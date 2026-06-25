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Жизнь до диагноза: скрытые маркеры деменции, которые выдают себя за обычную усталость

Здоровье

Привычные действия за завтраком или во время вождения автомобиля могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе мозга задолго до того, как проблема станет очевидной. Человек годами выполняет рутинные задачи на автомате, но внезапный сбой в привычном ритме жизни часто оказывается первым звонком деменции. Главное — вовремя заметить эти едва уловимые изменения в бытовом поведении.

Пенсионер
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Пенсионер

Когда привычное становится сложным

Деменция не наступает в один момент, она методично разрушает нейронные связи, отвечающие за память и концентрацию. На практике видно, что первыми страдают области мозга, хранящие сценарии повседневных дел. Вчерашний опытный водитель может замереть перед перекрестком, не понимая, куда ехать дальше, а хозяйка со стажем вдруг обнаруживает, что не помнит последовательность действий для заваривания простого чая.

"Деменция — это не просто забывчивость, когда вы не можете найти ключи. Это потеря фундаментальных навыков. Если человек не понимает, зачем ему эти ключи нужны или как ими пользоваться, — это серьезный повод для беспокойства", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Такой сценарий развития событий часто списывают на усталость или возраст. Однако системные ошибки при выполнении машинальных действий указывают на физическое повреждение тканей мозга. Постепенно круг интересов сужается, а концентрация внимания падает до минимума. Любая деталь, выбивающаяся из привычного графика, вызывает у человека ступор.

Признак Как проявляется в быту
Потеря навыка Неспособность включить бытовую технику или одеться по погоде.
Дезориентация Неумение найти дорогу домой в знакомом районе.
Спутанность Ложные обвинения близких в обмане из-за провалов в памяти.

Эмоциональные ловушки и потеря контроля

Тот самый секрет ранней диагностики кроется в эмоциональной реакции на непонимание происходящего. Когда мозг не может обработать информацию, включается защитный механизм — подозрительность. Человек начинает спрашивать себя, не лгут ли ему окружающие. Если близкие говорят, что завтрак уже был, а в памяти пустота, возникает страх и агрессия. Часто это приводит к тому, что люди закрываются в себе и бросают любимые хобби.

"Пациенты с когнитивными нарушениями часто становятся заложниками собственного восприятия. Они чувствуют, что мир вокруг стал враждебным, и пытаются рационализировать свой страх через конфликты с семьей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важный нюанс: при деменции с тельцами Леви могут появиться и чисто физические проявления. Скованоость движений или замедленная походка часто предшествуют глубоким ментальным проблемам. Если вовремя заметить такой вариант развития болезни, можно значительно замедлить деградацию личности. Игнорирование симптомов лишь ускоряет износ нервной системы.

Давление обстоятельств и постоянное напряжение только усугубляют ситуацию. Мозгу требуется колоссальное количество ресурсов, чтобы поддерживать видимость нормальной жизни. Этот процесс истощает сосуды и провоцирует сопутствующие заболевания. Если смотреть на вещи проще, то любая попытка скрыть свои провалы в памяти — это прямой сигнал для обращения к специалисту.

"Иногда за маской деменции скрываются глубокие психоэмоциональные травмы или затяжной стресс, который буквально стирает личность человека", — добавила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

С этим стоит быть аккуратнее: не каждое замешательство означает приговор. Бывает, что когнитивный спад — лишь решение организма уйти в защитный режим при невыносимых условиях внешней среды. Однако при деменции возврата к прежнему состоянию без терапии не бывает.

Данная симптоматика подтверждается международными клиническими протоколами, в частности, критериями, разработанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и экспертами Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, которые выделяют нарушение выполнения привычных повседневных задач как один из ключевых ранних когнитивных маркеров.

Ответы на популярные вопросы о деменции

Можно ли вылечить деменцию на ранней стадии?

Полностью восстановить погибшие клетки невозможно. Но современная медицина позволяет затормозить процесс и сохранить качество жизни на долгие годы, если начать вовремя.

Как отличить обычную склеротическую забывчивость от болезни?

При обычной забывчивости человек может вспомнить детали позже или по подсказке. При деменции информация выпадает из памяти целиком, и подсказки не помогают восстановить последовательность событий.

Влияет ли питание на риск развития деменции?

Средиземноморская диета и контроль уровня сахара в крови считаются доказанными методами профилактики, так как они защищают сосуды головного мозга от повреждений.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, психолог Надежда Осипова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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