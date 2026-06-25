Сахарный удар по сосудам: как избыток популярной жидкости увеличивает риск гипертонии

Привычка пить газировку и пакетированные соки в детстве оборачивается тяжелыми последствиями для сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте около 12 лет повышает риск развития гипертонии на 52%. При этом даже натуральные соки оказались не так безобидны, как принято считать: их избыток в рационе увеличивает вероятность проблем с давлением на треть.
Группа ученых из Университета Торонто под руководством Васанти Малик завершила исследование, длившееся четверть века. В проекте приняли участие почти 26 тысяч добровольцев. На момент старта средний возраст участников составлял 12 лет — именно в этот период закладываются основы метаболического здоровья. За 25 лет наблюдений гипертония была диагностирована у 6% испытуемых, причем прямая связь с рационом оказалась неоспоримой.
"Жидкий сахар усваивается мгновенно, провоцируя резкие скачки инсулина, что со временем повреждает внутреннюю выстилку сосудов. Это критически важно в подростковом возрасте, когда формируется регуляция артериального давления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Данные показывают, что две порции подслащенных напитков в день увеличивают риск гипертонии наполовину. Каждая дополнительная банка лимонада добавляет еще 14% к вероятности стать гипертоником. Сюрпризом для многих стали показатели по натуральным фруктовым сокам: употребление более полутора стаканов в день повышает риск на 35%. Это связано с тем, что в соке отсутствует клетчатка, а концентрация сахаров остается высокой.
Исследователи подчеркивают, что вред несут именно жидкости. Цельные фрукты, напротив, не представляют угрозы для сосудов и не провоцируют рост давления. Более того, ученые рассчитали эффективность замены вредных привычек на здоровые. Замена всего одной порции сладкого напитка обычной водой снижает риск гипертонии на 9%, молоком — на 13%, а переход на фрукты в их первозданном виде дает защиту от метаболических сбоев на 22%.
"Родители часто совершают ошибку, считая сок здоровой заменой газировке. Однако отсутствие пищевых волокон превращает полезный фрукт в сахарную бомбу, которая перегружает поджелудочную железу и нарушает биохимические процессы в организме", — отметила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Важно, что негативное влияние сахаросодержащих продуктов сохранялось даже в тех случаях, когда дети вели активный образ жизни и в целом питались правильно. Это означает, что спорт не может полностью нивелировать вред от избыточного потребления сахара в жидком виде.
Артериальная гипертензия ежегодно уносит более девяти миллионов жизней, оставаясь главным фактором смертности в мире. Исследование подтверждает, что профилактику нужно начинать не в кабинете кардиолога в 50 лет, а на кухне, когда ребенку только исполнилось десять. Часто именно скрытый сахар в напитках становится причиной того, что системные нарушения в организме проявляются уже в молодом возрасте.
"Детские пищевые привычки — это фундамент. Если приучить ребенка утолять жажду водой, а не сладкой жидкостью, мы предотвратим не только гипертонию, но и раннее ожирение, которое является прямым путем к хроническим болезням", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
|Напиток/Продукт
|Влияние на риск гипертонии
|Газировка (2+ порции в день)
|Повышение риска на 52%
|Фруктовый сок (1.5+ стакана)
|Повышение риска на 35%
|Замена сока на воду
|Снижение риска на 9%
|Замена на цельные фрукты
|Снижение риска на 22%
В процессе приготовления сока удаляется клетчатка, которая замедляет всасывание сахара. В итоге организм получает ударную дозу фруктозы, что негативно сказывается на обмене веществ и состоянии сосудов.
Исследование показало, что физическая активность не отменяет пагубного влияния сладких напитков на давление. Риск гипертонии остается высоким даже у активных подростков.
Ученые зафиксировали резкий рост рисков при употреблении двух и более порций в день. При этом каждая дополнительная порция увеличивает опасность на 14%.
Если в них добавлен сахар, они работают так же, как газировка. Лучшая альтернатива — чистая вода или несладкий чай.
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