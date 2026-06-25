Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный рецепт свежести: как за 20 минут приготовить идеальный обед для жаркого дня
На меня где залез, там и слез: методы Ксении Бородиной лишили дочерей привычки капризничать
Пропасть в ценах на дипломы: куда улетают миллионы семейного бюджета при выборе вуза
Картинка рассыпается на глазах: непроизвольное движение зрачков указывает на скрытую угрозу мозгу
Секретное оружие садовода: как сделать крыжовник здоровым и сладким без грамма химии
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Толпа в Риме замерла в изумлении: Том Холланд обратился к супруге по неизвестному ранее имени
Аномальная зона, которая поглощает звуки: тайна Сивцева Вражка в центре Москвы
Коктейль из бактерий в стакане: опасное соседство на участке лишило дачников чистой воды

Сахарный удар по сосудам: как избыток популярной жидкости увеличивает риск гипертонии

Здоровье

Привычка пить газировку и пакетированные соки в детстве оборачивается тяжелыми последствиями для сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте около 12 лет повышает риск развития гипертонии на 52%. При этом даже натуральные соки оказались не так безобидны, как принято считать: их избыток в рационе увеличивает вероятность проблем с давлением на треть.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

Газировка и соки: масштаб угрозы для сосудов

Группа ученых из Университета Торонто под руководством Васанти Малик завершила исследование, длившееся четверть века. В проекте приняли участие почти 26 тысяч добровольцев. На момент старта средний возраст участников составлял 12 лет — именно в этот период закладываются основы метаболического здоровья. За 25 лет наблюдений гипертония была диагностирована у 6% испытуемых, причем прямая связь с рационом оказалась неоспоримой.

"Жидкий сахар усваивается мгновенно, провоцируя резкие скачки инсулина, что со временем повреждает внутреннюю выстилку сосудов. Это критически важно в подростковом возрасте, когда формируется регуляция артериального давления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Данные показывают, что две порции подслащенных напитков в день увеличивают риск гипертонии наполовину. Каждая дополнительная банка лимонада добавляет еще 14% к вероятности стать гипертоником. Сюрпризом для многих стали показатели по натуральным фруктовым сокам: употребление более полутора стаканов в день повышает риск на 35%. Это связано с тем, что в соке отсутствует клетчатка, а концентрация сахаров остается высокой.

Безопасные альтернативы и сила цельных фруктов

Исследователи подчеркивают, что вред несут именно жидкости. Цельные фрукты, напротив, не представляют угрозы для сосудов и не провоцируют рост давления. Более того, ученые рассчитали эффективность замены вредных привычек на здоровые. Замена всего одной порции сладкого напитка обычной водой снижает риск гипертонии на 9%, молоком — на 13%, а переход на фрукты в их первозданном виде дает защиту от метаболических сбоев на 22%.

"Родители часто совершают ошибку, считая сок здоровой заменой газировке. Однако отсутствие пищевых волокон превращает полезный фрукт в сахарную бомбу, которая перегружает поджелудочную железу и нарушает биохимические процессы в организме", — отметила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно, что негативное влияние сахаросодержащих продуктов сохранялось даже в тех случаях, когда дети вели активный образ жизни и в целом питались правильно. Это означает, что спорт не может полностью нивелировать вред от избыточного потребления сахара в жидком виде.

Мнение специалистов о долгосрочных последствиях

Артериальная гипертензия ежегодно уносит более девяти миллионов жизней, оставаясь главным фактором смертности в мире. Исследование подтверждает, что профилактику нужно начинать не в кабинете кардиолога в 50 лет, а на кухне, когда ребенку только исполнилось десять. Часто именно скрытый сахар в напитках становится причиной того, что системные нарушения в организме проявляются уже в молодом возрасте.

"Детские пищевые привычки — это фундамент. Если приучить ребенка утолять жажду водой, а не сладкой жидкостью, мы предотвратим не только гипертонию, но и раннее ожирение, которое является прямым путем к хроническим болезням", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Напиток/Продукт Влияние на риск гипертонии
Газировка (2+ порции в день) Повышение риска на 52%
Фруктовый сок (1.5+ стакана) Повышение риска на 35%
Замена сока на воду Снижение риска на 9%
Замена на цельные фрукты Снижение риска на 22%

Ответы на популярные вопросы о детском питании и гипертонии

Почему натуральный сок оказался вредным?

В процессе приготовления сока удаляется клетчатка, которая замедляет всасывание сахара. В итоге организм получает ударную дозу фруктозы, что негативно сказывается на обмене веществ и состоянии сосудов.

Можно ли компенсировать сладкое спортом?

Исследование показало, что физическая активность не отменяет пагубного влияния сладких напитков на давление. Риск гипертонии остается высоким даже у активных подростков.

Какая порция газировки считается критической?

Ученые зафиксировали резкий рост рисков при употреблении двух и более порций в день. При этом каждая дополнительная порция увеличивает опасность на 14%.

Безопасны ли домашние компоты и морсы?

Если в них добавлен сахар, они работают так же, как газировка. Лучшая альтернатива — чистая вода или несладкий чай.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач общей практики Елена Морозова
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Еда и рецепты
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Военные новости
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Мир. Новости мира
Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Море разделило их без единой волны: морские гиганты начали говорить на двух разных языках
Поездка к морю как отдельное приключение: почему отели Сочи отменяют штрафы за поздний заезд
Ремонт без грязных швов: как сделать ванную комнату за один день и сэкономить десятки тысяч рублей
Жалобы в пустоту больше не сработают: юридический маневр заставит управляющую компанию покинуть ваш дом
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Собаки и кошки в зоне риска: как распознать тепловой удар и остановить кровотечение до клиники
Свобода обернулась страшным чувством: переезд в США лишил экс-солистку группы "Демо" покоя
Кожа в зоне подмышек предательски обвисла: простое изменение положения тела повернет время вспять
Многомиллиардный дефицит Украины загнал Киев в финансовую петлю: запас прочности тает на глазах
В Госдуме выступили против новой поблажки школьникам: семейный отпуск грозит сломать учебную цепочку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.