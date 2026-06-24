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Любимая летняя обувь подтачивает здоровье: невидимые изменения в походке приведут к серьезным травмам

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Неправильный подбор летней обуви часто провоцирует серьезные нарушения биомеханики ходьбы и перегрузку опорно-двигательного аппарата. Наибольшую опасность представляют модели, не обеспечивающие фиксацию стопы, а также варианты с экстремально высокой или абсолютно плоской подошвой. О рисках регулярного ношения такой обуви рассказал остеопат Дмитрий Симкин.

Девушка в голубых балетках
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в голубых балетках

Опасные модели и механизмы повреждений

В список потенциально вредных вариантов входят классические шлепанцы, вьетнамки, туфли на шпильке, балетки и сандалии без системы амортизации. Проблемы создают и старые, изношенные пары, которые утратили первоначальную форму. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на Симкина, подобная обувь принуждает ноги работать в неестественном режиме, что со временем негативно сказывается на состоянии коленей, тазобедренных суставов и поясничного отдела.

Кратковременные прогулки по пляжу в сланцах не навредят здоровью, однако ежедневная длительная эксплуатация резко повышает шансы на визит к врачу. Специалист подчеркивает, что отсутствие фиксации пятки и амортизирующих свойств заставляет мышцы постоянно находиться в напряжении. 

"При выборе летних моделей крайне важно смотреть на гибкость подошвы: качественная обувь должна легко сгибаться именно в зоне пальцев, а не посередине. Жесткая конструкция блокирует естественный перекат стопы, что увеличивает нагрузку на ахиллово сухожилие и икроножные мышцы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Критерии безопасного выбора

Для повседневной носки эксперты рекомендуют подбирать обувь с небольшим подъемом в области пятки и умеренной амортизацией. Идеальная высота каблука для женских моделей варьируется в пределах 2-4 сантиметров, что гарантирует равномерное распределение веса по всей стопе. Резкий переход с высоких шпилек на плоскую подошву часто вызывает дискомфорт из-за укорочения сухожилий, возникшего вследствие долгого ношения каблуков.

Основным сигналом того, что пара подобрана верно, служит отсутствие чувства тяжести после многочасовой прогулки. Качественная обувь не должна сдавливать пальцы или иметь хлипкую пятку. По словам Симкина, людям с плоскостопием или болями в спине следует проявлять особую осторожность, так как модели на плоском ходу могут лишь усугубить имеющиеся патологии опорно-двигательной системы.

Ответы на популярные вопросы о выборе летней обуви

Можно ли постоянно ходить в кедах на плоской подошве?

Постоянное ношение обуви на абсолютно плоской и тонкой подошве вредно, так как она не гасит ударные нагрузки при ходьбе по асфальту. Это приводит к микротравмам суставов и быстрому утомлению мышц голени.

Почему шлепанцы считаются вредными для города?

Шлепанцы не имеют фиксации пятки, из-за чего человек вынужден рефлекторно поджимать пальцы, чтобы удержать обувь. Такое постоянное напряжение нарушает нормальную походку и перегружает передний отдел стопы.

Какая высота каблука считается самой здоровой?

Ортопеды и остеопаты сходятся во мнении, что физиологичным является подъем пятки на 2-4 сантиметра. Такой перепад поддерживает свод стопы и предотвращает развитие плоскостопия.

Как понять, что подошва обуви правильная?

Попробуйте согнуть ботинок в руках: подошва должна быть упругой и эластичной в передней трети (там, где находятся пальцы). Если она гнется посередине или не гнется вовсе, биомеханика шага будет нарушена.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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