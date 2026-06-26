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Жара как скрытая угроза: 5 способов спасти близких от перегрева, о которых мы часто забываем

Здоровье

Летний зной для пожилых людей перестает быть просто климатической особенностью, превращаясь в серьезный медицинский риск. С возрастом сосуды теряют эластичность, а механизмы терморегуляции замедляются, что делает организм беззащитным перед перегревом. По статистике, старшее поколение чаще других сталкивается с тепловыми ударами, которые могут иметь фатальные последствия.

первая помощь при жаре
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
первая помощь при жаре

Почему возраст делает жару опасной

Основная проблема кроется в физиологии: потовые железы у пожилых людей работают менее интенсивно, а сердечно-сосудистая система с трудом справляется с перекачкой крови для охлаждения кожных покровов. Организм не успевает отдавать тепло во внешнюю среду, из-за чего внутренняя температура тела растет незаметно для самого человека. Важно учитывать, что многие пенсионеры игнорируют дискомфорт, списывая слабость на общую усталость.

"Возрастные изменения снижают чувствительность к жажде. Пожилой человек может не ощущать потребности в воде, даже когда наступает критическое обезвоживание. Это провоцирует сгущение крови и резко повышает вероятность сосудистых катастроф", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Тревожные признаки: как понять, что организму плохо

Перегрев проявляется не только высокой температурой. Часто первыми сигналами становятся когнитивные нарушения: заторможенность, спутанность мыслей или необычная молчаливость. Если кожа становится горячей и сухой при полном отсутствии пота, это признак того, что ресурсы терморегуляции исчерпаны. Также стоит обратить внимание на учащенный пульс и жалобы на тошноту. В такие моменты крайне важно знать, как правильно охладить кожу, не нанося вреда термическими контрастами.

Алгоритм спасения: четыре шага при перегреве

Если вы заметили симптомы теплового воздействия, действуйте быстро. Сначала переместите человека в тень или кондиционированное помещение. Охлаждайте тело постепенно, прикладывая влажные компрессы к точкам пульса (запястья, шея, пах). Обеспечьте обильное питье: вода, несладкие морсы или напитки с электролитами. Избегайте сладкой газировки — она только усиливает дефицит жидкости в тканях. Помните, что ночная духота в спальне усугубляет дневной перегрев, лишая тело возможности восстановиться во время сна.

"При первых признаках теплового удара необходимо максимально освободить человека от тесной одежды и обеспечить приток воздуха. Если сознание спутано или наблюдается рвота, не пытайтесь поить насильно — немедленно вызывайте медиков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Лекарственный фактор и коррекция образа жизни

Особую бдительность стоит проявлять, если пожилой человек принимает мочегонные препараты или средства от гипертонии. Такие лекарства могут нарушать водно-солевой баланс и подавлять естественное потоотделение. В летний период стоит обсудить с лечащим врачом дозировки, но ни в коем случае не отменять терапию самостоятельно. Питание в зной должно быть легким: овощные супы, кисломолочные продукты и фрукты поддержат силы, не перегружая ЖКТ. Также важно выбирать правильную одежду и обувь — технологичные материалы помогут избежать отеков и натирания в жару.

Фактор риска Рекомендация для безопасности
Лекарства (диуретики и др.) Консультация с врачом по режиму приема
Время прогулок Строго до 11:00 или после 17:00
Питьевой режим Минимум 2 литра чистой воды в день
Домашний климат Плотные шторы днем, проветривание ночью

"В жару важно следить за качеством продуктов и гигиеной. Пища при высоких температурах портится стремительно, а пищевые токсикоинфекции для ослабленного организма пожилого человека могут стать критической нагрузкой", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности пожилых в жару

Какая температура в помещении считается предельно допустимой?

Для пожилых людей температура выше 28 градусов в помещении уже является нагрузочной. Оптимальный режим — 22-24 градуса. Если кондиционера нет, рекомендуется использовать вентиляторы в сочетании с влажной уборкой.

Можно ли пожилым пить холодную воду прямо из холодильника?

Резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов или привести к развитию ангины. Воду лучше пить комнатной температуры или слегка прохладную, но небольшими глотками и часто.

Как убедить родителя не работать на даче в солнечные часы?

Аргументируйте это тем, что физический труд в зной резко повышает давление. Лучше предложить перенести дела на вечер, когда солнце сядет, а самые тяжелые задачи взять на себя.

Нужно ли менять схему питания?

Да, желательно снизить калорийность за счет отказа от жирного мяса и жареных блюд. Сделайте акцент на продуктах, богатых калием и магнием (бананы, кабачки, запеченный картофель) для поддержки сердца.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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