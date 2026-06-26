Кровь хранит тайну, которую нельзя игнорировать: одна из групп оказалась маркером диабета

Группа крови может выступать биологическим маркером предрасположенности к сахарному диабету второго типа. К такому выводу пришли исследователи после проведения масштабного зонтичного обзора, результаты которого опубликованы в научном журнале BMC Medicine. Анализ огромного массива данных показал, что люди со второй группой крови (B) имеют более высокие риски нарушения углеводного обмена по сравнению с носителями других групп. Примечательно, что эта закономерность прослеживается независимо от резус-фактора — опасности подвержены как "положительные", так и "отрицательные" носители группы B.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Связь между группой крови и хроническими заболеваниями давно интересовала медицинское сообщество, однако многие гипотезы ранее не находили твердого подтверждения. В новом исследовании ученые сфокусировались на поиске наиболее достоверных связей среди сотен существующих предположений. Оказалось, что именно вторая группа крови (B) выделяется на общем фоне как фактор риска. Генетические особенности, определяющие состав антигенов на поверхности эритроцитов, могут быть сопряжены с механизмами усвоения глюкозы и чувствительностью тканей к инсулину.

"Генетическая предрасположенность — это лишь один из множества факторов. Носителям второй группы крови действительно стоит внимательнее относиться к динамике сахара в крови, особенно если есть сопутствующие риски, такие как лишний вес", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Важно понимать, что группа крови — это неизменяемый параметр, заложенный при рождении. В отличие от внешних признаков, которые ошибочно считают маркерами состояния здоровья или интеллекта, биохимический состав крови дает врачам реальную почву для формирования групп риска и назначения раннего скрининга.

Зонтичный обзор: почему этим данным можно доверять

Для подтверждения выводов использовался метод зонтичного обзора — это вершина доказательной медицины, объединяющая результаты десятков систематических обзоров и метаанализов. Исследователи изучили более 50 работ, в которых описывались 270 потенциальных связей между группой крови и патологиями человека. Каждая связь проверялась на воспроизводимость и отсутствие статистических погрешностей. В итоге наличие группы крови B стало единственным фактором, сохранившим высокую степень достоверности в контексте сахарного диабета.

"Зонтичные обзоры позволяют отсеять случайные корреляции от реальных биологических закономерностей. В данном случае мы видим устойчивую связь, которую нельзя игнорировать при первичной диагностике", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Образ жизни против наследственности

Несмотря на выявленную генетическую склонность, группа крови не является фатальным приговором. Ученые подчеркивают, что внешние факторы и личные привычки человека играют решающую роль. Даже при наличии группы B риск развития диабета можно свести к минимуму за счет контроля массы тела и регулярных физических нагрузок. Это схоже с тем, как некоторые БАДы оказываются неэффективны без комплексного подхода к здоровью: одна лишь таблетка или "хорошая" группа крови не гарантируют защиты без правильного питания.

"Рацион, отсутствие избыточных калорий и ежедневная активность значат гораздо больше, чем группа крови. Генетика лишь задает вектор, а то, как мы распоряжаемся ресурсами организма, определяет финал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Контроль здоровья должен быть комплексным. Например, в жаркую погоду духота в спальне может мешать терморегуляции, что также косвенно влияет на метаболические процессы и общее самочувствие, создавая дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и сосуды.

Фактор влияния Степень значимости для диабета Группа крови B (вторая) Повышенный биологический риск Лишний вес и ожирение Критический фактор риска Низкая физическая активность Высокий риск развития резистентности Рацион питания Определяющий фактор профилактики

Ответы на популярные вопросы о связи крови и диабета

Правда ли, что только люди со второй группой крови болеют диабетом?

Нет, диабет может развиться у любого человека. Данное исследование лишь указывает на то, что у носителей группы B статистическая вероятность столкнуться с недугом выше при прочих равных условиях.

Влияет ли резус-фактор на развитие болезни?

Согласно результатам зонтичного обзора, резус-фактор (положительный или отрицательный) не играет существенной роли — риски сохраняются для всех носителей группы крови B.

Можно ли изменить риск, если я вхожу в "опасную" группу?

Да, гены не определяют судьбу на 100%. Правильное питание, контроль веса и спорт способны нейтрализовать генетическую предрасположенность.

Почему именно группа B связана с диабетом?

Точный биологический механизм еще изучается, но ученые связывают это с особенностями антигенов группы B, которые могут влиять на воспалительные процессы и работу гормонов.

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