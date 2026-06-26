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Удаленка повышает риск тревоги и депрессии: 5 правил, которые помогут спасти психику от перегруза

Здоровье

Риск развития тревожных и депрессивных состояний у сотрудников на дистанционном режиме работы на 20-25% выше, чем у офисного персонала, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. В комментарии для Pravda. Ru эксперт пояснила, что отсутствие привычных ритуалов и социальной стимуляции провоцирует хроническое чувство небезопасности.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

Одной из главных проблем "домашнего офиса" становится исчезновение границ между фазами активности. В обычном режиме дорога до бизнес-центра служит сигналом для мозга о начале или завершении трудового дня. В домашних условиях этот механизм ломается. Психическое здоровье страдает из-за постоянного пребывания в режиме ожидания: физически человек находится с семьей, но ментально не может отключиться от рабочих задач.

"Сенсорная депривация тоже играет роль: когда мы общаемся с коллегами по Zoom, мимика, которую мы видим, — это очень бедный стимул для мозга. Мы не считываем язык тела, видим только голову, не обмениваемся окситоцином в случайных разговорах. И это порождает хроническое чувство небезопасности", — отметила Абравитова.

Парадокс контроля на удаленке заключается в том, что иллюзия свободного управления временем оборачивается чувством вины за любую паузу. Нервная система истощается из-за отсутствия живого общения, которое не заменят мессенджеры. Зачастую тревожные симптомы возникают именно на фоне социальной изоляции.

Для сохранения стабильного состояния психолог рекомендует внедрить жесткую структуру и "географические якоря". Необходимо выделить конкретное место для ноутбука и не перемещаться с ним по всей квартире. После завершения задач технику следует физически убирать из поля зрения, например, в шкаф.

"Чтобы помочь мозгу, можно сымитировать дорогу на работу и обратно. Для этого стоит выходить на улицу строго до начала рабочего дня и после его окончания. Даже пятиминутный выход будет служить для мозга фиксацией, заменяя поездку в офис. Это вовсе не прогулка, хотя можно использовать ее и как прогулку, — это ритуал закрытия сессии, закрытия гештальта", — подчеркнула она.

Важно также восполнять дефицит "социального дофамина" через короткие личные звонки коллегам или друзьям, не касающиеся дел. Кроме того, дистанционная работа требует особого внимания к физической активности. Чтобы избежать переутомления, эксперт советует использовать таймер: 45 минут концентрации и 15 минут полного отрыва от экранов.

В перерывах лучше смотреть в окно вдаль — это помогает разгрузить психику и снизить уровень кортизола. Регулярная борьба со стрессом через простые паузы позволяет предотвратить профессиональное выгорание. Если же рутина становится невыносимой, иногда смена привычной обстановки помогает мозгу перезагрузиться и вернуть продуктивность.

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Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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