Сахарный удар по сосудам: как избыток популярной жидкости увеличивает риск гипертонии

Привычка пить газировку и пакетированные соки в детстве оборачивается тяжелыми последствиями для сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что регулярное употребление сладких напитков в возрасте около 12 лет повышает риск развития гипертонии на 52%. При этом даже натуральные соки оказались не так безобидны, как принято считать: их избыток в рационе увеличивает вероятность проблем с давлением на треть.

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Газировка и соки: масштаб угрозы для сосудов

Группа ученых из Университета Торонто под руководством Васанти Малик завершила исследование, длившееся четверть века. В проекте приняли участие почти 26 тысяч добровольцев. На момент старта средний возраст участников составлял 12 лет — именно в этот период закладываются основы метаболического здоровья. За 25 лет наблюдений гипертония была диагностирована у 6% испытуемых, причем прямая связь с рационом оказалась неоспоримой.

"Жидкий сахар усваивается мгновенно, провоцируя резкие скачки инсулина, что со временем повреждает внутреннюю выстилку сосудов. Это критически важно в подростковом возрасте, когда формируется регуляция артериального давления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Данные показывают, что две порции подслащенных напитков в день увеличивают риск гипертонии наполовину. Каждая дополнительная банка лимонада добавляет еще 14% к вероятности стать гипертоником. Сюрпризом для многих стали показатели по натуральным фруктовым сокам: употребление более полутора стаканов в день повышает риск на 35%. Это связано с тем, что в соке отсутствует клетчатка, а концентрация сахаров остается высокой.

Безопасные альтернативы и сила цельных фруктов

Исследователи подчеркивают, что вред несут именно жидкости. Цельные фрукты, напротив, не представляют угрозы для сосудов и не провоцируют рост давления. Более того, ученые рассчитали эффективность замены вредных привычек на здоровые. Замена всего одной порции сладкого напитка обычной водой снижает риск гипертонии на 9%, молоком — на 13%, а переход на фрукты в их первозданном виде дает защиту от метаболических сбоев на 22%.

"Родители часто совершают ошибку, считая сок здоровой заменой газировке. Однако отсутствие пищевых волокон превращает полезный фрукт в сахарную бомбу, которая перегружает поджелудочную железу и нарушает биохимические процессы в организме", — отметила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно, что негативное влияние сахаросодержащих продуктов сохранялось даже в тех случаях, когда дети вели активный образ жизни и в целом питались правильно. Это означает, что спорт не может полностью нивелировать вред от избыточного потребления сахара в жидком виде.

Мнение специалистов о долгосрочных последствиях

Артериальная гипертензия ежегодно уносит более девяти миллионов жизней, оставаясь главным фактором смертности в мире. Исследование подтверждает, что профилактику нужно начинать не в кабинете кардиолога в 50 лет, а на кухне, когда ребенку только исполнилось десять. Часто именно скрытый сахар в напитках становится причиной того, что системные нарушения в организме проявляются уже в молодом возрасте.

"Детские пищевые привычки — это фундамент. Если приучить ребенка утолять жажду водой, а не сладкой жидкостью, мы предотвратим не только гипертонию, но и раннее ожирение, которое является прямым путем к хроническим болезням", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Напиток/Продукт Влияние на риск гипертонии Газировка (2+ порции в день) Повышение риска на 52% Фруктовый сок (1.5+ стакана) Повышение риска на 35% Замена сока на воду Снижение риска на 9% Замена на цельные фрукты Снижение риска на 22%

Ответы на популярные вопросы о детском питании и гипертонии

Почему натуральный сок оказался вредным?

В процессе приготовления сока удаляется клетчатка, которая замедляет всасывание сахара. В итоге организм получает ударную дозу фруктозы, что негативно сказывается на обмене веществ и состоянии сосудов.

Можно ли компенсировать сладкое спортом?

Исследование показало, что физическая активность не отменяет пагубного влияния сладких напитков на давление. Риск гипертонии остается высоким даже у активных подростков.

Какая порция газировки считается критической?

Ученые зафиксировали резкий рост рисков при употреблении двух и более порций в день. При этом каждая дополнительная порция увеличивает опасность на 14%.

Безопасны ли домашние компоты и морсы?

Если в них добавлен сахар, они работают так же, как газировка. Лучшая альтернатива — чистая вода или несладкий чай.

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