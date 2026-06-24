Паралич больше не приговор: молекулярный клей восстановил функции спинного мозга за считанные дни

Травмы позвоночника традиционно считались приговором. Разрыв нервных волокон — аксонов — влечет за собой стойкий паралич и утрату чувствительности. Организм млекопитающих оперативно "запечатывает" место повреждения грубыми рубцами. Этот барьер наглухо блокирует проведение нервных импульсов. Исследователи из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Ставропольского государственного медицинского университета нашли способ преодолеть этот механизм, обратившись к биологии примитивных беспозвоночных.
Микроскопические круглые черви способны "сшивать" разорванные нервные волокна, восстанавливая их целостность. У млекопитающих такой процесс невозможен из-за высокой специализации клеток. Нейроны после травмы теряют контакт, а пространство между ними быстро заполняется соединительной тканью.
Российские ученые создали специализированный фузогенный состав для решения этой задачи. Гель содержит полиэтиленгликоль и биополимер хитозан. Этот "молекулярный клей" буквально сваривает мембраны поврежденных аксонов, воссоздавая непрерывность нервного пути. Аналогичные технологии медицинского ИИ помогают в точной диагностике, но здесь речь идет о прямом физическом вмешательстве.
"Использование полимеров для восстановления мембран — это радикальный сдвиг в нейрохирургии. Мы перестаем просто фиксировать разрушение, мы начинаем его чинить на уровне молекулярного контакта", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Для апробации гипотезы выбрали пять свиней породы венгерская мангалица. В ходе хирургического вмешательства животным проводили полный разрез спинного мозга. Группе из трех особей ввели фузогенный состав, дополнительно стабилизировав позвоночник металлоконструкциями. Контрольная двойка получила лишь стандартную фиксацию.
|Группа
|Результат через 60 дней
|Опытная (с гелем)
|Восстановление ходьбы, чувствительности и контроля функций
|Контрольная
|Полный паралич, наличие массивных кист
Различия в динамике реабилитации оказались критическими. Подопытные животные начали восстанавливать тактильную чувствительность спустя двое суток. К пятому дню вернулся контроль над мочевым пузырем. По истечении двух месяцев свиньи демонстрировали полную двигательную активность.
"Такие результаты указывают, что гель запускает механизмы мгновенного нейровосстановления, а не просто создает условия для медленной регенерации", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.
Микроскопия подтвердила успех: в месте травмы обработанных особей нервные волокна проросли через зону разрыва. У контрольной группы образовались рубцы и кисты. Подобные нейробиологические процессы лежат в основе многих исследований, направленных на лечение дегенеративных разрушений мозга. Использование геля дает надежду на создание протоколов для лечения заболеваний нервной системы и последствий тяжелых травм.
"Клиническая практика требует осторожности, но доказанная функциональность на крупных млекопитающих открывает путь к долгожданным этапам испытаний на людях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-фармаколог Алексей Рябцев.
Нет, у млекопитающих сформировался эволюционный механизм быстрой изоляции повреждения рубцовой тканью, что делает самостоятельное восстановление невозможным.
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