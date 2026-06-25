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Переломы не боятся таблеток: крупнейший анализ поставил под сомнение эффективность БАДов

Здоровье

Миф о "крепости в таблетке" рассыпался под грузом мета-анализа. Долгое время связка кальция и витамина D считалась броней против остеопороза, но новые данные 69 клинических испытаний с участием 154 тысяч человек обнулили надежды маркетологов БАДов. Оказалось, что глотание пилюль не спасает кости от поломок так эффективно, как обещала реклама. Статистика безжалостна: прием препаратов практически не коррелирует с защитой от травм в реальной жизни.

Горсть таблеток
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горсть таблеток

Статистический провал: цифры против маркетинга

Исследователи сравнили группы, принимавшие добавки, с группами "пустышек". Эффект от изолированного приема кальция или витамина D оказался в пределах статистической погрешности.

Комбинированная терапия показала микроскопический результат: нужно скормить тонны таблеток сотне человек, чтобы предотвратить всего один перелом. Это не медицина, это имитация бурной деятельности.

"Попытки заменить полноценный рацион и движение таблетками всегда заканчиваются фиаско. Кости — это живая ткань, которой нужен метаболический отклик, а не просто склад химических элементов в желудке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для пожилых людей риск травмы бедра снизился лишь на три случая из тысячи. С учетом возможных побочных эффектов, таких как камни в почках или кальциноз сосудов, игра не стоит свеч.

Вместо того чтобы судорожно скупать аптечный ассортимент, стоит обратить внимание на то, как обычный экстракт женьшеня влияет на костную ткань в экспериментах. Но и это не панацея, а лишь вспомогательный элемент.

Метод профилактики Реальная эффективность
Добавки кальция/D3 Низкая (1 случай на 100 человек)
Силовые тренировки Высокая (укрепление надкостницы и связок)

Движение против химии: что реально работает

Кость адаптируется к нагрузке. Если вы не нагружаете скелет ходьбой или силовыми упражнениями, организм решит, что минералы ему не нужны.

Никакая "химия" не заставит кальций встроиться в кость, если вы ведете сидячий образ жизни. Хронические патологии часто начинаются там, где была допущена ошибка при оказании самопомощи или игнорировалась база — физкультура.

"Многие пациенты годами пьют БАДы, но боятся сделать лишний шаг. Это абсурд. Плотность кости растет в ответ на физический стресс, а не на содержимое капсулы", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особую бдительность стоит проявлять при выборе активности. Деструктивные развлечения, такие как прыжки в воду или агрессивные пляжные аттракционы, дают ударную нагрузку, к которой хрупкие кости не готовы.

Вместо укрепления можно получить компрессионный перелом, исправить который медицина способна не всегда.

"Для пациентов с остеопорозом риски таятся в самых неожиданных местах. Важно не только пить назначенные лекарства, но и понимать, как сохранить прочность костей без опасных для жизни экспериментов", — добавил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о здоровье скелета

Стоит ли полностью выбрасывать кальций из аптечки?

Нет. Добавки жизненно важны для тех, у кого подтвержден тяжелый дефицит или диагностирован системный остеопороз. Речь идет о бесполезности массового "профилактического" приема здоровыми людьми.

Какая активность наиболее безопасна для костей пожилых?

Скандинавская ходьба, плавание и упражнения на равновесие. Это снижает риск падений, которые являются главной причиной переломов у людей 60+.

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Экспертная проверка: врач-нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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