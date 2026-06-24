Паралич больше не приговор: молекулярный клей восстановил функции спинного мозга за считанные дни

Травмы позвоночника традиционно считались приговором. Разрыв нервных волокон — аксонов — влечет за собой стойкий паралич и утрату чувствительности. Организм млекопитающих оперативно "запечатывает" место повреждения грубыми рубцами. Этот барьер наглухо блокирует проведение нервных импульсов. Исследователи из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Ставропольского государственного медицинского университета нашли способ преодолеть этот механизм, обратившись к биологии примитивных беспозвоночных.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Позвоночник человека

Биологический "клей" для нейронов

Микроскопические круглые черви способны "сшивать" разорванные нервные волокна, восстанавливая их целостность. У млекопитающих такой процесс невозможен из-за высокой специализации клеток. Нейроны после травмы теряют контакт, а пространство между ними быстро заполняется соединительной тканью.

Российские ученые создали специализированный фузогенный состав для решения этой задачи. Гель содержит полиэтиленгликоль и биополимер хитозан. Этот "молекулярный клей" буквально сваривает мембраны поврежденных аксонов, воссоздавая непрерывность нервного пути. Аналогичные технологии медицинского ИИ помогают в точной диагностике, но здесь речь идет о прямом физическом вмешательстве.

"Использование полимеров для восстановления мембран — это радикальный сдвиг в нейрохирургии. Мы перестаем просто фиксировать разрушение, мы начинаем его чинить на уровне молекулярного контакта", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Итоги эксперимента на животных

Для апробации гипотезы выбрали пять свиней породы венгерская мангалица. В ходе хирургического вмешательства животным проводили полный разрез спинного мозга. Группе из трех особей ввели фузогенный состав, дополнительно стабилизировав позвоночник металлоконструкциями. Контрольная двойка получила лишь стандартную фиксацию.

Группа Результат через 60 дней Опытная (с гелем) Восстановление ходьбы, чувствительности и контроля функций Контрольная Полный паралич, наличие массивных кист

Различия в динамике реабилитации оказались критическими. Подопытные животные начали восстанавливать тактильную чувствительность спустя двое суток. К пятому дню вернулся контроль над мочевым пузырем. По истечении двух месяцев свиньи демонстрировали полную двигательную активность.

"Такие результаты указывают, что гель запускает механизмы мгновенного нейровосстановления, а не просто создает условия для медленной регенерации", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Перспективы восстановления функций

Микроскопия подтвердила успех: в месте травмы обработанных особей нервные волокна проросли через зону разрыва. У контрольной группы образовались рубцы и кисты. Подобные нейробиологические процессы лежат в основе многих исследований, направленных на лечение дегенеративных разрушений мозга. Использование геля дает надежду на создание протоколов для лечения заболеваний нервной системы и последствий тяжелых травм.

"Клиническая практика требует осторожности, но доказанная функциональность на крупных млекопитающих открывает путь к долгожданным этапам испытаний на людях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о травмах спинного мозга

Можно ли зарасти нерву самостоятельно?

Нет, у млекопитающих сформировался эволюционный механизм быстрой изоляции повреждения рубцовой тканью, что делает самостоятельное восстановление невозможным.

Почему именно свиньи?

Анатомия и физиология их позвоночного столба максимально приближены к человеческим параметрам, что делает их идеальной моделью для хирургических тестов.

Безопасен ли полиэтиленгликоль?

Данное вещество широко используется в медицине и фармацевтике, обладая необходимой биосовместимостью для контактов с живыми тканями.

Скоро ли метод применят в больницах?

Технология требует проведения серии дополнительных проверок на безопасность и долгосрочные риски, прежде чем станет стандартным протоколом в нейрохирургии.

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