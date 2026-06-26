Шоколадный загар может стоить жизни: в какие часы солнце особенно опасно для кожи

Меланома остается одной из самых опасных и агрессивных форм злокачественных новообразований из-за способности к стремительному развитию и метастазированию, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснила механизмы влияния ультрафиолета на организм и назвала ключевые ошибки в защите кожи летом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Ранее академик РАН, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил РИА Новости, что в глобальной структуре онкологических заболеваний рак кожи сегодня занимает лидирующие позиции по распространенности.

По словам Егоровой, одним из катализаторов роста заболеваемости стали частые путешествия в страны с непривычно высоким уровнем инсоляции. Смена климатических поясов создает для неподготовленного организма экстремальную нагрузку, которую многие ошибочно принимают за полноценный отдых.

Особую обеспокоенность у медиков вызывает пренебрежение правилами безопасности и неграмотное использование защитной косметики. При этом врачи подчеркивают, что шоколадный оттенок может стать фатальным для здоровья, так как является реакцией дермы на повреждение.

"Меланома является наиболее агрессивной и быстротекущей формой злокачественных новообразований, с высоким риском летального исхода. Ультрафиолетовое излучение увеличивает частоту клеточных мутаций в сотни тысяч раз", — отметила Егорова.

Специалист акцентировала внимание на категорическом запрете вывозить детей до семи лет в зоны с высокой солнечной активностью в неподходящее время. Купание в середине дня в таких странах, как Египет, ОАЭ или Таиланд, дерматолог называет проявлением родительской безграмотности, которое ведет к тяжелым ожогам и отложенным рискам меланомы. Важно помнить, что правильно загорать нужно только в безопасные часы: ранним утром или после 17:00-18:00 часов.

Кроме того, эксперты напоминают, что эффективность профилактики напрямую зависит от соблюдения инструкций по применению косметических средств. Нередко одна привычка сводит защиту кожи к нулю, если продукт наносится тонким слоем или не обновляется после контакта с водой. При этом не стоит чрезмерно полагаться исключительно на фильтры. В медицинской практике зафиксированы случаи, когда даже крем SPF 50 лишается силы из-за нарушений режима пребывания на открытом солнце.

"Нельзя выводить детей до семи лет под открытое солнце в часы его максимальной активности. Когда в Эмиратах, Египте, Таиланде и других жарких странах детей купают в полдень, это не забота о здоровье, а вред и полная безграмотность. Если ребенок загорает на солнце, то делать это следует только после 17–18 часов, обязательно используя солнцезащитный крем, и ни в коем случае не под прямыми лучами. Это крайне вредно", — заключила Егорова.

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