновенный срез ситуации. Куда информативнее анализ на гликированный гемоглобин. Он демонстрирует среднее содержание сахара за последние три месяца, не позволяя случайному стрессу или съеденной накануне конфете исказить общую картину. Если этот показатель в норме, то единичный скачок глюкозы в биохимии обычно не несет угрозы.

Еще одним надежным инструментом остается глюкозотолерантный тест. Пациент выпивает раствор глюкозы, а врач наблюдает, как быстро организм справляется с нагрузкой. Это позволяет выявить риски на этапе, когда стандартный анализ еще "молчит". Своевременно принятый вариант изменения привычек помогает избежать перехода предиабета в хроническую стадию.

"Держите в голове простую мысль: сахар не должен быть стабильно высоким или критически низким. Любая крайность — это сигнал о том, что обмен веществ начал буксовать. Наша цель — мягкое регулирование системы через движение и контроль рациона", — уточнил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

На практике оказывается, что жесткая привязка к цифре 5,5 постепенно уходит в прошлое. Современная медицина смотрит на индивидуальные особенности и динамику показателей. Главное — не игнорировать явные отклонения, но и не паниковать из-за незначительных колебаний, которые могут быть обусловлены простой сменой решения лаборатории о методах исследования.

В России ключевым документом для врачей остаются одобренные Минздравом РФ "Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом" (под редакцией академика И. И. Дедова), которые ориентируются на рамки ВОЗ. В международной практике эксперты чаще ссылаются на ежегодные протоколы ADA (American Diabetes Association), где "порог тревоги" для венозной крови опущен значительно ниже.

Ответы на популярные вопросы о нормах сахара

Почему сахар из вены выше, чем из пальца?

В венозной плазме концентрация глюкозы всегда на 10-12% больше. Лабораторное оборудование настроено на поиск сахара именно в жидкой части крови, в то время как домашние глюкометры анализируют цельную кровь, где показатели ниже.

Что делать, если сахар 5,8 ммоль/л натощак?

Если анализ сдавался из вены — это норма. Если из пальца — повод обсудить с терапевтом сдачу анализа на гликированный гемоглобин и пересмотреть количество быстрых углеводов в рационе.

Может ли стресс поднять сахар до 7,0 ммоль/л?

Сильный стресс вызывает выброс кортизола и адреналина, которые заставляют печень активно выбрасывать запасы глюкозы в кровь. В такие моменты показатель действительно может вырасти, но у здорового человека он быстро приходит в норму.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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