Шершавые локти больше не проблема: ошибки в уходе, которые делают кожу еще суше и грубее

Шероховатость и огрубение кожи на локтях — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в переходные сезоны. Часто этот дефект воспринимается лишь как эстетическая неприятность, мешающая носить открытую одежду, однако состояние эпидермиса в этой зоне служит индикатором как внешнего воздействия, так и внутренних сбоев в работе организма. Чтобы вернуть рукам гладкость, необходимо разобраться в механике повреждения защитного барьера.
Кожа в области локтевого сустава физиологически плотнее и содержит меньше сальных желез, что делает её уязвимой перед потерей влаги. Регулярное трение об одежду или привычка опираться на стол провоцируют гиперкератоз — защитное утолщение рогового слоя. Без грамотной коррекции привычек и ухода даже самый дорогой крем не принесет долгосрочного результата.
Основной удар по состоянию локтей наносит механическое раздражение. Постоянный контакт с жесткими материалами заставляет организм наращивать дополнительные слои кератина, чтобы защитить нижележащие ткани.
В результате формируется плотная "корка", которая со временем начинает трескаться. Ситуацию усугубляет неправильный выбор летней одежды, когда синтетические материалы усиливают трение и нарушают терморегуляцию.
"Механическое повреждение кожи часто сопровождается использованием агрессивного мыла, которое полностью вымывает естественные липиды. Это создает замкнутый круг: кожа сохнет, грубеет, и человек пытается очистить её еще интенсивнее, только усугубляя проблему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.
Также на состояние локтей влияет микроклимат в помещении. Работающие кондиционеры и радиаторы отопления снижают влажность воздуха, что ведет к трансэпидермальной потере воды. В таких условиях кожа стремительно теряет эластичность.
Если внешний уход не дает результатов, стоит обратить внимание на работу внутренних систем. Нередко сухость локтей сигнализирует о нарушениях в эндокринной системе, в частности, о гипотиреозе.
Щитовидная железа регулирует скорость обновления клеток и выработку кожного сала, и любой сбой в её работе моментально отражается на внешности. Также здоровье кожи и ногтей напрямую зависит от баланса нутриентов.
Дефицит витаминов А и Е, отвечающих за регенерацию, а также нехватка железа и цинка делают эпидермис сухим и склонным к травматизации. У женщин значительную роль играет изменение гормонального фона, особенно в период менопаузы, когда снижается естественный уровень увлажненности тканей.
|Причина
|Проявление
|Гиперкератоз
|Плотная, серая или потемневшая кожа
|Авитаминоз
|Мелкие шелушения, появление трещин
|Дерматиты
|Зуд, покраснение, четкие границы пятен
Первое правило — отказ от агрессивного воздействия. Использование пемзы или жестких скрабов воспринимается кожей как агрессия, на которую она ответит еще большим утолщением. Вместо механической чистки лучше использовать средства с мочевиной или молочной кислотой. Важно, чтобы эстетический вид рук поддерживался бережными методами.
"Для восстановления локтей требуются средства с окклюзионными свойствами. Ищите в составе церамиды и натуральные масла, например, ши или сквалан. Они создают на поверхности невидимую пленку, которая не дает влаге испаряться", — подчеркнула специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Эффективным методом экспресс-помощи являются масляные компрессы. После нанесения питательного крема на влажную кожу локти смазываются маслом и оборачиваются пленкой на 20 минут. Это помогает активным компонентам проникнуть в глубокие слои дермы.
Поддержание результата требует системности. Важно приучить себя не опираться на локти во время работы и следить за качеством тканей, контактирующих с телом. Рекомендуется подбирать одежду из натурального хлопка или шелка, чтобы минимизировать трение.
Систематический уход за руками, включая правильно подобранный маникюр и регулярное увлажнение, помогает сохранить общий ухоженный вид.
"Не забывайте, что кожа на локтях нуждается в защите так же, как и лицо. В солнечную погоду используйте SPF-средства, а в зимний период — более плотные защитные кремы. Это предотвратит преждевременное старение и пигментацию в этой зоне", — отметила эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.
Внимательное отношение к деталям, включая выбор оттенка лака и текстуры крема, позволяет визуально омолодить руки и избежать дискомфорта, связанного с сухостью.
Нет, это категорически не рекомендуется. Кожа воспринимает механическое трение как травму и начинает нарастать еще быстрее и плотнее. Используйте мягкие химические эксфолианты, например, кремы с мочевиной.
Если кожа не просто шелушится, а зудит, краснеет, на ней появляются четкие "бляшки" или глубокие болезненные трещины — необходимо обратиться к дерматологу для исключения псориаза или экземы.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.