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Миф о жесткой воде рухнул: правда о минералах заставила врачей поменять старые методички

Здоровье » Здоровье и профилактика

Распространенное убеждение о том, что употребление минеральной воды с высоким содержанием кальция провоцирует образование камней в почках, оказалось медицинским мифом. Напротив, правильно подобранный состав напитка помогает организму эффективно бороться с возникновением твердых отложений. Это подтверждается тем, что здоровье мочевыделительной системы напрямую зависит от баланса микроэлементов, а не от простого отсутствия минералов в рационе.

Крупный план: вода в бутылке для питья
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Крупный план: вода в бутылке для питья

Механизмы защиты почек через минеральный баланс

Секрет полезного действия заключается в синергии компонентов: кальций в минеральной воде работает в связке с магнием и бикарбонатами. Магний блокирует всасывание солей-провокаторов в кишечнике, а бикарбонаты снижают кислотность мочи, препятствуя кристаллизации осадков.

Подобные процессы лежат в основе работы многих аптечных препаратов, однако в качественной воде они протекают естественным путем. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на главного технолога Викторию Манаенко, такой природный механизм защиты предотвращает "слипание" солей в крупные конгломераты.

"Привычная логика "жесткая вода — это плохо" здесь просто не работает. Но тут важна одна тонкость — когда вы ее пьете. Если хочется, чтобы вода реально снижала риск камней, пить ее лучше во время еды, а не натощак и не между приемами пищи", - отметила Манаенко.

Важно учитывать, что кальций из природной воды усваивается организмом даже эффективнее, чем из молочных продуктов, в то время как бесконтрольный прием аптечных добавок в таблетках может, напротив, незначительно повысить риски. Если у человека наблюдается вздутие живота или иные реакции на смену рациона, стоит проконсультироваться со специалистом. Когда вода поступает в желудок вместе с пищей, минералы связывают вредные оксалаты еще в кишечнике, выводя их до того, как они достигнут почек.

Правила питьевого режима и причины патологий

Специалисты подчеркивают, что ключевой причиной развития мочекаменной болезни зачастую становится не состав жидкости, а её дефицит. Обезвоживание делает мочу чрезмерно концентрированной, создавая идеальную среду для роста кристаллов. При наличии склонности к камнеобразованию эксперты рекомендуют отдавать предпочтение столовым или лечебно-столовым водам, избегая чрезмерного увлечения высокоминерализованными лечебными составами без назначения врача.

"Минеральная вода действительно может быть полезным дополнением к диете, но она не должна полностью заменять обычную питьевую воду. Важно помнить, что основа здоровья почек — это достаточный объем жидкости в целом, а не только её химический состав", - объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ориентиром для здорового человека остаются стандартные полтора-два литра жидкости в сутки. При этом важно следить за общим состоянием организма, чтобы, например, гормоны и обмен веществ работали стабильно. Минералка с кальцием и магнием в умеренных дозах становится надежным союзником, если употреблять её вовремя и не превращать народные мифы в руководство к действию.

Ответы на популярные вопросы о влиянии воды на почки

Правда ли, что накипь в чайнике предвещает камни в почках?

Нет, это миф. Накипь — это соли жесткости, которые при попадании в организм вовремя еды связывают оксалаты в кишечнике и выводятся естественным путем, не попадая в почки.

Можно ли пить лечебную минералку бесконтрольно?

Лечебную воду с высокой минерализацией стоит употреблять только курсами по назначению врача. Для ежедневного рациона лучше выбирать столовую или лечебно-столовую воду с умеренным содержанием солей.

Почему важно пить воду именно во время еды?

В этом случае кальций из воды успевает "схватить" соли-провокаторы из продуктов питания прямо в ЖКТ. Если пить воду натощак, этот защитный эффект связывания практически исчезает.

Что чаще всего становится причиной появления камней?

Основными факторами риска являются хроническое обезвоживание, генетическая предрасположенность и несбалансированная диета, а вовсе не употребление жесткой воды.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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