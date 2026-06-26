Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Строим тело без гантелей: стратегия, которая работает для любого возраста и уровня подготовки
Не надзирательница, а подруга: почему Решетова публично противопоставила себя матери Тимати
Зимний пакет и 540 градусов обзора: что за "фарш" напихали в новый кроссовер из Санкт-Петербурга
Прописи оказались бесполезными: неожиданный фактор предопределил плохой почерк у детей
РПЦ получила набережную в Краснодаре в безвозмездное пользование под строительство храма
Анапа: 72 пляжа получили официальные разрешения к началу высокого туристического сезона
Армения замахнулась на громкий разрыв: какой урон на самом деле нанесет Москве выход Еревана из ЕАЭС
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Реформа образования уже утверждена: что ждет школьников после отмены обществознания в средних классах

Шоколадный загар может стоить жизни: в какие часы солнце особенно опасно для кожи

Здоровье

Меланома остается одной из самых опасных и агрессивных форм злокачественных новообразований из-за способности к стремительному развитию и метастазированию, рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснила механизмы влияния ультрафиолета на организм и назвала ключевые ошибки в защите кожи летом.

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Ранее академик РАН, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил РИА Новости, что в глобальной структуре онкологических заболеваний рак кожи сегодня занимает лидирующие позиции по распространенности. 

По словам Егоровой, одним из катализаторов роста заболеваемости стали частые путешествия в страны с непривычно высоким уровнем инсоляции. Смена климатических поясов создает для неподготовленного организма экстремальную нагрузку, которую многие ошибочно принимают за полноценный отдых.

Особую обеспокоенность у медиков вызывает пренебрежение правилами безопасности и неграмотное использование защитной косметики. При этом врачи подчеркивают, что шоколадный оттенок может стать фатальным для здоровья, так как является реакцией дермы на повреждение.

"Меланома является наиболее агрессивной и быстротекущей формой злокачественных новообразований, с высоким риском летального исхода. Ультрафиолетовое излучение увеличивает частоту клеточных мутаций в сотни тысяч раз", — отметила Егорова.

Специалист акцентировала внимание на категорическом запрете вывозить детей до семи лет в зоны с высокой солнечной активностью в неподходящее время. Купание в середине дня в таких странах, как Египет, ОАЭ или Таиланд, дерматолог называет проявлением родительской безграмотности, которое ведет к тяжелым ожогам и отложенным рискам меланомы. Важно помнить, что правильно загорать нужно только в безопасные часы: ранним утром или после 17:00-18:00 часов.

Кроме того, эксперты напоминают, что эффективность профилактики напрямую зависит от соблюдения инструкций по применению косметических средств. Нередко одна привычка сводит защиту кожи к нулю, если продукт наносится тонким слоем или не обновляется после контакта с водой. При этом не стоит чрезмерно полагаться исключительно на фильтры. В медицинской практике зафиксированы случаи, когда даже крем SPF 50 лишается силы из-за нарушений режима пребывания на открытом солнце.

"Нельзя выводить детей до семи лет под открытое солнце в часы его максимальной активности. Когда в Эмиратах, Египте, Таиланде и других жарких странах детей купают в полдень, это не забота о здоровье, а вред и полная безграмотность. Если ребенок загорает на солнце, то делать это следует только после 17–18 часов, обязательно используя солнцезащитный крем, и ни в коем случае не под прямыми лучами. Это крайне вредно", — заключила Егорова.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Паркуйся где хочешь, но не попадись: когда инспекторы закрывают глаза на нарушение ПДД
АЗС «Лукойл» в Кирове закрылась на капитальный ремонт с 26 июня
Американский аппетит: Аргентина готовится захватить рынок США, нарастив поставки говядины к 2027 году
Псковская область распределила более 4,3 млн рублей на поддержку грантовых проектов СОНКО
Деньги больше не решают проблему: спрос на переоборудование авто обрушил рынок услуг
С Луной творится что-то странное: после солнцестояния она ведёт себя не как обычно
Бензиновый дефицит дошел до более 20 регионов: власти хотят идти на крайние меры, чтобы остановить хаос на АЗС
Рукава-буфы и кружево: модный код лета 2026, который диктуют дизайнеры и подиумы
Земля зашевелилась от саранчи: под Волгоградом полчища третий год уничтожают всё живое
Мозг покрывается шрамами: три привычных ритуала отдыха ведут к необратимому разрушению нейронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.