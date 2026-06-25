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Чудовище в маске идеального друга: истинное лицо тех, кто лишен способности чувствовать вину

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В повседневном общении слово "психопат" часто используют как ярлык для описания жестких людей или тех, кто проявляет хладнокровие. Однако за этим понятием стоит глубокое личностное расстройство, сопровождающееся специфическим устройством психики.

Мужчина ругается на телефон
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина ругается на телефон

Как пояснила Газете.Ru психолог и основатель Института семейной психологии Инна Мирная, психопатия не является синонимом плохого характера: это состояние, при котором у человека серьезно снижена способность сопереживать, привязываться к окружающим и испытывать чувство вины.

Такие личности на этапе первого знакомства часто производят впечатление идеальных партнеров или друзей благодаря поверхностному обаянию. Они харизматичны, уверены в себе и мастерски считывают ожидания собеседника, подстраиваясь под них. По словам эксперта, это не проявление глубинной эмпатии, а лишь умение виртуозно зеркалить нужные реакции, чтобы быстро войти в доверие.

"Поведение, при котором человек систематически игнорирует чувства других и использует манипуляции для получения личной выгоды, серьезно подрывает нервную систему партнера. Хронический эмоциональный стресс в таких отношениях зачастую имеет прямые последствия даже для работы пищеварительного тракта", - объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Как распознать манипулятивное поведение

Один из надежных способов выявить деструктивное влияние — прислушаться к собственному состоянию. Если общение с человеком оставляет после себя чувство вины, тревоги или внутреннюю дезориентацию, стоит с осторожностью оценить характер связи. Подобные личности часто используют давление и обесценивание, чтобы получить контроль над мнением и решениями оппонента.

В отношениях с такими людьми отсутствует устойчивая эмоциональная глубина, даже несмотря на слова о любви или дружбе. Человек, обладающий психопатическими чертами, не принимает на себя ответственность за причиненный вред, находя логические оправдания своим действиям в поведении окружающих. Для полноценной оценки стоит опираться не на отдельные поступки, а на систему поведения, так как изолированные признаки не всегда свидетельствуют о патологии.

Ответы на популярные вопросы о психопатии

Отличается ли психопатия от простого эгоизма?

Да, эгоизм — это черта характера, в то время как психопатия — устойчивая система личности с дефицитом эмпатии и отсутствием раскаяния.

Всегда ли психопаты проявляют открытую агрессию?

Нет, чаще всего они действуют скрыто: через манипуляции, обесценивание и постепенное разрушение личных границ собеседника.

Можно ли исправить человека с такими чертами?

Психопатический склад личности трудно поддается коррекции, поэтому главная задача партнера — защитить собственное психическое здоровье и дистанцироваться.

Является ли харизма признаком психического отклонения?

Харизма сама по себе является социально одобряемым качеством, но в сочетании с отсутствием искренних привязанностей она служит инструментом для манипуляций.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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