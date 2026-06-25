Картинка рассыпается на глазах: непроизвольное движение зрачков указывает на скрытую угрозу мозгу

Размытое изображение, ощущение дрожания предметов, головокружение и двоение в глазах могут сигнализировать о развитии нистагма. Это патологическое состояние, при котором человек теряет контроль над движением собственных глазных яблок. Как отмечает специалист, подобные нарушения влияют не только на остроту зрения, но и на общую координацию и качество повседневной жизни.

Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза

Нистагм часто становится не самостоятельным недугом, а следствием других проблем в организме. К провоцирующим факторам врачи относят травмы, неврологические заболевания, патологии внутреннего уха или побочные эффекты от приема некоторых лекарственных препаратов. Иногда пациенты ошибочно принимают это состояние за редкую, но безобидную индивидуальную особенность, однако при отсутствии лечения симптоматика может прогрессировать, вынуждая человека менять привычный образ жизни.

По словам офтальмохирурга Дамири Отхозории, на которого ссылается Газета.Ru, при нистагме движения происходят непроизвольно, поэтому остановить взгляд усилием воли невозможно. Часто пациентам становится сложнее фокусироваться на тексте, ориентироваться в пространстве или выполнять задачи, требующие высокой концентрации внимания. Врачи призывают особенно внимательно следить за проявлением подобных признаков у детей, так как ранняя диагностика позволяет оперативно подобрать методы коррекции и предотвратить серьезные зрительные нагрузки.

"При непроизвольных колебаниях глазных яблок крайне важно пройти комплексное обследование у офтальмолога, чтобы исключить скрытые патологии нервной системы, которые часто маскируются под зрительный дискомфорт", - объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Тактика лечения и когда обращаться к врачу

Для постановки точного диагноза офтальмолог оценивает не только характер движений глаз, но и состояние глазного дна, а также работу глазодвигательной системы. Поводом для визита в клинику должны стать любая дезориентация в пространстве, постоянное двоение картинки или вынужденный наклон головы, который пациент использует для стабилизации зрения. Специалист подчеркивает, что лечение назначается строго индивидуально после выяснения первопричины развития нистагма.

В клинической практике применяется широкий спектр подходов — от подбора очков или контактных линз до медикаментозной терапии или хирургического вмешательства. Пациентам нередко требуется наблюдение у смежных специалистов, чтобы купировать основное заболевание, вызывающее дрожание глаз. Своевременные действия помогают существенно снизить симптоматику и вернуть человеку возможность нормально функционировать в бытовых условиях.

Ответы на популярные вопросы о нистагме

Можно ли остановить нистагм самостоятельно?

Нет, непроизвольные движения глазных яблок невозможно контролировать усилием воли, поэтому при появлении таких симптомов необходимо медицинское вмешательство.

Почему нистагм возникает у взрослых?

Приобретенная форма патологии часто связана с неврологическими сбоями, последствиями острых травм или перенесенных болезней органов слуха.

Опасно ли это состояние для детей?

Да, ранняя диагностика необходима, чтобы правильно скорректировать зрение ребенка и снизить нагрузку на зрительную систему во время обучения.

К какому врачу записываться на прием?

Первичную диагностику проводит офтальмолог, который при необходимости направляет пациента к неврологу или оториноларингологу.

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