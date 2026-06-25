Тихая расправа над уверенностью: эти привычные слова годами уничтожают вашу веру в себя

Часто люди произносят фразы, которые кажутся вежливыми или скромными, но на деле они постепенно снижают самооценку. Психология речи работает скрыто: если постоянно уменьшать собственную значимость, психика привыкает к этой роли.

Фото: freepik is licensed under public domain Неуверенный сотрудник

О том, какие установки мешают нам чувствовать себя комфортно, рассказала читателям сайта aif.ru психолог Ольга Романив. Одна из таких ловушек — фраза "Я, наверное, не так понял". Она превращает любое недопонимание в личную вину, заставляя сомневаться в собственном восприятии реальности.

Вместо самоуничижения лучше уточнить детали, сказав: "Возможно, мы по-разному это поняли". Другой вариант — "Это просто мое мнение", который заранее обесценивает ваш голос. Психологи советуют просто заявлять о своей позиции уверенно, не извиняясь за то, что она отличается от чужой.

"Самообесценивание часто становится защитным механизмом от критики, однако оно лишь закрепляет неуверенность в собственных силах, мешая человеку адекватно оценивать свои успехи и амбиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Почему стоит отказаться от самокритики

Оговорка "Я не эксперт" — еще один способ саботировать доверие к себе, даже если вы обладаете глубокими знаниями. Эта фраза заставляет окружающих изначально воспринимать ваши слова поверхностно. Попробуйте заменить ее на нейтральную формулировку "По моему опыту", которая сохраняет авторитетность высказывания. То же касается привычки списывать успехи на удачу вместо того, чтобы признать свои усилия, навыки и дисциплину.

Фраза "Наверное, я слишком много хочу" часто транслирует установки, заложенные еще в детстве, когда желания подавлялись во имя скромности. В итоге амбиции превращаются в источник стыда. Вычеркните оправдания из речи и заявляйте о своих потребностях напрямую, помня, что осознание личных желаний — это первый шаг к их реализации. Психике требуется время, чтобы перестроиться, поэтому важно регулярно отслеживать подобные "токсичные" выражения и заменять их на конструктивные.

Ответы на популярные вопросы о самооценке

Почему мы обесцениваем себя?

Обычно это защитная стратегия, сформированная для избегания конфликтов, критики или ожиданий окружающих, которые кажутся нам опасными.

Можно ли исправить самооценку через речь?

Да, контролируя свои формулировки, вы постепенно меняете нейронные связи, формируя более уважительное отношение к собственной личности.

Как перестать извиняться за свое мнение?

Осознайте, что ваше право на позицию не требует согласия других людей; проговаривайте свои мысли четко, без вводных оправдательных конструкций.

Что делать, если успех кажется случайным?

Начните записывать свои достижения и шаги, которые к ним привели, чтобы увидеть реальную связь между своими действиями и полученным результатом.

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