Названы главные виновники плохого настроения россиян: они бьют по нервам чаще болезней

Каждый четвертый россиянин сталкивается с плохим настроением ежедневно, а еще 39% — один-два раза в неделю, причем главными причинами тревог названы работа и финансы. Таковы данные совместного опроса сервиса WowFit и СК "Росгосстрах Жизнь", с результатами которого ознакомилась Pravda. Ru.

Фото: freepik is licensed under public domain Страх перемен

Аналитики выяснили, что 20% респондентов испытывают плохое настроение несколько раз в месяц, а каждый десятый (10%) и вовсе не сталкивается с ним. Чаще всего волнение вызывают работа или учеба (57%), желание улучшить финансовое состояние (49%) и недостаток отдыха (42%). Также в топ тревожащих факторов вошли отношения с противоположным полом или внутри семьи (28%) и желание улучшить самочувствие (17%).

Как отмечает Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь", физическая активность заметно влияет на эмоциональный фон и помогает "убежать от стресса", однако подходить к этому вопросу нужно разумно и с учетом индивидуальных особенностей организма. Согласно опросу, среди тех, кто занимается спортом, большинство после нагрузки чувствуют прилив энергии (52%) и улучшение настроения (49%), реже — спокойствие (36%) и снижение тревожности (33%), и только у 21% снижается усталость.

"Прежде чем приступить к занятиям, лучше пройти медицинский и генетический чекапы, которые помогут узнать, какими видами спорта можно заниматься без вреда для здоровья и какие из них будут наиболее результативными. Помимо этого необходимо предусмотреть страховую защиту на случай травм, которая обеспечит финансовую поддержку в непредвиденных ситуациях", — уверена Орлова.

Регулярная физическая активность сопровождает жизнь 29% опрошенных, время от времени выбирают спорт 44%, а 27% редко или совсем не занимаются. Среди мотивов для занятий абсолютное большинство назвали оздоровление (58%), еще 46% — улучшение эмоционального состояния, и 41% — поддержание формы. Те, кто не занимается спортом, ссылаются на нехватку времени (54%), усталость после работы (47%), отсутствие мотивации (33%) и нестабильный график (29%).

При этом 81% участников опроса считают спорт отличным способом борьбы с плохим настроением: 42% отмечают, что он сильно помогает, 39% — что скорее помогает, и лишь 19% указали на отсутствие влияния на эмоциональное состояние.