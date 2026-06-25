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Природные компоненты поставили рекорд: эта разработка вернула подопытным утраченную подвижность

Здоровье

Российские ученые из МГУ и МФТИ совершили прорыв в поиске лекарства от болезни Паркинсона, синтезировав уникальную молекулу на основе природного компонента клубники и граната. Новое соединение в ходе экспериментов вернуло парализованным подопытным организмам нормальную координацию и скорость движений, фактически обратив вспять последствия воздействия нейротоксина.

Ягоды клубники в ладонях садовода
Фото: https://unsplash.com by Casey Chae is licensed under Free
Ягоды клубники в ладонях садовода

Молекулярный клей для нейронов: как работает открытие

В основе научной работы лежит модификация уролитина А. Это вещество естественным образом вырабатывается в организме человека при употреблении клубники или гранатов. Оно ценится за умение запускать процесс аутофагии — своеобразной "генеральной уборки" в клетках, когда уничтожаются поврежденные структуры и токсичные белки, убивающие нервные клетки. Однако природной концентрации вещества часто не хватает для борьбы с тяжелыми патологиями.

"Природные соединения часто требуют доработки, чтобы стать полноценным лекарством. Синтетический аналог уролитина действует прицельнее, помогая клеткам мозга избавляться от 'мусора', который и провоцирует развитие дегенерации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Исследователи создали целую библиотеку из 27 новых химических структур, пытаясь найти ту самую формулу, которая будет максимально эффективной и при этом безопасной. Лидером испытаний стало соединение под шифром ОРА471. Оно продемонстрировало способность восстанавливать функции нейронов, что крайне важно для тех, кто столкнулся с двигательными нарушениями. Подобные разработки напоминают другие успехи отечественной науки, когда российские учёные нашли способ победить паралич с помощью специальных молекулярных составов.

27 попыток к успеху: результаты тестов на нематодах

Для проверки эффективности ученые использовали модельную систему — микроскопических червей-нематод. Под воздействием специального токсина, имитирующего симптомы Паркинсона, они теряли способность нормально перемещаться, становились медленными и нескоординированными. Однако применение молекулы ОРА471 изменило ситуацию: пройденная дистанция и скорость передвижения подопытных вернулись к показателям абсолютно здоровых особей. Это доказывает, что нейрохимический каскад разрушения можно остановить.

"Низкая токсичность нового соединения — это важнейший фактор. В фармакологии часто бывает, что эффективное вещество оказывается слишком ядовитым для печени или почек, но здесь ученым удалось соблюсти баланс безопасности и лечебной силы", — отметила в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Старший научный сотрудник МФТИ Елена Марусич подтвердила, что ОРА471 показало выдающиеся результаты. Это открытие дает надежду на создание терапии, которая будет бороться не только с внешними признаками болезни, но и с её первопричиной — гибелью нейронов мозга. Своевременная диагностика и новые методы контроля, такие как мониторинг сахара и других показателей крови со смартфона, в будущем помогут врачам вовремя назначать подобную высокотехнологичную терапию.

Перспективы лечения нейродегенеративных заболеваний

На сегодняшний день официальная медицина использует препараты, которые лишь временно маскируют симптомы болезни Паркинсона, восполняя дефицит дофамина. Однако они не останавливают само заболевание. Российская разработка претендует на роль этиотропной терапии, направленной на сохранение жизни нервных клеток. Это шаг к медицине будущего, где медицинский ИИ и молекулярная биология будут работать в связке для спасения безнадежных пациентов.

"Болезнь Паркинсона часто сопряжена с общим износом организма. Мы видим, как стрессы и даже офисная гипертония подтачивают здоровье сосудов, ускоряя деградацию мозга. Появление молекул-протекторов станет мощным щитом для стареющего населения", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Признак / Параметр Действие молекулы ОРА471
Источник основы Синтетический аналог уролитина А (клубника, гранат)
Основной механизм Запуск самоочистки клеток (аутофагия)
Двигательный эффект Полное восстановление координации и скорости
Безопасность Доказанная низкая токсичность в экспериментах

Ответы на популярные вопросы о новом открытии

Поможет ли простое употребление клубники при болезни Паркинсона?

В ягодах содержится природный уролитин, но его концентрация недостаточна для лечения уже развившейся болезни. Ученые создали именно синтетическую модификацию, которая работает эффективнее в десятки раз.

Кого в первую очередь касается это исследование?

Разработка ориентирована на людей с ранними стадиями нейродегенеративных заболеваний и тех, кто имеет наследственную предрасположенность к нарушению моторики.

Когда новое лекарство появится в аптеках?

После успешных тестов на нематодах должны последовать испытания на более сложных организмах и клинические исследования на людях. Это стандартный путь, занимающий несколько лет.

В чем уникальность именно российского подхода?

Наши ученые смогли синтезировать серию из 27 структур и выделить одну, которая обладает минимальными побочными эффектами при максимальном восстановлении нейронных связей.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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