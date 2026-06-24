Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую

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Здоровье

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) кардинально меняют качество жизни людей с диабетом, позволяя отказаться от постоянных проколов пальцев, рассказал Илья Барсуков, главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил преимущества современных технологий удаленного контроля состояния здоровья.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Ранее сообщалось, что дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС. Об этом РИА Новости заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. До внедрения этой практики на федеральном уровне в ряде регионов уже действовали локальные инициативы по поддержке пациентов.

По словам Барсукова, сегодня существует масса параметров, которые врач может отслеживать удаленно. Речь идет не только о классических глюкометрах, но и о современных гаджетах, включая фитнес-браслеты. Однако наиболее эффективным инструментом специалист считает устройства НМГ.

В отличие от стандартных методов контроля, датчик устанавливается на поверхность кожи на две недели и передает данные на смартфон каждые несколько минут. Это позволяет своевременно распознать краткосрочные колебания уровня глюкозы и настроить сигналы тревоги.

"Существует так называемая программа дистанционного мониторинга, которая позволяет удаленно передавать множество медицинских параметров: информацию с глюкометров для измерения уровня сахара крови, данные с фитнес-браслетов и других приборов. Кроме того, есть система непрерывного мониторинга глюкозы — НМГ, которая гораздо удобнее обычных глюкометров, поскольку не требует постоянного прокола пальца, а датчик, устанавливаемый на поверхность плеча, работает до двух недель", — пояснил специалист.

Эндокринолог отметил, что в Московской области уже успешно работает региональная программа обеспечения пациентов с первым типом диабета такими системами. При этом важно помнить, что стабильность состояния пациента зависит не только от технологий, но и от питания. Врачи подчеркивают, что даже при наличии современных приборов пациентам с диабетом следует подсчитывать количество углеводов в рационе, но исключать их полностью не нужно.

"Датчик передает информацию на смартфон с обновлением каждые несколько минут, предусмотрены сигналы тревоги, все настраивается и может передаваться удаленно через интернет. Государство начало бесплатно выдавать такие системы беременным женщинам с прошлого года, а детям с диабетом — с 2023 года", — рассказал врач.

Технология НМГ имеет критическое значение для тех, кто находится на инсулинотерапии. Специалист добавил, что информированность пациентов об этих методах пока остается на среднем уровне, хотя их использование существенно снижает риск осложнений. 

Своевременное выявление отклонений помогает избежать ситуации, когда критические значения сахара начинают разрушать ткани почек и глаз. Особую бдительность стоит проявлять при появлении таких симптомов, как постоянная усталость и жажда, которые часто игнорируются пациентами на ранних стадиях заболевания.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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