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Стоматологический переворот: природную замену удаленным зубам нашли в собственном организме

Здоровье » Стоматология

Аутотрансплантация — проверенная стоматологическая методика, позволяющая переместить собственный зуб пациента на место удаленного. Современные технологии 3D-диагностики и цифрового моделирования значительно повысили точность процедуры, сделав ее предсказуемой. При грамотном подборе донорского элемента и верной оценке состояния тканей успех операции достигает 92-97%.

Зубы
Фото: commons.wikimedia.org by DRosenbachuploaded by R-E-AL (talk | contribs | Gallery)  (German Wikipedia), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Метод становится приоритетным, когда спасение поврежденного зуба невозможно из-за глубоких переломов, неудачного лечения каналов или врожденной адентии. Особое значение технология имеет для молодых пациентов: пересадка помогает сформировать правильный контур десны и сохранить объем кости в период активного роста челюстей, когда установка имплантатов еще противопоказана. Именно на ранних этапах метаболизм тканей позволяет добиться максимально быстрого приживления, которое занимает от пары недель до месяца.

"Методика требует ювелирной точности, однако при соблюдении протоколов пересаженный зуб сохраняет чувствительность и полноценную связь с костной тканью, чего невозможно добиться при использовании искусственных конструкций", - отметила в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог Елена Воронина.

Ограничения метода и сравнение с имплантацией

Биологическая совместимость пересаженного зуба — его главное преимущество, так как он остается "живой" структурой, способной выдерживать динамические нагрузки. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на врача-стоматолога, травматолога, кандидата медицинских наук Ольгу Тишкину, метод требует наличия здорового донорского элемента, а также отсутствия системных воспалений или критического дефицита костного массива в зоне дефекта. При соблюдении этих условий функциональность зуба сохраняется на десятилетия.

Имплантация и аутотрансплантация являются не конкурирующими технологиями, а специализированными решениями для конкретных клинических сценариев. Если донорский материал отсутствует или после удаления прошло слишком много времени, врачи делают выбор в пользу имплантов. При свежей утрате зуба или необходимости быстрой реабилитации пересадка остается наиболее физиологичным способом восстановления зубного ряда.

Ответы на популярные вопросы о аутотрансплантации

Как долго служит свой пересаженный зуб?

При успешном приживлении и соблюдении гигиены пересаженный зуб способен выполнять свои функции десятилетиями, часто сохраняясь на всю жизнь.

Может ли зуб не прижиться?

Да, риск осложнений существует. Основными причинами отторжения становятся инфекционные процессы в периодонте или воспаление в корневых каналах, поэтому чистота полости рта критически важна.

Подойдет ли метод пожилым людям?

Операция требует высокого восстановительного потенциала тканей. Тяжелые системные заболевания и значительный дефицит костной ткани часто делают этот метод невозможным для реализации.

Чем пересадка зуба лучше имплантации?

Свой зуб сохраняет естественную связку — периодонт. Это позволяет зубу правильно реагировать на жевательную нагрузку и предотвращает атрофию кости, что не под силу обычным имплантатам.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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