Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беговая рутина крадет ваш результат: что нужно изменить уже сегодня, чтобы стать быстрее
Нефтяные резервы вызвали дискуссию в кабмине: Новак раскрыл реальный масштаб накопленных запасов
Калининград введет спецразрешения на покупку топлива для иностранных бензотуристов на местных АЗС
Секрет кубиков: как заставить пресс проявиться даже при плохой генетике и лишнем весе
Семью разрушили гнусным враньём: раскрыта правда о роли мужа в деле об аресте Митрошиной в России
Забыли водительские права в другой куртке: к какому штрафу готовиться при встрече с ДПС
Лицо как маска: фатальные промахи с зеркалом превращают естественную красоту в неопрятный грим
Никакой духовки и сливочного масла: этот рецепт медовика даст фору любому торту по ГОСТу
Гигантский круассан, дочь и главное правило жизни: как Дженнифер Лопес объяснила своё счастье после развода

Врач, который не устаёт: чикагские инженеры создали пластырь с ИИ для круглосуточной диагностики

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Инженеры из Чикагского университета создали эластичный пластырь с интегрированным искусственным интеллектом, который способен выполнять функции персонального врача в режиме реального времени. В отличие от существующих смарт-часов, новое устройство обрабатывает сложнейшие данные о состоянии сердца непосредственно "на коже", не тратя время на передачу информации в облачные сервисы. Это позволяет выявлять критические состояния, такие как фибрилляция желудочков, за считанные миллисекунды, когда промедление может стоить пациенту жизни.

Хирургия
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирургия

Интеллектуальная кожа: как работает нейроморфный пластырь

Разработка Притцкеровской школы молекулярной инженерии (UChicago PME) представляет собой гибкую нейроморфную сеть, которая имитирует биологические процессы человеческого мозга. Вместо жестких кремниевых чипов ученые использовали органические электрохимические транзисторы, напечатанные на растягивающемся полимере. Эти компоненты передают сигналы с помощью движения ионов в специальном геле-электролите, который обладает памятью — подобно синапсам в нервной системе. Устройство плотно прилегает к телу, не сковывает движений и сохраняет работоспособность даже при растяжении в полтора раза.

"Технология биомиметических транзисторов — это качественный скачок в мониторинге. В отличие от стандартных датчиков, такие системы могут учитывать индивидуальную историю пациента на физическом уровне, буквально впитывая паттерны его организма", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важным этапом стало решение проблемы производства: стандартная фотолитография разрушает мягкие материалы. Исследователи разработали фоточувствительный полимерный гель, застывающий под ультрафиолетом. Это позволило достичь невероятной плотности — до 10 тысяч транзисторов на один квадратный сантиметр. Такая вычислительная мощность необходима для анализа не только пульса, но и метаболических маркеров, что актуально для людей, у которых выявлена специфическая группа крови как маркер диабета.

Скорость мысли: почему миллисекунды спасают жизнь

Основная проблема современных носимых гаджетов — задержка сигнала. Когда смарт-часы фиксируют сбой ритма, они отправляют данные на смартфон, тот — на сервер, сервер проводит анализ и возвращает уведомление. В случае фибрилляции желудочков — хаотичного сокращения сердечной мышцы — мозг начинает погибать через считанные минуты. Новый пластырь анализирует электрические волновые фронты сердца мгновенно. Локальная обработка данных позволяет системе не только заметить аномалию, но и в перспективе подать микроразряд для купирования приступа до того, как он станет фатальным.

"При острых нарушениях ритма удаленная диагностика бесполезна из-за потери времени. Возможность анализа внутри носимого устройства позволяет действовать на опережение, купируя риски инфаркта или внезапной остановки сердца еще на стадии первых признаков", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Точность прогноза: от ритма сердца до уровня сахара

В ходе тестов на данных реальных пациентов система показала точность 99,6% в определении эпицентра нарушений сердечного ритма. Кроме того, ИИ-пластырь справился с комплексной оценкой здоровья. Анализируя совокупность факторов — ЭКГ, уровень холестерина и показатели глюкозы — устройство предсказывало риск сердечного приступа с эффективностью 83,5%. Такая глубокая диагностика делает гаджет незаменимым для тех, кто пытается внедрить похудение без диет и нуждается в точном контроле метаболической нагрузки во время тренировок.

"Интеграция подобных систем в повседневный быт поможет своевременно корректировать рацион и нагрузки. Мы видим переход от периодического контроля к непрерывному управлению качеством биологического топлива организма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

В ближайшем будущем разработчики планируют дополнить пластырь модулями беспроводной связи и расширенным набором сенсоров. Это превратит устройство в полноценный биоинтерфейс, способный следить за состоянием не только сердца, но и кожи, фиксируя, например, чрезмерную сухость, из-за которой шершавые локти становятся маркером внутренних эндокринных сбоев.

Параметр сравнения ИИ-пластырь (Чикаго) Обычные смарт-часы
Место обработки данных Локально (непосредственно на пластыре) Внешний сервер / Смартфон
Скорость анализа Миллисекунды Секунды / Минуты
Точность (кардиология) 99,6% Ограничена качеством сигнала
Физические свойства Эластичность, эффект памяти синапсов Жесткий корпус, оптические датчики

Ответы на популярные вопросы о "умном" пластыре

Заменяет ли пластырь визит в клинику?

Устройство работает как высокоточный монитор, который выявляет риски на ранней стадии, но окончательный диагноз и тактику лечения определяет медицинский работник на базе полученных данных.

Насколько комфортно носить такое устройство?

Пластырь изготовлен из мягких полимеров и по тактильным ощущениям напоминает второй слой кожи; он не мешает при занятиях спортом и физической активности.

Может ли пластырь ошибаться?

Любая электронная система имеет погрешность, однако точность текущего прототипа в 99,6% при анализе сердечного ритма превосходит показатели большинства бытовых гаджетов.

Когда технология станет доступна массово?

Сейчас завершаются лабораторные испытания. Далее последует этап интеграции с беспроводными модулями связи для полноценного выхода на потребительский рынок.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край на грани: отсутствие транспортных артерий обрушило рынок частного жилья
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Авто
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Энергетический тупик в Европе: погодные аномалии истощили запасы стратегического ресурса
Корейский конвейер остановился: на бывшем заводе Hyundai больше не будут собирать корейские машины
Калининградская область: мошенники похитили у четырех жителей более 8 млн рублей за сутки
Отказали на нескольких АЗС: курским атлетам пришлось толкать заглохший автобус до заправки под Пензой
Выключить оказалось проще, чем вернуть: в Германии требуют перезапустить АЭС
Заполярье превратится в курорт: температурный взрыв перекроит карту отпуска в России
Дальнобойщики знают секрет: вот что нужно пить на самом деле, чтобы доехать без происшествий
Корабль пришельцев на дне Балтики: учёные установили истинную природу пугающего объекта
Невероятное перемирие в саванне: хищники отказались от легкой добычи ради странной выгоды
Запрет Apple в России перестал звучать как фантастика: жесткая мера затронет миллионы пользователей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.