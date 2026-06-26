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Мозг покрывается шрамами: три привычных ритуала отдыха ведут к необратимому разрушению нейронов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Исследователи из Аризонского университета выявили три повседневных паттерна сна, которые провоцируют преждевременное старение мозга и увеличивают риск развития деменции. Масштабный анализ данных более 23 000 человек показал, что привычки, которые многие считают безобидными, оставляют физические "шрамы" в белом веществе головного мозга уже через несколько лет. Учёные установили прямую связь между качеством ночного отдыха и патологическими изменениями тканей, характерными для болезни Альцгеймера.

Девушка спит в кровати
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит в кровати

Как привычки сна разрушают белое вещество

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, опиралось на результаты МРТ-сканирования и многолетние опросы взрослых людей среднего и старшего возраста. Ключевым показателем старения учёные выбрали объем поражений белого вещества — это участки мозга с нарушенным кровоснабжением или повреждённой структурой нейронных связей. Выяснилось, что хронический недосып (менее 7 часов) и избыточный сон (более 9 часов) в равной степени коррелируют с ростом этих очагов.

"Нарушение целостности белого вещества — это не просто возрастная норма, а конкретный маркер риска. Когда мы видим увеличение таких очагов, мы понимаем, что мозг теряет способность эффективно передавать сигналы, что со временем приводит к когнитивному спаду", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важно, что даже после поправки на такие критические факторы, как повышенное артериальное давление, курение и низкая физическая активность, связь между сном и состоянием мозга осталась значимой. Это означает, что сон влияет на биологический возраст нейронов напрямую, а не только через сердечно-сосудистую систему. Подобно тому, как уникальные молекулярные структуры помогают защищать поврежденные клетки, правильный режим сна служит естественным щитом для мозга.

Ловушка дневного сна: когда отдых становится опасным

Особое внимание авторы работы уделили дневному сну. Традиционно считается, что короткий отдых в середине дня полезен для продуктивности, однако исследование показало: частые и продолжительные дневки связаны с ускоренным старением мозга. Учёные предполагают, что потребность в частом сне днем может указывать на фрагментацию ночного сна или на уже начавшиеся патологические процессы в организме.

"Организму критически важна глубокая фаза ночного сна для очистки от метаболического мусора. Если человек пытается компенсировать плохую ночь дневным отдыхом, он лишь сбивает циркадные ритмы, что создает дополнительный стресс для мозга", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Третьим фактором риска стала бессонница. Трудности с засыпанием и частые пробуждения не дают мозгу восстанавливаться, что делает его более уязвимым к внешним факторам. В условиях, когда ночная жара перегружает систему охлаждения тела, проблемы с бессонницей только усугубляют дегенеративные процессы в тканях.

Сон как инструмент омоложения нейронов

Ведущий автор исследования Мэдлин Элли подчеркивает: сон нельзя рассматривать как общую цифру на экране трекера. Это совокупность фаз и паттернов, каждый из которых по-своему влияет на когнитивный резерв. Хорошая новость заключается в том, что в отличие от генетической предрасположенности, привычки сна — это модифицируемый фактор риска.

Привычка сна Влияние на мозг
Сон менее 7 часов Накопление токсичных белков и повреждение белого вещества
Частый дневной сон Нарушение циркадных ритмов и риск когнитивного спада
Хроническая бессонница Снижение нейропластичности и ускорение старения
Сон более 9 часов Маркер скрытых воспалительных процессов в организме

"Коррекция режима сна в возрасте 40-50 лет — это лучшая инвестиция в ясный ум после 70. Мы часто ищем спасение в дорогих БАДах, хотя крупные исследования ставят под сомнение эффективность добавок, в то время как гигиена сна доказанно сохраняет мозг", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о старении мозга

Какая продолжительность сна считается оптимальной для защиты мозга?

Исследование подтвердило, что идеальный диапазон для здоровья белого вещества составляет от 7 до 9 часов. Выход за эти рамки в любую сторону коррелирует с увеличением объема повреждений тканей.

Почему дневной сон оказался в списке вредных привычек?

Речь идет о регулярном и частом дневном сне. Он может быть сигналом организма о дефиците качественного ночного отдыха или свидетельствовать о начальных стадиях нейродегенерации, когда мозг быстрее утомляется.

Можно ли восстановить мозг, если я много лет плохо спал?

Мозг обладает нейропластичностью. Исследователи полагают, что нормализация сна может замедлить прогрессирование повреждений и дать нейронам возможность более эффективно восстанавливаться.

Влияют ли храп и апноэ на старение мозга?

В данном исследовании после учета факторов здоровья сосудов храп перестал быть самостоятельным критическим фактором, однако учёные подчеркивают: любые нарушения дыхания во сне требуют внимания, так как они косвенно провоцируют бессонницу.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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