Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящая летняя классика на вашем столе: три простых шага к идеальным малосольным огурчикам
Эра компромиссного жилья уходит: в Петербурге на треть сократился выбор квартир на нижних этажах
Сто миллионов на воспитание: внедрение финансового рычага в Кирове спровоцировало ажиотаж в ведомствах
Настоящее сумасшествие на дорогах: автобусы в Волгограде поехали вопреки всем правилам и знакам
В космосе никто не экономит так: российский двигатель установил рекорд, который считали недостижимым
Кузов Атома смяли в гармошку, а салон остался целым: что скрывают краш-тесты российского электрокара
Миллионы водителей в тупике: в Госдуме приняли жесткое решение по выплатам за аварии
Клиническая смерть стала лишь запятой: в Междуреченске заставили биологию подчиниться физике
Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю

Тихая расправа над уверенностью: эти привычные слова годами уничтожают вашу веру в себя

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Часто люди произносят фразы, которые кажутся вежливыми или скромными, но на деле они постепенно снижают самооценку. Психология речи работает скрыто: если постоянно уменьшать собственную значимость, психика привыкает к этой роли.

Неуверенный сотрудник
Фото: freepik is licensed under public domain
Неуверенный сотрудник

О том, какие установки мешают нам чувствовать себя комфортно, рассказала читателям сайта aif.ru психолог Ольга Романив. Одна из таких ловушек — фраза "Я, наверное, не так понял". Она превращает любое недопонимание в личную вину, заставляя сомневаться в собственном восприятии реальности.

Вместо самоуничижения лучше уточнить детали, сказав: "Возможно, мы по-разному это поняли". Другой вариант — "Это просто мое мнение", который заранее обесценивает ваш голос. Психологи советуют просто заявлять о своей позиции уверенно, не извиняясь за то, что она отличается от чужой.

"Самообесценивание часто становится защитным механизмом от критики, однако оно лишь закрепляет неуверенность в собственных силах, мешая человеку адекватно оценивать свои успехи и амбиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Почему стоит отказаться от самокритики

Оговорка "Я не эксперт" — еще один способ саботировать доверие к себе, даже если вы обладаете глубокими знаниями. Эта фраза заставляет окружающих изначально воспринимать ваши слова поверхностно. Попробуйте заменить ее на нейтральную формулировку "По моему опыту", которая сохраняет авторитетность высказывания. То же касается привычки списывать успехи на удачу вместо того, чтобы признать свои усилия, навыки и дисциплину.

Фраза "Наверное, я слишком много хочу" часто транслирует установки, заложенные еще в детстве, когда желания подавлялись во имя скромности. В итоге амбиции превращаются в источник стыда. Вычеркните оправдания из речи и заявляйте о своих потребностях напрямую, помня, что осознание личных желаний — это первый шаг к их реализации. Психике требуется время, чтобы перестроиться, поэтому важно регулярно отслеживать подобные "токсичные" выражения и заменять их на конструктивные.

Ответы на популярные вопросы о самооценке

Почему мы обесцениваем себя?

Обычно это защитная стратегия, сформированная для избегания конфликтов, критики или ожиданий окружающих, которые кажутся нам опасными.

Можно ли исправить самооценку через речь?

Да, контролируя свои формулировки, вы постепенно меняете нейронные связи, формируя более уважительное отношение к собственной личности.

Как перестать извиняться за свое мнение?

Осознайте, что ваше право на позицию не требует согласия других людей; проговаривайте свои мысли четко, без вводных оправдательных конструкций.

Что делать, если успех кажется случайным?

Начните записывать свои достижения и шаги, которые к ним привели, чтобы увидеть реальную связь между своими действиями и полученным результатом.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Мир. Новости мира
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Садоводство, цветоводство
Бетон для садовых дорожек больше не нужен: как собрать тропинку из труб и пары досок
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Хабаровск
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Хрустящая летняя классика на вашем столе: три простых шага к идеальным малосольным огурчикам
Эра компромиссного жилья уходит: в Петербурге на треть сократился выбор квартир на нижних этажах
Сто миллионов на воспитание: внедрение финансового рычага в Кирове спровоцировало ажиотаж в ведомствах
Настоящее сумасшествие на дорогах: автобусы в Волгограде поехали вопреки всем правилам и знакам
В космосе никто не экономит так: российский двигатель установил рекорд, который считали недостижимым
Кузов Атома смяли в гармошку, а салон остался целым: что скрывают краш-тесты российского электрокара
Миллионы водителей в тупике: в Госдуме приняли жесткое решение по выплатам за аварии
Клиническая смерть стала лишь запятой: в Междуреченске заставили биологию подчиниться физике
Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю
В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.