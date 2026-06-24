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Родителям назвали опасный сигнал: новое увлечение подростков может довести их до комы

Здоровье

Смешивание седативных средств с препаратами от укачивания может привести к глубокому торможению центральной нервной системы и коме, заявила доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. Невролог в беседе с Pravda. Ru объяснила, чем опасны аптечные коктейли, набирающие популярность у подростков.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Ранее сообщалось, что в подростковой среде распространился тренд на употребление смеси корвалола с соками, газировкой или энергетиками. По данным SHOT-ПРОВЕРКИ, школьники также добавляют в "коктейль" препарат от укачивания и тошноты — драмину.

"При смешивании корвалола, в состав которого входит фенобарбитал, с препаратом от укачивания, а также с энергетиками, может произойти глубокое угнетение центральной нервной системы — вплоть до потери сознания и комы. Эти средства потенцируют действие друг друга, и такой "коктейль" становится крайне опасным, особенно для подростков", — пояснила Суворинова.

В медицинской практике часто фиксируется, что бесконтрольное увлечение витаминами без показаний или лекарствами приводит к тяжелым интоксикациям. В случае с подростковым "коктейлем" опасность возрастает из-за сочетания нескольких активных веществ.

Компоненты препарата от укачивания усиливают действие фенобарбитала, содержащегося в успокоительном, что создает критическую нагрузку на организм. Даже разовое употребление такой смеси несет прямую угрозу жизни. При этом врачи напоминают, что любая ошибка в дозе лекарства способна вызвать непредсказуемую реакцию.

По словам эксперта, стремление употреблять сомнительные субстанции — это проявление подросткового поиска новых ощущений, который существовал в той или иной форме всегда. Родителям крайне важно следить за переменами в поведении ребенка.

Насторожить должны замкнутость, резкая агрессия, необычные привычки или смена круга общения. Часто блогеры становятся для детей ближе, чем семья, что мешает взрослым вовремя заметить проблему. Любые отклонения в психоэмоциональном состоянии являются поводом для немедленного визита к врачу, так как не все нарушения сна или поведения вызваны просто усталостью.

"Родитель может заметить признаки употребления таких коктейлей. Если поведение ребенка меняется — он становится более замкнутым, появляются привычки, которых раньше не было, новые друзья, раздражительность, агрессия, — это уже сигнал. Любое нарушение поведения — повод обратиться к врачу, лучше узнать о проблеме заблаговременно и не допустить опасные состояния", — заключила Суворинова.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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