Лицо выглядит как маска: 7 бьюти-ошибок, которые безжалостно превращают в клоуна

Ваш макияж может выглядеть безупречно в зеркале, но предательски "старить" или упрощать образ в жизни. Почему даже дорогие продукты порой ложатся "маской", и что именно выдает в вас дилетанта, даже если вы краситесь годами? Давайте разберем главные бьюти-провалы, которые мгновенно считываются окружающими, и научимся их избегать.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нанесения кремовых румян по восходящей линии к вискам

Проблемы с формой и цветом бровей

Слишком темные, графичные брови — одна из самых частых ошибок, которая делает выражение лица агрессивным.

Использование угольно-черного карандаша оправдано лишь в редких случаях, тогда как большинству женщин подходят оттенки на один-два тона светлее или темнее натурального цвета волос. Геометрически правильное "начало" брови в виде квадрата выглядит неестественно и сразу выдает вмешательство косметики.

"Важно понимать, что густые брови должны выглядеть натурально; избыток пигмента и острые углы лишь подчеркивают возрастные изменения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания гармоничного образа специалисты рекомендуют не рисовать новую форму, а лишь заполнять пустоты штрихами, имитирующими волоски. Это позволяет сохранить мягкость черт. Попытки поднять кончики бровей слишком высоко к вискам также часто приводят к искажению пропорций лица.

Дисбаланс верхних и нижних ресниц

Многие намеренно не красят нижние ресницы, боясь эффекта "уставших глаз". Однако при интенсивном макияже верхнего века неокрашенный низ создает ощущение незавершенности. Если верхние ресницы густо покрыты черной тушью или наращены, светлые нижние волоски визуально исчезают, делая глаз непропорциональным.

Использование экстремально длинных накладных ресниц — еще один прием, который "дешевит" образ и создает тень на нижнем веке, усиливая видимость синяков под глазами. Вместо этого лучше освоить секреты нанесения туши для естественного объема или прибегнуть к процедуре ламинирования.

Ошибки при выборе тонального средства

Граница между лицом и шеей — классический маркер неудачного макияжа. Чтобы тон идеально сливался с кожей, его нужно тестировать на нижней челюсти при дневном свете. Слишком темные оттенки не создают эффекта загара, а лишь добавляют лицу "грязный" подтон, тогда как излишне светлые придают болезненный вид.

В таблице ниже приведены ключевые критерии выбора текстуры средства в зависимости от типа кожи:

Тип кожи Рекомендуемая текстура Сухая и возрастная Увлажняющие флюиды, BB-кремы Жирная и комбинированная Матирующие основы, кушоны Проблемная Плотные пигменты с антисептическими компонентами

Для защиты пор и более ровного распределения пигмента рекомендуется использовать базу под макияж. Она создает невидимый барьер и не дает косметике проваливаться в поры в течение дня.

Отсутствие растушевки и работа с тенями

Четкие границы теней на веках — признак непрофессионального подхода. Качественный макияж глаз строится на плавных переходах, где один цвет плавно перетекает в другой или постепенно исчезает в коже. Особенно это критично при создании смоки айз или коррекции нависшего века, где неправильные линии могут сделать взгляд тяжелым.

"Для идеального результата нужно использовать мягкие кисти-бочонки и принципы цветового круга, чтобы границы пигмента буквально растворялись на коже", — отметила в интервью Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Еще одна типичная ошибка — рисование стрелок на закрытом глазу. При открытии века форма неизбежно ломается, кончик "падает", создавая эффект грустного взгляда. Для безупречной линии стрелка должна продолжать направление нижней слизистой.

Бронзер и румяна против скульптора

Многие путают назначение продуктов: румяна нужны для придания свежести, бронзер — для имитации загара, а скульптор — для создания искусственной тени. Попытка выделить скулы розовыми румянами или рыжим бронзером выглядит как инородное пятно. Тень на лице всегда имеет холодный, серо-коричневый подтон.

При нанесении корректирующих средств важно соблюдать меру. Продукт должен имитировать естественную впадину, а не выглядеть как полоса краски. Тщательная растушевка здесь так же важна, как и в макияже глаз, чтобы контуринг не превратился в театральный грим.

Избыточное сияние хайлайтера

В погоне за "здоровым сиянием" легко переступить черту, за которой лицо начинает казаться жирным. Хайлайтер с крупными блестками подчеркивает текстуру кожи, расширенные поры и мелкие высыпания. Профессионалы советуют наносить средство точечно: на скулы, под бровь и над верхней губой.

"Классические секреты голливудского сияния подразумевают деликатность; блеск не должен быть заметен с расстояния вытянутой руки", — подчеркнула эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Также стоит учитывать, что матовый контур губ и лица уходит в прошлое, уступая место влажным финишам. Однако это сияние должно быть локальным и оправданным анатомией лица.

Ответы на популярные вопросы о типичных ошибках в макияже

Почему консилер подчеркивает морщины под глазами?

Обычно это происходит из-за слишком плотной текстуры средства или его нанесения на все нижнее веко. Консилер нужно наносить только на зону синевы у внутреннего уголка глаза и мягко "вбивать" пальцами, не затрагивая участки с активной мимикой.

Как выбрать цвет бровей, чтобы не выглядеть старше?

Для блондинок идеален тон на 1-2 единицы темнее корней волос, для брюнеток — на 1-2 тона светлее. Избегайте черного цвета и четких геометрических контуров в начале брови.

Чем можно заменить скульптор для лица?

Полноценной замены румянами или бронзером нет, так как они имеют другой подтон. В крайнем случае можно использовать матовые тени серо-коричневого цвета без рыжины.

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