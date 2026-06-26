Врач, который не устаёт: чикагские инженеры создали пластырь с ИИ для круглосуточной диагностики

Инженеры из Чикагского университета создали эластичный пластырь с интегрированным искусственным интеллектом, который способен выполнять функции персонального врача в режиме реального времени. В отличие от существующих смарт-часов, новое устройство обрабатывает сложнейшие данные о состоянии сердца непосредственно "на коже", не тратя время на передачу информации в облачные сервисы. Это позволяет выявлять критические состояния, такие как фибрилляция желудочков, за считанные миллисекунды, когда промедление может стоить пациенту жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургия

Интеллектуальная кожа: как работает нейроморфный пластырь

Разработка Притцкеровской школы молекулярной инженерии (UChicago PME) представляет собой гибкую нейроморфную сеть, которая имитирует биологические процессы человеческого мозга. Вместо жестких кремниевых чипов ученые использовали органические электрохимические транзисторы, напечатанные на растягивающемся полимере. Эти компоненты передают сигналы с помощью движения ионов в специальном геле-электролите, который обладает памятью — подобно синапсам в нервной системе. Устройство плотно прилегает к телу, не сковывает движений и сохраняет работоспособность даже при растяжении в полтора раза.

"Технология биомиметических транзисторов — это качественный скачок в мониторинге. В отличие от стандартных датчиков, такие системы могут учитывать индивидуальную историю пациента на физическом уровне, буквально впитывая паттерны его организма", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важным этапом стало решение проблемы производства: стандартная фотолитография разрушает мягкие материалы. Исследователи разработали фоточувствительный полимерный гель, застывающий под ультрафиолетом. Это позволило достичь невероятной плотности — до 10 тысяч транзисторов на один квадратный сантиметр. Такая вычислительная мощность необходима для анализа не только пульса, но и метаболических маркеров, что актуально для людей, у которых выявлена специфическая группа крови как маркер диабета.

Скорость мысли: почему миллисекунды спасают жизнь

Основная проблема современных носимых гаджетов — задержка сигнала. Когда смарт-часы фиксируют сбой ритма, они отправляют данные на смартфон, тот — на сервер, сервер проводит анализ и возвращает уведомление. В случае фибрилляции желудочков — хаотичного сокращения сердечной мышцы — мозг начинает погибать через считанные минуты. Новый пластырь анализирует электрические волновые фронты сердца мгновенно. Локальная обработка данных позволяет системе не только заметить аномалию, но и в перспективе подать микроразряд для купирования приступа до того, как он станет фатальным.

"При острых нарушениях ритма удаленная диагностика бесполезна из-за потери времени. Возможность анализа внутри носимого устройства позволяет действовать на опережение, купируя риски инфаркта или внезапной остановки сердца еще на стадии первых признаков", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Точность прогноза: от ритма сердца до уровня сахара

В ходе тестов на данных реальных пациентов система показала точность 99,6% в определении эпицентра нарушений сердечного ритма. Кроме того, ИИ-пластырь справился с комплексной оценкой здоровья. Анализируя совокупность факторов — ЭКГ, уровень холестерина и показатели глюкозы — устройство предсказывало риск сердечного приступа с эффективностью 83,5%. Такая глубокая диагностика делает гаджет незаменимым для тех, кто пытается внедрить похудение без диет и нуждается в точном контроле метаболической нагрузки во время тренировок.

"Интеграция подобных систем в повседневный быт поможет своевременно корректировать рацион и нагрузки. Мы видим переход от периодического контроля к непрерывному управлению качеством биологического топлива организма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

В ближайшем будущем разработчики планируют дополнить пластырь модулями беспроводной связи и расширенным набором сенсоров. Это превратит устройство в полноценный биоинтерфейс, способный следить за состоянием не только сердца, но и кожи, фиксируя, например, чрезмерную сухость, из-за которой шершавые локти становятся маркером внутренних эндокринных сбоев.

Параметр сравнения ИИ-пластырь (Чикаго) Обычные смарт-часы Место обработки данных Локально (непосредственно на пластыре) Внешний сервер / Смартфон Скорость анализа Миллисекунды Секунды / Минуты Точность (кардиология) 99,6% Ограничена качеством сигнала Физические свойства Эластичность, эффект памяти синапсов Жесткий корпус, оптические датчики

Ответы на популярные вопросы о "умном" пластыре

Заменяет ли пластырь визит в клинику?

Устройство работает как высокоточный монитор, который выявляет риски на ранней стадии, но окончательный диагноз и тактику лечения определяет медицинский работник на базе полученных данных.

Насколько комфортно носить такое устройство?

Пластырь изготовлен из мягких полимеров и по тактильным ощущениям напоминает второй слой кожи; он не мешает при занятиях спортом и физической активности.

Может ли пластырь ошибаться?

Любая электронная система имеет погрешность, однако точность текущего прототипа в 99,6% при анализе сердечного ритма превосходит показатели большинства бытовых гаджетов.

Когда технология станет доступна массово?

Сейчас завершаются лабораторные испытания. Далее последует этап интеграции с беспроводными модулями связи для полноценного выхода на потребительский рынок.

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