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Иммунитет выбросил белый флаг: в Красноярске врачи спасли безнадежного ребенка редким методом

Здоровье » Здоровье и профилактика

В Красноярске врачи вытащили ребенка из терминального состояния, применив технологию "живого щита". Когда антибиотики бессильны, а собственный иммунитет пациента выбросил белый флаг, в дело вступают гранулоциты. Это короткоживущие клетки-убийцы, которые первыми атакуют бактериальную угрозу. Метод — крайняя мера. Его редко используют из-за критически малого "срока годности" клеток: их нужно перелить в первые часы после забора у донора.

донор, переливание крови
Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain
донор, переливание крови

Армия напрокат: как работают донорские клетки

Сепсис — это не просто "заражение крови", а системный сбой. Организм в ярости атакует сам себя, разрушая органы быстрее, чем инфекцию. В данном случае врачи Красноярской краевой больницы столкнулись с дефицитом ресурсов у маленького пациента. Его костный мозг перестал поставлять "солдат" — гранулоциты. Переливание концентрата этих клеток сработало как десант: свежие силы подавили воспалительный пожар, дав время основным системам жизнеобеспечения на перезагрузку.

"Гранулоциты — это расходный материал иммунитета. При тяжелом сепсисе их запасы сгорают за часы. Донорская помощь здесь выступает не просто как восполнение объема, а как функциональный протез иммунной системы, позволяющий пережить критическую фазу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр (вакцинация, инфекции) Елена Сафонова.

Сепсис: когда внутренняя защита оборачивается против хозяина

Традиционные протоколы лечения сепсиса включают мощные антибиотики и поддержку давления. Но лекарства лишь убивают бактерии, они не умеют "убирать мусор" и восстанавливать гомеостаз. Гранулоциты же обладают хемотаксисом — они сами находят очаг и уничтожают патоген. Сложность в том, что получить их в нужной концентрации труднее, чем эритроциты или плазму. Требуется специальная подготовка донора и ювелирная работа Центра крови.

Метод лечения Механизм действия
Антибиотикотерапия Прямое уничтожение возбудителя, риск резистентности
Переливание гранулоцитов Биологическая зачистка очагов, восстановление клеточного звена

"Мы часто видим ситуации, когда микробы уже не реагируют ни на один антибиотик. В таких случаях биологические методы, как переливание клеточной массы, остаются последним рубежом обороны. Это медицина высоких технологий, работающая на стыке трансфузиологии и реаниматологии", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

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Для Красноярского края это первый успешный опыт применения технологии в педиатрии. Раньше метод считался слишком сложным логистически. Каждая минута промедления снижает эффективность клеток — они "засыпают". Синхронизация работы Центра крови и детской реанимации позволила провести процедуру практически "с колес". Пациент пошел на поправку, что доказывает: даже при агрессивном сепсисе есть шанс, если использовать доказательные, хоть и технически сложные методы.

"Важно понимать: это не чудо, а строгий расчет. Гранулоцитарная масса готовится под конкретного пациента. Такие кейсы меняют клинические рекомендации и дают врачам в регионах рабочий инструмент для спасения 'безнадежных' детей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о сепсисе и переливании

Можно ли использовать обычную донорскую кровь при сепсисе?

Нет. Обычная кровь содержит эритроциты для переноса кислорода. При сепсисе нужны именно лейкоциты (гранулоциты), которые добываются путем афереза — сложной сепарации крови донора.

Почему гранулоциты не переливают всем подряд?

Метод имеет строгие показания: падение уровня собственных лейкоцитов ниже критической отметки и неэффективность антибиотиков в течение 48 часов. Плюс, клетки живут вне организма крайне недолго.

Влияет ли группа крови при таком переливании?

Да, совместимость по системе AB0 и резус-фактору обязательна, как и при любом переливании компонентов крови, чтобы не спровоцировать гемолитический шок.

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Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова, врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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