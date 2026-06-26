Сон станет глубже и крепче: привычный напиток на ночь перестроит работу нервной системы

Стакан кефира перед сном — классическая привычка, которая, как выяснилось, несет реальную пользу для качества отдыха. Напиток не только ускоряет засыпание, но и способствует эмоциональной стабильности. Высокая эффективность продукта обусловлена содержанием аминокислоты триптофана, необходимой для выработки серотонина и мелатонина.
Помимо аминокислот, кефир богат магнием, кальцием и витаминами группы B, которые критически важны для восстановления нервной системы. Магний помогает расслабить мышечный корсет и снизить импульсивность. Даже если один стакан не устранит глубокий дефицит минералов, он станет хорошим подспорьем для организма в период стресса, когда панические атаки или бессонница становятся частыми спутниками горожан.
"Кефир действительно выступает мягким природным релаксантом, однако важно помнить о культуре употребления: напиток должен быть комнатной температуры, так как холодная жидкость может спровоцировать спазм ЖКТ и вместо отдыха вызвать дискомфорт", - объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Особое внимание эксперты уделяют связи между мозгом и кишечником. Живые бактерии в составе продукта поддерживают микробиоту, что напрямую влияет на психическое здоровье. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", со ссылкой на диетолога Ольгу Редину, здоровая микрофлора может положительно влиять на эмоциональное состояние. Впрочем, специалист подчеркивает, что кефир — это лишь часть профилактики, а не замена полноценному лечению тревожных расстройств.
Несмотря на очевидные плюсы, кисломолочные продукты подходят не каждому. При гастрите с повышенной кислотностью, непереносимости лактозы или выраженном синдроме раздраженного кишечника ночной перекус может обернуться вздутием и тяжестью. В таких случаях лучше прислушиваться к организму и не превращать здоровье в сухую теорию из учебников.
Для достижения максимального эффекта следует выбирать натуральный свежий кефир средней жирности. Диетологи настоятельно рекомендуют избегать йогуртов и напитков с добавлением сахара или ароматизаторов, так как они нагружают поджелудочную железу и провоцируют скачки глюкозы. Оптимальное время приема — за полтора часа до того, как вы отправитесь в постель.
Кефир ускоряет метаболизм и дает чувство сытости при низкой калорийности, что помогает избежать ночных перееданий, однако сам по себе он не сжигает жир без дефицита калорий.
В период обострения гастрита от кислых напитков лучше отказаться, так как они могут усилить изжогу и вызвать болевые ощущения.
В процессе брожения образуется ничтожно малое количество этилового спирта (от 0,07% до 0,5%), которое не оказывает влияния на организм взрослого человека и разрешено даже водителям.
Лучше выбирать продукт с жирностью 2,5-3,2%, так как из него значительно лучше усваивается кальций и жирорастворимые витамины.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.