Сердцебиение стало подавать странные сигналы: тихие признаки надвигающейся катастрофы внутри организма

Сердце человека работает как мощный насос, которому для стабильной деятельности требуется постоянный поток кислорода, доставляемый по коронарным артериям. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) развивается, когда просвет этих "магистралей" уменьшается, зачастую из-за атеросклероза — накопления холестериновых бляшек на стенках сосудов. Подробнее о том, как поддерживать здоровье сосудов, можно узнать в наших материалах.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Когда сердечная мышца начинает испытывать дефицит питания, возникают приступы боли, особенно заметные при физических нагрузках. При полной блокировке артерии тромбом или бляшкой происходит критическое повреждение миокарда — инфаркт. Длительное кислородное голодание ведет к ослаблению мышцы и развитию сердечной недостаточности, что требует ранней диагностики.

"Риски сердечно-сосудистых заболеваний действительно тесно связаны с образом жизни, однако важно учитывать генетическую предрасположенность: если у ближайших родственников случались инфаркты или инсульты в возрасте до 55-65 лет, стоит начинать регулярные обследования гораздо раньше", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Дмитрий Соколов.

Факторы развития болезни делятся на непреодолимые и те, на которые можно повлиять. К первым относят возраст, мужской пол и семейную историю генетических патологий. Вторая группа включает курение, повышенное артериальное давление, диабет, ожирение и низкую физическую активность. Как пишет ИА "Пенза-Пресс" со ссылкой на сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Тунгусова, именно сочетание нескольких факторов риска многократно умножает вероятность возникновения инфаркта. Для контроля состояния организма тест на силу хвата может стать одним из простых индикаторов обмена веществ.

Современные методы борьбы с ИБС

При появлении давящей боли за грудиной, отдающей в челюсть или руку, врачи рекомендуют пройти коронароангиографию — "золотой стандарт" выявления стенозов. В арсенале медиков сегодня есть малоинвазивное стентирование и открытая операция — аортокоронарное шунтирование (АКШ). Использование современных стентов с медикаментозным покрытием позволяет свести риск повторного сужения к минимуму, обеспечивая пациентам долговременный эффект.

В случаях анатомически сложного поражения сосудов хирурги применяют АКШ. Эта методика постоянно совершенствуется: специалисты все чаще отдают предпочтение артериальным шунтам вместо венозных, что гарантирует лучшую проходимость сосудов. Стандартизация процессов позволяет минимизировать число осложнений и быстро возвращать людей к привычной жизни. Если после пятидесяти лет вы замечаете признаки износа организма, помните, что финансовые ресурсы не заменят грамотную профилактику инфаркта.

Ответы на популярные вопросы о ишемической болезни сердца

Можно ли полностью вылечить ИБС?

ИБС — хроническое состояние, требующее постоянного контроля, однако современные технологии позволяют практически полностью устранить симптомы и восстановить кровоток, предотвращая инфаркт.

Почему женщины страдают реже?

До наступления менопаузы женский организм защищен эстрогенами, однако после изменения гормонального фона риск развития ИБС у женщин стремительно растет, сравниваясь с мужским.

Всегда ли при ИБС нужна операция?

Нет, на ранних стадиях заболевание эффективно корректируется медикаментозной терапией, изменением образа жизни и диетой, назначенной кардиологом.

Как понять, что пора к врачу?

Любая давящая или жгучая боль за грудиной, которая появляется после физической нагрузки или сильного эмоционального стресса — прямой повод для записи на обследование.

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